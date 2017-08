Felhős startupot ránt ki a riválisok alól a Microsoft

Folytatódik a heti felvásárlási hullám, a Google és a Facebook után most a Microsoft jelentett be akvizíciót, amelynek keretei között a Cycle Computingot kebelezi be. A felek egyelőre nem árulták el a felvásárlás összegét, a cégek közleménye alapján a Cycle Computing alkalmazottai a Microsoft kötelékébe vándorolnak át.

A Cycle Computing 12 éve rajtolt el, a csapat big data, illetve big computing feladatokhoz kínál felhős orkesztrációs szoftvereket, amelyekkel nem csak nagyvállalatok, de kisebb piaci szereplők számára is elérhetővé tenné a kiterjedtebb cloud technológiákat. A cég szoftverei olyan jól ismert szolgáltatásokkal dolgoznak, mint az Amazon Web Services, a Google Cloud Platform és természetesen a Microsoft Azure. A CyCle Computing termékeit a cég felhasználói többek között virtuális klaszterek kiépítése mellett genomikai, gépi tanulási és szimulációs feladatokhoz is igénybe veszik, ügyfelei között pedig a kormányzati és egyetemi szereplők, valamint Fortune 500-as cégek is ott vannak, mint a Lockheed Martin vagy a J.P. Morgan Chase.

A felvásárlást követően, a vállalat blogposztja szerint változatlanul támogatja majd meglévő ügyfeleit, immár a Microsoft zászlaja alatt, noha az Amazon Web Services és Google Cloud Platformokat érintő új fejlesztéseket már nem végez, a jövőben az újítások nem meglepő módon már az Azure-ra fókuszálnak majd. A Microsoft továbbá a TechCrunch kérdésére reagálva elmondta, igény szerint a migrációban is segít majd a cégeknek a konkurens megoldásokról saját platformjára. A redmondi vállalat tervei szerint a Cycle Computinggal az Azure nagy erőforrás igényű feladatokra kihegyezett szolgáltatásait igyekszik csiszolni, a cégnek az akvizíció különösen a Linuxra építő, nagy teljesítményű számítási munkák hatékonyabbá tételében jön majd kapóra.

A Microsot idén már több felvásárláson is túl van, áprilisban a korábban éppen belőle kivált Intentional Software-t vette meg ismeretlen összegért, illetve néhány héttel korábban a Kubernetes konténeres orkesztrációval foglalkozó Deis startupot is akvirálta, tovább erősítve fegyvertárát az egyre fokozódó felhős hajrában. A Cycle Computing is ebben a versenyben javíthatja meg a redmondi cég pozícióját, miközben egy huszárvágással a konkurencia orra alá is borsot tör, hiszen a tulajdonába került cégnél háttérbe szorulnak a GCP és AWS platfromokon nyújtott szolgáltatások - az Azure-migrációra való bátorítást tekintve pedig az sem lenne meglepő, ha a későbbiekben a vállalat teljesen kihúzná a támogatást a rivális megoldások alól.