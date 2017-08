A magyar apróhirdetési piacot is fenyegeti a Facebook?

Hazánkban is elindította a Facebook a Marketplace online kereskedelmi szolgáltatását, amelyen keresztül a facebookozók különböző árucikkeket vehetnek és árusíthatnak - írja a sajtóközlemény. Ehhez a felhasználóknak nem kell új alkalmazást letölteni, hanem a közösségi oldal mobilalkalmazásában a vásárlás ikonra kattintással érhető el az új felület - ezt fokozatosan, a napokban vezeti be a cég a felhasználóknak. Az oldalon belül pedig megjelennek a közelben lévő felhasználók által eladásra kínált termékek fényképei. A beállítások alapján módosítható a földrajzi hely és körzete, illetve megtekinteni kívánt termékkategóriák, mint például bútorok, ingatlanok vagy járművek.

Egy konkrét termék kiválasztásához a felhasználónak a fotóra kell kattintani, majd az adatlapon olvashatja az árat, a leírást és itt veheti fel a kapcsolatot az eladóval. Ha pedig valaki a saját tulajdonát szeretné eladni, akkor fel kell töltenie az új hirdetésbe a termék fotóját, nevét, leírását, árát, illetve az eladás helyét és a kategóriát. Ezenkívül viszont a közösségi oldal semmilyen más szolgáltatást nem kínál újonnan a jelenleg is meglévő adásvételi csoportokhoz képest - továbbra sem lehet például szállítást kérni vagy a pénzügyi tranzakciókat rendezni úgy, mint az amerikai felhasználóknak, hanem a cég csak a Messengert ajánlja a vásárlások lebonyolításához.

"Ha egy felhasználó érdeklődését felkeltette egy termék, közvetlen üzenetben felveheti a kapcsolatot az eladóval a Facebookon keresztül, és ajánlatot tehet a vételre. Ettől a ponttól kezdve a felek maguk állapodhatnak meg az eladás feltételeiről, a Facebook nem működik közre sem a Marketplace-en elérhető árucikkek árának kifizetésében, sem a termék kiszállításában. Ugyanakkor a Facebook gépi tanulási technológiát használ és a közössége segítségét is igénybe veszi azoknak az termékeknek a beazonosításához, amelyek sértik a közösségi oldal használatának előírásait." - tartalmazza a közlemény.

Ennek kapcsán Lévai Richárd közösségi marketing specialistát, az RG Stúdió marketing vezetőjét is megkérdeztük, aki szerint hosszú távon sem valószínű, hogy a Facebook elindítaná a panaszkezelési vagy szállítmányozási szolgáltatást. A szakértő véleménye, hogy a későbbiekben valószínűleg inkább API-n keresztül kapcsolódhatnak majd a rendszerhez más cégek is, akiken keresztül például a szállítás megoldható, de (például az eBay-jel ellentétben) az infrastruktúrát továbbra sem a közösségi oldal fogja biztosítani. A fizetési funkció bevezetése viszont annál inkább elképzelhető, amely tesztelésének nyomai már tavaly is felfedezhetőek voltak. Azonkívül, hogy "a piac sem óriási", valószínűleg egyelőre ennek inkább banki és szabályozói akadályai lehetnek, amely a fintech megoldások előretörésével megoldódhat Lévai szerint.

Egyre több funkciót integrál a Facebook

"A Facebook egyre kevésbé közösségi oldal." - szögezte le a kérdésünkre a közösségi marketing specialista. A klasszikus közösségek inkább a csoportokat jelentik az oldalon, emellett pedig megjelenik a privát beszélgetésekhez népszerű Messenger és részben a WhatsApp is ebbe a kategóriába tartozik. A hírfolyam viszont inkább "a személyre szabott internet", ahonnan mindenki értesülhet az őt érdeklő hírekről.

"Korábban külön-külön meglátogattad ezeket az oldalakat, és elolvastad ott a téged érdeklő híreket, de a Facebook összeválogatja ezeket neked a hírfolyamban, és a többi integráció is ehhez igazodik. Olyan lett az oldal, mint az évekkel ezelőtt emlegetett információs szupersztráda." - összegzi Lévai. A Facebook ehhez próbál mindent integrálni, úgy mint az Instant Articles cikkeket, a weboldal alternatívákként feltűnő Facebook oldalakat és a Marketplace-t is.

Veszélyben az apróhirdetési oldalak?

A közösségi oldal fejlesztői talán nem is gondoltak arra korábban, hogy apróhirdetésekkel foglalkozzanak, hanem csak felfigyeltek az új lehetőségre. "Az a céljuk, hogy azt az időt, amit a Vatera böngészésre szánnál, azt inkább a Facebookon töltsd el." - folytatja a szakértő. Viszont Lévai véleménye szerint nem konkrétan azt akarja elérni az oldal, hogy ellehetetlenítse az apróhirdetési vagy aukciós portálokat, hanem valószínűleg inkább azt vették észre a fejlesztők, hogy nagyon sok hirdetést tesznek közzé a csoportokban, és erre az igényre reagáltak a Marketplace-szel. Ahogy a közlemény is jelzi, az adásvételi csoportokat világszinten 550 millió ember használja, és csak az Egyesült Államokban egy hónap alatt 18 millió új terméket hirdettek meg rajta. Vélhetően azért, mert az emberek jobban szeretnek idegenek helyett a barátjuktól, rokonuktól vagy az ismerősük ismerősétől vásárolni.

Megkerestük a Vaterát is a kérdés kapcsán, hogy a Facebook Marketplace meglátásuk szerint hogyan fogja befolyásolni a piacot, és milyen előnyei vannak a hazai aukciós oldalnak a nemzetközi versenytárssal szemben. Válaszként a hivatalos közleményt kaptuk: "A Facebook Marketplace magyarországi bevezetése várhatóan nem fogja számottevően érinteni a Vatera tevékenységét. A tengerentúli adatok alapján eddig nem mondható igazán sikeresnek a kezdeményezés, emellett a felhasználói visszajelzések is vegyes képet mutatnak. Az általunk felépített online piactér modellt a hazai piac igényeire szabtuk, és a változó igényekkel párhuzamosan folyamatosan fejlesztjük, így nem tartunk attól, hogy a Facebook Marketplace miatt visszaesne a forgalmunk."

Ezenkívül a cég a Facebook szolgáltatásának hiányosságaira is igyekszik rámutatni: "A Facebook Marketplace nem nyújt olyan biztonsági szolgáltatásokat, mint amilyeneket a mi felhasználóink igényelnek: úgymint a bankszámlás ellenőrzés a regisztráció során, a kölcsönös értékelési rendszer vagy az esetleges vagyoni kár megtérítése a Biztonságos Vásárlás Program (BVP) keretében. Emellett nem rendelkezik változatos fizetési és szállítási opciókkal sem, ami a vevők számára lehetővé tenné, hogy akár személyes találkozás nélkül is, a számukra legkényelmesebb módon juthassanak hozzá a megvásárolt termékhez. A Facebook Marketplace megoldásai elsősorban a személyes úton történő adásvételt támogatják, így inkább az apróhirdetési modellhez hasonlít." - írta a Vatera kapcsolattartója.

A bizalom kérdése azonban ebből a szempontból is felmerül, hogy a felhasználók inkább a BVP-ben és az eladó profiljáén megjelenő "csillagok számában" bíznak, vagy a Facebook adatlapokon megjelenő információkban, és a közös ismerősökben. "A Facebook csoportokban az emberek hasonló élethelyzetben vannak, ezért az ajánlásaikban sokkal jobban bízol. Például a baba-mama csoportok nagyon aktívak, és bármire tudnak tippet adni, még megbízható asztaloshoz is." - teszi hozzá az RG Stúdió marketing vezetője. Ebből a szempontból a szakértő véleménye szerint a Facebook szolgáltatásainak a Google is kárvallottja, mert sok olyan kérdésre adnak választ egymásnak a facebookozók, amelyet korábban a keresőbe írtak be.

A cél még mindig a jelentőségteljes csoportok

A Makertplace a jelenleg is működő adásvételi csoportok bejegyzéseit gyűjti össze, egészíti ki az egyéni hirdetésekkel, és a keresési-szűrési funkciókkal. A szolgáltatás segítségével még könnyebben lehet megtalálni a "termékeket", mivel nem kell külön-külön csoportokba belépni hozzá, és az érdeklődési kör alapján előre készít ajánlásokat. Ez különösen előnyös lehet például az ingatlanos vagy akár az autós hirdetéseknek Lévai Richárd szerint, mivel ezekbe a csoportokba csak akkor léptek be az emberek, ha éppen vásárolni akartak, de utána ki is léptek belőle. A saját hírfolyamában pedig hiába ajánlják az emberek a lakásukat, ha az ismerősök éppen nem akarnak ilyet vásárolni. Most ezeket a hirdetéseket a Marketplace fogja összegyűjteni, viszont még mindig hátrányban lesz az ingatlanportálokkal szemben, azoknak kifinomult keresője miatt.

Rövidtávon valószínűleg nem akar a Facebook a saját adásvételi csoportjainak konkurenciát állítani - mondja a közösségi marketing specialista. A kérdés kapcsán megkerestünk több olyan hazai csoportot is, amelyek több tízezer taggal rendelkeznek, de nem kaptunk választ a kérdésünkre, hogy várakozásuk szerint milyen hatással lesz a Marketplace a működésükre. Hosszútávon viszont már érdekesebb a kérdés, mivel mint tudjuk, a Facebook a "jelentőségteljes csoportok" kialakítása felé törekszik, és elképzelhető, hogy az adásvételi csoportokat nem tekinti annak - fontolgatta kérdésünkre Lévai. Nyitott kérdés, hogy a későbbiekben is megmaradnak-e az adásvételi csoportok, ahol az árak mellett a felhasználók sokszor más, "jelentősebb" témákról is beszélgetnek. Az is kérdéses azonban, hogy ki mit tekint jelentősnek, mivel egy kismama számára bármi az a gyerekkel kapcsolatban, de a világ problémáira, a járványokra, a szegénységre vagy a klímaváltozásra valószínűleg nem ezekben a csoportokban fog válasz születni. Elképzelhető emiatt az is, hogy a Facebook emiatt a jövőben többféle csoporttípusban gondolkodik.

Frissítés: Bejelentette a Facebook, hogy partnerséget kötött az eBay aukciós weboldallal is a Marketplace kapcsán - írja a TechCrunch. A megállapodás részeként a közösségi oldal kereskedelmi felületén is megjelennek majd az eBay Daily Deals ajánlatok, amelyeket közvetlenül a Facebook szolgáltatásából is meg lehet vásárolni, de a tranzakciót az eBay hajtja végre egy appon belüli böngészőablakon keresztül. Ez a megoldás azt mutatja, hogy a cég megpróbálja kibővíteni a most még csak személyek között működő adásvételt egy olyan webáruházzá, amelyen cégek is árusíthatnak - ráadásul a megállapodás nem exkluzív, a Facebook a későbbiekben kiterjesztheti a saját Daily Deals felületét más cégek termékeire is.



Egyelőre az új megoldást a Facebook még csak teszteli, hogy meglássa "érdeklődnek-e a felhasználók a leértékelt termékek vásárlása iránt, mikor a Marketplace-re látogatnak" - mondta Akash Anand, a Facebook termékmenedzsere. Ez a funkció viszont még nem érkezik Magyarországra, csak az Egyesült Államok felhasználóinak egy csekély százaléka számára elérhető Androidon és iOS-en.