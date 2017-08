A Vodafone-hoz is megjött a korlátlan adat

A valódi nagyfogyasztóknak kedvező új, teljes korlátlanságot biztosító tarifával jelentkezett a mai napon a Vodafone Magyarország. A Red Infinity díjcsomag a piacon 5 éve jelenlévő, korlátlan beszédperceket és SMS-eket biztosító konstrukciót egészíti ki korlátlan belföldi adatforgalmi kerettel. A cég tarifája ez utóbbi tekintetben nem az első a magyar piacon, a Telenor Magyarország májusban egy egész tarifacsaládot dobott piacra korlátlan adatforgalommal, ahol az egyes díjcsomagok közti differenciát a benne foglalt percek és SMS-ek adják.

A Vodafone Red Infinity ezzel szemben a meglévő Red tarifacsalád jelenleg elérhető legdrágább elemeként illeszkedik a kínálatba, 19990 forintos havi díjával (két év hűséggel), melyből egy "visszavonásig elérhető" akció keretében most 4000 forint kedvezményt ad a szolgáltató. A Vodafone fenntartja magának a jogot, hogy ezt a kedvezményt előzetes figyelmeztetést követően megvonja, ha az előfizető "nem rendeltetésszerűen" használja a díjcsomagot. Nem rendeltetésszerű használatnak minősül többek közt, ha a SIM-et nem mobiltelefonban használják.

Bár a három szolgáltató közül a Vodafone felhasználóarányosan elméletileg a legnagyobb spektrummal, ezzel együtt a legnagyobb hálózati kapacitással rendelkezik, a Red Infinity bevezetésével az operátor gondoskodott róla, hogy hálózatát megvédje a túlterheléstől. Így a cég forgalomanalízis alapján 1,4 Mbps-re csökkenti a videostream-szolgáltatások által igénybe vehető sávszélességet, ami például a YouTube esetében 480p maximális felbontást eredményez. Érdekesség ezzel szemben, hogy a Vodafone a folyamatosan bővülő 4G+ hálózatának előnyei közt éppen a zökkenőmentes HD videózást említi.

A Red Infinityhez képest a Telenor Magyarország korlátlan adatforgalmat kínáló Hello Data tarifái a szolgáltató korábbi ígérete szerint teljes korlátlanságot biztosítanak az adatfelhasználást jellegétől függetlenül (feltéve, hogy a SIM-et mobiltelefonban használják), ráadásul a Vodafone-nal ellentétben a négy tagból álló család egyik tagjára sem kell - nem is lehet - hűségszerződést kötni. Ez ugyanakkor a Telenornak is megadja a lehetőséget, hogy a Hello Data díjcsomagokat bármikor visszavonja, vagy a feltételeket módosítsa abban az esetben, ha a tarifacsalád túl népszerűvé válna és ez napi szinten túlterhelést okozna a hálózaton.

A három hazai szolgáltató közül ezzel egyedül már csak a Magyar Telekom maradt korlátlan adatot kínáló díjcsomag nélkül. A szolgáltató kurrens mobiltelefonos díjcsomagajánlatában elérhető legnagyobb adatkeret 30 GB, amit a korlátlan percet és SMS-eket biztosító Mobil XL díjcsomaggal kombinálva havi 19000 forintért kínál a szolgáltató, két év hűségvállalás mellett. Ez a díj telekomos otthoni szolgáltatásokkal összevonva lecsökkenthető havi 15200 (2 vezetékes szolgáltatás esetén) vagy 14250 (3 vezetékes szolgáltatás esetén) forintra. A szolgáltató korábbi álláspontja szerint a jelenlegi tarifák lefedik az ügyfelek igényeit, és a fogyasztás akkor sem lenne érdemben több, ha korlátlannak nevezett tarifákat kínálna az operátor.