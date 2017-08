Német csapat hozhat új effekteket az élő Facebook videókba

Német vállalat kötött ki a Facebook bevásárlókosarában. A Fayteq névre hallgató, frissen bekebelezett cég gépilátás-technológiája miatt lehet hasznos a közösségi oldalnak: a vállalat olyan szoftveres kiegészítőket fejleszt videoszerkesztőkhöz, amelyekkel tetszés szerint adhatók új tárgyak egy-egy videóhoz vagy épp távolíthatók el azokból objektumok. A felvásárlást a Facebook a Varietynek nyilatkozva maga is megerősítette, noha a vételárat egyik fél sem közölte. Az akvizícióval a vállalat teljesen beolvasztja a német céget, amelynek termékei ennek megfelelően már nem is érhetők el weboldalán.

A Fayteq kiegészítői többek között olyan népszerű szoftverekhez érhetők el, mint az Adobe After Effects, amelyekben a pluginekkel követhetők a videókon kiválasztott tárgyak, azokra lokalizált képi effektusok vagy szűrők húzhatók, netán feliratok helyezhetők el rajtuk - de a szoftver akár teljesen új tartalmakat is hozzáadhat a videókhoz, amelyek követik az eredeti kép mozgását. A Facebook már régóta dolgozik az élő videókhoz kapcsolható effekteken, így a későbbiekben nem lenne meglepő, ha a Fayteq megoldásai a Facebook Live funkciói között köszönnének vissza, netán újabb, a szebb napokat is látott Snapchatéhez hasonló kiterjesztett valóság funkciók tűnnének fel a közösségi óriás palettáján.

Az AR vagy kiterjesztett valóság idén a Facebook F8 fejlesztői konferenciáján is kiemelt helyet kapott, a cég a rendezvényen világossá tette, hogy mobilos termékei között a kamera lesz a kiterjesztett valóság elsődleges platformja. A cég az AR fejlesztésekhez külön platformot is létrehozott, AR Studio néven, a vízióban továbbá a technológiára építő játékok is szerepelnek.

Érdekesség, hogy a cég a pletykák szerint a területhez kötődő hardvertermék fejlesztésén is dolgozik: egy 13-15 hüvelykes, kamerával felszerelt érintőkijelzőről van szó, amelyet kifejezetten videochatelésre szán a gyártó. Az egyelőre prototípus fázisnál járó terméket a pletykák szerint egyes felhasználók otthonaiban már tesztelik, azon széles látószögű objektív, illetve több mikrofon és hangszóró is helyet kapott. Az eszköz első hallásra leginkább az Amazon Echo Show termékére emlékeztet, amely hasonló otthoni videochat funkciókat kínál.

Az akvizícióval a Business Insider szerint nagyjából tíz Fayteq csapattaggal bővül a Facebook gárdája. Ez az elmúlt hetekben a közösségi óriás harmadik felvásárlása, korábban egy AI chatbotokat fejlesztő startupot, illetve a tartalmi jogban utazó Source3-at is bekebelezte.