Rejtélyes alkalmazással gyűjt adatot a Facebook Kínában

Májusban a Facebook a fotómegosztásra használható Colorful Balloons alkalmazással furakodott be Kínába - értesült róla a The New York Times egy olyan dolgozótól, aki neve elhallgatását kérte az ügy politikai vonatkozásai miatt. A helyzet azért is kényes, mivel a Facebook már 2009 óta, az Instagram 2014 óta, a WhatsApp pedig részben július óta ki van tiltva az egész országból. Látszólag ezért is próbált meg a cég a korábbi eredménytelen tárgyalások helyett egy olyan alkalmazást, amely nevében és leírásában egyáltalán nem árulkodik arról, hogy a Facebookhoz van köze.

A Colorful Balloons kinézete és funkciói meglepően hasonlítanak a Facebook Moments szolgáltatásra, amellyel a barátok és a rokonok oszthatnak meg egymással fényképeket. Kínában viszont az app nem a Facebookkal, hanem a legnagyobb helyi közösségi hálózattal, a WeChattel működik együtt. A két szolgáltatás funkciói a végső megjelenési platformtól eltekintve nagyon hasonlóak, mindkettő az okostelefonok fényképeit rendezi össze, hogy azokat albumokba gyűjtve lehessen megosztani az ismerősökkel - a kínai esetben QR kódon keresztül a WeChaten.

Fejlesztőként egy kínai cég, a Youge Internet Technology tüntette fel a nevét az alkalmazáson. A Times megpróbálta kinyomozni, hogy a cég milyen viszonyban van a Facebookal, és egy olyan fotót talált, amelyen a vezérigazgatója a Facebook és a kínai kormányzat közötti egyeztetésen vesz részt - a megkeresésekre azonban nem válaszolt. Így arról egyelőre nem lehet biztosat tudni, hogy a kínai kormányzat tisztában van-e a Facebook próbálkozásával az appal kapcsolatban, mivel a kínai Cyberspace Administration nem válaszolt a Times kérdésére. Bár a lap tudomása szerint korábban még nem volt precedens olyan próbálkozásra, hogy egy külföldi technológiai cég anonim módon jelentetett meg alkalmazást, de vélhetően a Facebook nem akarta ezt a tevékenységet a kormány előtt teljesen titokban végezni. Ha mégis így lenne, azzal nagyban kockáztatta volna az eddig kialakított tárgyalóviszonyt.

Balra a Colorful Balloons és jobbra a Facebook Moments

A Colorful Balloons főként arra ad lehetőséget, hogy a vállalat megértse, a kínai felhasználók hogyan osztanak meg egymással digitálisan információkat egy közösségi hálózaton keresztül, és általában hogyan használják a szolgáltatást. "Időt fordítunk az ország megértésére és megismerésére különböző módokon.Jelenleg arra fókuszálunk, hogy segítsünk a kínai cégeknek és fejlesztőknek Kínán kívüli új piacokon terjeszkedni a hirdetési platformunk használatával." - írta a Facebook a The Verge-nek eljuttatott közleményben.

A törekvés egyáltalán nem meglepő, mivel a nagyobb nemzetközi technológiai vállalatoknak elég nagy problémát jelent, hogy a 700 millió internetes felhasználóval rendelkező ország - akik ráadásul évi 750 milliárd dollárt költenek el egy évben online - inkább a saját cégein és szolgáltatásain keresztül végzi a fejlesztéseket. Arról például már korábban írtunk, hogy az Apple a piaci részesedés reményében együtt dolgozik a hatóságokkal, hó elején a VPN appokat törölte a kormány kérésére az iOS eszközökről, hogy a blokkolt szolgáltatásokat (mint például a Facebookot) ne lehessen kerülőúton elérni.

A közösségi óriásnak is ismert egy tavalyi próbálkozása egy olyan szolgáltatás fejlesztéséről, amely bizonyos földrajzi területeken képes eltüntetni tartalmakat a hírfolyamból - akár például Kínában. Eközben a Facebook az előző pénzügyi negyedéves jelentése szerint már átlépte a havi 2 milliárd felhasználót, de a közel 1,4 milliárd lakosú Kína még további hatalmas potenciális lehetőséggel szolgálna a bővüléshez, így a vállalat nem fogja abbahagyni a próbálkozást, akár a felhasználói szokásokat felmérő alkalmazásokon keresztül.