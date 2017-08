Nvidia: már megint egy rekord negyedév

Bőven meghaladta az előző negyedév végén prognosztizált forgalmat az Nvidia. A vállalat májusban nagyjából 1,95 milliárd dolláros bevételt ígért a következő negyedévre, ám ezt végül körülbelül 14 százalékkal túlszárnyalva 2,23 milliárdon állt meg a számláló, ami újabb rekordot jelent a Nvidia történelmében. Az összeg 56 százalékkal múlja felül az egy évvel ezelőtti forgalmat, a profit pedig 117 százalékkal ugrott meg, az előző év hasonló időszakában elkönyvelt 261-ről 583 millióra kilőve. Amennyiben a cég tudja tartani ezt a tempót, úgy a teljes évre levetített profit elérheti majd a 2 milliárd dollárt.

Akik folyamatosan figyelemmel kísérik az Nvidia pénzügyi eredményeit talán már meg sem lepődnek azon, hogy a jó eredmény hátterében most is az összes részleg kiváló teljesítménye áll, kivétel nélkül mind az öt divízió növelni tudta forgalmát. Ismét nagyot mentek a GeForce-ok, a gaming alá besorolt kártyák értékesítései az előző évhez képest 51,9 százalékkal nőttek, de még az előző negyedévhez viszonyítva is megugrott az érték 15,5 százalékkal. Utóbbiban az Nvidia bevallása szerint is jelentős szerepet játszott a tavasz óta tartó bányászláz, amely némileg felborított a szezonális trendet, és a vártnál lényegesen több GeForce GTX 1060 és GTX 1070 fogyott.

Bár ennél lényegesen szerényebb mértékben, de növekedtek a munkaállomásokba szánt Quadro kártyák eladásai is, az előző évhez viszonyítva 9,8 százalékkal, 235 millióra nőtt a professzionális termékekből származó bevétel. Az Nvidia az első negyedévben mutatta be az aktuális Quadro generáció hiányzó asztali és mobil tagjait, amelyekre építve várhatóan a következő negyedévre is megmarad a szerény, de egészséges növekedés.

A legdurvább gyarapodást most is az adatközpontokba szánt termékek produkálták, az ebből származó bevétel 175,5 százalékkal majd háromszorosára nőtt, 151-ről 416 millióra felrántva a befolyt összeget, amivel a részleg eredménye bőven átlépte a munkaállomásokba szánt Quadro termékek bevételét. Az Nvidia szerint ez a gyorsítókártyák iránti összes fronton növekvő keresletnek köszönhető, a mesterséges intelligencia mellett a szuperszámítógépek, a hyperscale rendszerek, valamint a virtualizált szolgáltatások oldaláról is folyamatosan nő az érdeklődés a Tesla kártyák iránt, a forgalmat pedig már a cég legújabb zászlóshajója, a Tesla V100 is erősíti, amelynek tömegtermelése Jen-Hsun Huang vezérigazgató szerint magas fokozaton pörög.

Végül, de nem utolsó sorban az autós fejlesztések értékesítését is részletezte az Nvidia, ami ugyancsak egészséges növekedést produkált, az előző év hasonló időszakához képest majd 19,3 százalékkal 142 millió dollárra emelkedett a részleg bevétele. A vállalat itt is további növekedésre számít, de az igazi robbanás várhatóan csak az évtizedforduló környékén következhet, amikor megjelennek az első önvezető (Level 4) modellek. Az ezekhez fejlesztett Drive PX rendszer több nagy autógyártó is használni fogja, a sorban a legújabb a Toyota, amely pár hónapja egyezett meg erről az Nvidiával.

Meglepően jól teljesített az OEM és IP üzletág is, annak ellenére, hogy az Intellel kötött szerződés már lejárt, tehát az x86-os processzorgyártótól nem folyik be több pénz a kasszába. A két cég még hat éve kötött keresztszabadalmi megállapodást, amelynek értelmében az Intel összesen 1,5 milliárd dollárt fizetett a szerződés időtartama alatt. Az Nvidia utóbbi pénzcsap elzárása ellenére 54 százalékos növekedéssel 251 milliós forgalmat ért el, amit ugyancsak a bányászok számlájára ír a vállalat. Számos, kriptovaluta-specifikus GPU-t szállított le, ami a cég vezetője szerint körülbelül 150 millió dollárral járult hozzá a részleg eredményéhez.

Volta-alapú GeForce?

A negyedéves jelentéshez kapcsolódó konferenciahíváson a Volta-alapú GeForce kártyák is szóba kerültek, ám Huang gyorsan lehűtötte a kedélyeket. A vezérigazgató szavai szerint idén nem várható ilyen termék, a Pascalnak ugyanis jelen állás szerint nincs komoly kihívója, ezért az Nvidiának nem kell kapkodnia. Mindez azt jelenti, hogy első körben valószínűleg a Tesla család bővül majd tovább újabb Volta GPU-kkal, és majd csak valamikor a jövő év első felében futnak be a GeForce-ok, valószínűleg már GDDR6 memóriákkal.

A következő negyedévre az Nvidia 2,38 (+/−2%) milliárd dolláros bevételre számít, ami körülbelül 19 százalékos növekedés lenne az előző év hasonló időszakához képest.