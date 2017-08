Egészségügyi startupra csapott le a Google

Egészségügyi startup a Google legújabb szerzeménye, a keresőóriás a Seattle-i székhelyű Senosist kebelezte be, amely okostelefonos orvosi alkalmazásokat fejleszt, amik beavatkozás nélkül képesek elemezni a felhasználók egészségügyi állapotát. A cég megoldásai, miután a telefon hardverén kívül nem igényelnek további eszközöket, az orvosi eszközöket nélkülöző fejlődő régiókban különösen hasznosak lehetnek.

A Senosis által fejlesztett appok között olyan szoftverek sorakoznak, mint például a HemaApp, amely a vér hemoglobinszintjét méri: a kamerára helyezett ujjat az app a telefon LED-jével különböző frekvenciákon átvilágítja, majd a kapott képeket elemezve, gépi tanulásra támaszkodva állapítja meg a felhasználó vérének hemoglobinértékeit. A cég egy másik alkalmazása, a Spirosmart a telefonok mikrofonját használja különböző tüdőbetegségek felderítésére, de a portfólióban egy az újszülöttkori sárgaság korai diagnosztizálására szolgáló alkalmazás is van. A Senosis termékei jelenleg az Egyesült Államok Élelmiszer-biztonsági és Gyógyszerészeti Hivatalától várják az éles használathoz szükséges engedélyeket.

Az akvizícióról először beszámoló GeekWire szerint a Senosis alapítója, Shwetak Patel már több hasonló sikeres felvásárláson túl van, a szakember nevével fémjelzett cégek többek között a Belkin International és a Sears birtokában kötöttek ki. A cég vezetőségében egyébként a Washingtoni Egyetem több professzora is ott van. A vállalat bekebelezése a Google stratégiájába is illeszkedik, annak Alphabet ernyőcége két éve külön leányvállalatot is létrehozott Verily néven, amely az adattudományra támaszkodva igyekszik hatékonyabb egészségügyi megoldásokat, platformokat létrehozni - de tavaly az Alphabet jól ismert, mesterséges intelligenciával foglalkozó részlege, a DeepMind is megkapta a saját egészségügyre fókuszáló divízióját, amelynek projektjei között gépi tanulásra építő szemvizsgálati módszerek fejlesztése is szerepel.

Az ugyanakkor egyelőre nem világos, hogy a Senosis pontosan hol helyezkedik majd el az anyacégen belül, a GeekWire szerint ugyanis a Google nem a Verily alá vonja be a frissen bekebelezett startupot - egyelőre a legvalószínűbb, hogy a cég a Google Seattle-i "egészségügyi főhadiszállásaként" funkcionál majd. A felek egyelőre nem árulták el az akvizíció pontos összegét.