170 millió dollárt húzott be a gondokkal küzdő SoundCloud

Múlt héten közölte a SoundCloud német zenei közösségi hálózat és audio-hosting cég vezérigazgatója, Alexander Ljung, hogy pénzbevonás nélkül problémákba ütközik a cég fenntartása, és ezzel párhuzamosan levelet küldött minden befektetőnek az átszervezési javaslatokkal kapcsolatban, melyet többek közt az Axios is megkapott. A levélben a vezérigazgató arról írt, hogy a befektetők vagy elfogadják az átszervezést, és ebben az esetben a vállalat 170 millió dolláros újabb tőkebefektetésben részesül, vagy ha nem fogadják el, akkor nem fog tudni tovább működni.

"Ez a finanszírozás lehetővé teszi a cég számára, hogy kifizesse a megmaradt adósságait, miközben erős és független jövőt biztosít. Abban az esetben, ha a tranzakció nem történik meg és a SoundCloud nem kap további támogatást, akkor a jelenlegi cashflow előrejelzések alapján a SoundCloud a közeljövőben likviditási problémákkal szembesül." - írta múlt heti levelében Ljung.

A befektetők úgy döntöttek, hogy nem hagyják veszni a céget, amely így a 170 millió dolláros befektetés mellett többek közt új vezérigazgatót is kap majd - írja a SoundCloud sajtóközleménye. A pénzt a médiaplatformokkal korábban is foglalkozó The Raine Group globális kereskedelmi bank és a szingapúri székhelyű Temasek befektetőtársaság biztosítja. Emellett az új vezérigazgató Kerry Trainor, az új ügyvezető igazgató pedig Michael Weissman lesz, akik a Vimeo videómegosztó cégnél korábban hasonló pozíciókat láttak el. A korábbi vezérigazgató és alapító, Alexander Ljung az igazgatótanács elnöki posztját foglalja el a későbbiekben. Többek közt az ő feladatuk lesz a hosszútávú stratégia kialakítása, melyet a közlemény szerint stratégiai partnerségekkel, illetve iparági kapcsolatokon és a "kreatív közösségen" keresztül képzelnek el.

SoundCloud bevétel és veszteség 2010-2015 között euróban (Forrás: Music Business Worldwide)

Már egy ideje érezhetőek a vállalat pénzügyi problémái, melynek következtében múlt hónapban bezárta a San Franciscó-i és a londoni irodáját, és elbocsájtotta dolgozóinak a 40 százalékát. Eddig a lépésig az utóbbi években tetemesen bővülő veszteség vezetett, ugyanis 2015-ben 51,2 millió eurós veszteségről számolt be a cég, hozzátéve, hogy 2010 és 2015 között összesen 132 millió eurót vesztett - összegzi az Ars Technica. A 2016-os pénzügyi eredményeket nem tette közzé a cég, valószínűleg nem véletlenül. Mindössze annyit közölt, hogy ha ebben az évben az eddigi hónapok eredménye alapján több mint 100 millió dollár lehet az idei bevétel.

Ha a SoundCloud nem vonná be az újabb 170 millió dolláros tőkét, akkor még az idei év vége előtt be kellett volna zárnia a céget. Így viszont a becslések szerint még néhány évig fenntartható a működése, amíg az új cégvezetésnek ki kell találni, hogyan lehet sikeres üzleti modellt kialakítani. A platformon 160 millió felvétel érhető el a cég szerint, amely egyszerre tartalmaz zenei anyagokat, podcastokat és a kreatív audio tartalmak különböző formáit, amely miatt sokszínű a szolgáltatás, de kevésbé lehet behatárolni igazi fókuszpontját. A freemium szolgáltatás miatt a felhasználók többsége pedig inkább csak az ingyenes funkciókat használja, a pénzügyi adatok szerint a SoundCloudnak nem sikerült a 175 milliós felhasználói bázisát, például a dj-ket, a független zenei producereket és podcast készítőket előfizetőkké változtatnia, továbbá nem voltak sikeresek az eddigi tárgyalások a Spotify-jal és a Twitterrel, így a cég fennmaradásának kulcsa a hosszútávú üzleti stratégia kitalálása lesz.