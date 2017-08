Felskálázza vezetékes netcsomagjait a Telekom

Új, otthoni vezetékesinternet-portfóliót vezetett be a mai naptól kínálatába a Magyar Telekom, a Digitális Jólét alapcsomagok megjelenésével egy időben. Az egyszerűen csak "Otthoni internet" névre keresztelt tarifák a korábbi Netmánia család tagjaihoz képest jellemzően nagyobb letöltési sávszélességet biztosítanak, arányaiban olcsóbban. Kábelen az új maximális sávszélesség 250 Mbps lett, a gigabites vezetékes internet azonban továbbra is csak optikai területeken érhető el. A legolcsóbb - jellemzően xDSL-területeken kínált - netcsomag letöltési sávszélessége 30 Mbps lett.

Az új portfólióban az EuroDOCSIS területeken elérhető letöltési sebesség díjcsomagtól függően 30 és 250 Mbps között alakul, utóbbi mellé 20 Mbps feltöltési sebesség is járul, ami ezen a technológián kétszerese a korábbi top díjcsomaggal elérhető plafonnak. Az árak területtől és a további, választott szolgáltatások alapján, illetve a hűségidő hosszától függően változnak, ugyanakkor elmondható, hogy arányaiban jobban járhatnak az előfizetők az új csomagokkal, különösen ha minél nagyobb sávszélességű díjcsomagról váltanak (a fentebb említett Otthoni Internet 250 csomag például a Netmánia XXL csomaghoz képest kétszeres sávszélességet nyújt, gyakorlatilag azonos áron).

A Telekom a vezetékesinternet-portfólió megújításával hosszú ideje tartó adósságát törleszti, hiszen vezetékes platformon versenytársai évek óta elhúztak tőle - legalábbis ami az elméleti maximum le- és feltöltési sávszélességet illeti. A cég számára ugyanakkor a mai napig komoly dilemmát okoz, hogy versenytársaihoz képest lényegesen széttagozódottabb technológiai alapokon szolgáltat, ám stratégiája, hogy egységes díjcsomag-struktúrával kívánja kiszolgálni ügyfeleit.

A technológiai szempontból legelmaradottabb térségekben, xDSL területeken korábban és most is elérhető a vezetékes-mobilnet egyfajta hibridje, a gyorsító opció, valamint megújultak a három vezetékes szolgáltatás mellett mobilelőfizetést is tartalmazó Magenta 1 csomagajánlatok is. Szintén újdonság, hogy a UPC-t és a Telenor Magyarországot követően immár a Telekomnál is elérhetők a kedvezményes árú "Digitális Jólét" alapcsomagok, melyeket azok a természetes személyek vehetik igénybe, akiknek (illetve közeli hozzátartozójuknak) a megelőző egy évben nem volt internetelőfizetésük. A csomagkedvezmény időtartama maximum egy év lehet.