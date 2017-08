Vonalzót dugna a szerverekbe az Intel

Rendhagyó formájú, több mint 30 centiméter hosszú SSD-vel rukkolt elő az Intel, amit a cég csak rulerként, azaz vonalzóként emleget. Az EDSFF (Enterprise & Datacenter Storage Form Factor) szabványon alapuló fejlesztéssel az Intel szerint akár az 1U rackek esetében is elérhető lesz az 1 petabájtos kapacitás, eközben pedig a sávszélesség is növekszik, a habot a tortán a könnyű karbantartás jelenti, ugyanis az SSD-t relatíve egyszerűen lehet cserélni, akár menet közben is.

Az SSD-k az SFF-TA-1002 "Gen-Z" csatlakozót használják, amely támogatja négy (x4) vagy nyolc (x8) PCI Express sávot használhat ki, utóbbi az M.2-es szabvány dupláját jelenti, ezzel a Gen3-as szabványt alapul véve 7,88 GB/s-os elméleti maximális sávszélesség érhető el, ami a küszöbön álló Gen4-gyel könnyen duplázható lesz, az Intel szerint pedig a Gen5 támogatására is felkészítették a csatlakozót. Az elsősorban konzumer rendszereket célzó M.2-höz képest ugyancsak különbséget jelent, hogy a "vonalzó" az NVMe menedzsmenthez dedikált SMBus érintkezőt kapott, valamint ugyancsak külön érintkező készült az áramkimaradás elleni védelmet biztosító tartalékáramkör csatlakoztatásához, ily módon ugyanis az akkumulátorok vagy kondenzátorok nem az SSD áramkörén foglalják az értékes helyet. Említésre méltó hogy az SSD-knél szabványnak számító 3,3 voltos feszültség helyet a ruler 12 voltot vesz fel, az Intel szerint ugyanis a 325 milliméter hosszú és 38,6 milliméter magas meghajtók disszipációja akár az 50 wattot is meghaladhatja, amit ily módon hatékonyabban ki lehet szolgálni.

Az új kialakítás természetesen azt jelenti, hogy az SSD-khez azok fogadására felkészített új rendszerek szükségesek. A szabvány megalkotásáért felelős munkacsoportban Dell, Lenovo, HPE, a Western Digital, illetve a Samsung is ott van, tehát gyakorlatilag biztosra vehető, hogy hamarosan érkeznek majd az új formátumú SSD-kre felkészített rendszerek, a fejlesztés első mintapéldányait ugyanis már több hónappal ezelőtt leszállította az Intel. Érdekesség, hogy az egyelőre nem végleges EDSFF szabványra egyes gyártók akár GPU-s gyorsítót vagy FPGA-t is építenének, tehát amennyiben az ilyen irányú fejlesztések sikeresek lesznek, akkor nem csak SSD-k kerülnek piacra ilyen kivitelben. A formátumra épülő termékek sorát egyébként a DC P4500 újabb tagjai nyitják, amelyekből 8 terabájtos kapacitású meghajtó is érkezik majd.

Nem az első

Az iparági szereplők jóformán kivétel nélkül egyetértenek abban, hogy merevlemezektől megörökölt 2,5 és 3,5 hüvelykes szabvány a mechanikus meghajtóknál sokkal szabadabban tervezhető SSD-khez nem optimális, ezért a NAND-alapú meghajtók felfutásával párhuzamosan egyre több meghatározó szereplő dolgozik új megoldásokon. Az Intel mellett a Samsung is készül egy kifejezetten vállalati rendszerekhez tervezett SSD formátummal. Az NGSFF (Next-Generation Small Form Factor) ugyanakkor nem szakad el túlságosan az M.2-től, a háziszabvány ugyanis azonos csatlakozókiosztással rendelkezik, az áramkör pedig csupán 114 milliméter hosszú és 32 milliméter széles, tehát méreteit tekintve kevésbé radikális.

NGSFF-re jelen állás szerint akár 16 terabájtos meghajtókat is lehet tervezni, miközben ezekből akár 32 darab is beférhet egy 1U magasságú szerverbe, ami 512 terabájt kapacitást jelentene. A nagyobb kapacitás mellett fontos újítás, hogy a Samsung szabványa is támogatja a hot swappingot, azaz a meghajtókat menet közben is lehet cserélni, ami vállalati környezetben kritikus fontosságú lehet.