Hamarosan érkeznek a Facebook videós tartalmai

Elindul a Facebook régen beharangozott hivatalos videós szolgáltatása, de egyelőre még mindig csak az amerikai felhasználók egy része fog hozzáférni a Watch menüben lévő tartalmakhoz mobilról, asztali böngészőből és a Facebook saját alkalmazásából - írja a Facebook blogja. A szolgáltatás élő vagy felvételről lejátszott, a Facebook számára készített egyedi műsorokból áll, amelyek egy tematika köré csoportosulnak vagy pedig egy történeti szálat követnek - ez gyakorlatilag a Facebook saját fejlesztésű YouTube-kihívója.

Az eredeti tartalmakat előállító Facebook-partnerek 55 százalékot kapnak a reklámbevételből, míg 45 százalékot a cég tart meg, értesült róla a TechCrunch. Ezzel a vállalat még tovább tudja növelni a reklámokból származó bevételt, amelyről korábban azt állította, hogy már teljesen beterítették a közösségi oldalt. Eközben pedig a vállalat növelheti a felhasználók alkalmazásban töltött idejét is, mivel az egyedi tartalmak megtekintéséhez a nézőknek folyamatosan vissza kell térniük a felületre.

"A videónézés Facebookon hihetetlen erővel kapcsolja össze az embereket, ösztönzi a párbeszédeket és táplálja a közösséget: a Facebookon a videókat a barátokon keresztül lehet felfedezni, ezáltal épülnek a közösségek. Egyre több ember tapasztalta meg ezt az élményt, ebből láttuk, hogy az emberek szeretik felfedezni a videókat a hírfolyamon keresztül, de szeretnének egy olyan helyet is, ahol csak videókat nézhetnek. Ezért indítottuk el tavaly az Egyesült Államokban a Video fület, amely egy olyan kiszámítható helyet nyújtott, ahol csak videókat lehet találni. Most pedig még könnyebbé szeretnénk tenni, hogy az emberek a kedvelt műsoraikat megtalálják." - indokolta Daniel Danker termékgazgató a szolgáltatást.

A Watch szolgáltatáson belül a felfedezés fülön többek közt az alapján különülnek el a tartalmak, hogy a felhasználók körében mely videók a legnépszerűbbek, min nevettek a legtöbbet vagy mit néznek az ismerőseik. A Watchlist funkció pedig abban segít, hogy a néző számon tudja tartani, milyen epizódokat nem tekintett még meg a kedvelt műsoraiból vagy el is menthet tartalmakat, ha például később újra le szeretné játszani őket. A videókhoz pedig természetesen hozzászólásokat is lehet fűzni, akár a többi néző vagy a műsor készítői számára, amellyel építhető a Facebook által sokat hangoztatott közösség.

Néhány olyan típust is felsorolt a bejelentésben a vállalat termékigazgatója, amely megtalálható lesz a Watch szolgáltatásban. Ilyenek a rajongóknak és egy-egy adott közösségnek szóló műsorok, mint például a Nas Daily, amelyben a népszerű videoblogger minden nap egy új egyperces felvételt tesz közzé a nézőinek. Továbbá lesznek olyan élő show-k, amelyek a rajongókat közvetlenül összekötik a kedvencükkel. Ilyen például Gabby Bernstein, motivációs előadó és a New York Times szerzőjének adása a rajongók kérdéseire adott válaszokkal. Ezenkívül lesznek narratívát vagy egy-egy tematikát követő hagyományosabbnak számító felvételek, mint például a gyerekek főzését bemutató humoros Kitchen Little. Továbbá élő közvetítések jellemzően sportműsorokról, úgy mint a Major League Baseball heti egy adása.

Nas Daily a YouTube-on keres olyan embert, aki az 1 perces videókhoz interjúalanyokat talál

Mint látható, a Facebook nem a hagyományos televíziós hosszabb időtartamú műsoroknak igyekszik konkurenciát állítani, hanem inkább a rövid műfajokban gondolkodik, amely több helyen lehetőséget ad a nézők közvetlen vagy közvetett bekapcsolására, akár a tartalmak közösségi irányítására. Ebből a szempontból pedig egyértelműen a YouTube-bal szeretné felvenni a versenyt, de az eddigi információk szerint annál szerkesztettebb formában közzétenni a "csatornákat" és az adásokat. Ahogy Mark Zuckerberg vezérigazgató is fogalmaz szokásos Facebook bejegyzés formájában: "Úgy hisszük, a közösségépítés lencséjén keresztül érdemes átgondolni a tapasztalatokat - köztük a videónézést is. A videónézésnek nem feltétlenül kell passzívnak lennie. Van rá lehetőség, hogy megosszuk a tapasztalatainkat, és összehozzuk azokat az embereket, akiket ugyanazok a dolgok érdekelnek."

Szeptemberben jön a Java 9 Augusztus 29-én kidumáljuk. Java fejlesztői meetupot tartunk.

A Watch elindításával a Facebook még egy lépést tett a médiabirodalom építése felé, amelyben eddig inkább a hírek kapták a hangsúlyt. A tavalyi amerikai választás kapcsán azonban Zuckerberg tagadta, hogy a közösségi oldalon a hírek megjelenítésének a módja bármennyiben is befolyásolta volna az eredményeket - annak ellenére, hogy az amerikai felhasználók 66 százaléka a Facebookról értesül a hírekről. A videók megjelenésével viszont a vállalat már nem csak az olvasókat fogja tudni befolyásolni, hanem a nézőket is, ráadásul szerkesztett egyedi tartalmakkal. Ennek ellenére a vállalat még mindig nem ismeri be, hogy médiacég, hanem inkább technológiai cégként szeretné beállítani magát a felhasználóknak.

Egyelőre a Watch megjelenésével kapcsolatban a cég csak annyit közölt, hogy a felület "hamarosan" elérhető lesz minden néző és minden tartalom előállító számára. Először az Egyesült Államok többi felhasználója kapja meg a lehetőséget, utána terjeszkedik a szolgáltatás nemzetközileg, de előbb-utóbb hazánkba is el fog jutni.