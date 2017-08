Csúcson a Bitcoin a kettészakadás után

Virágzik a Bitcoin a "nagy szétválás" után: a kriptovaluta árfolyama jelenleg 3400 dollár fölött áll, annak dacára, hogy a múlt heti kettészakadás utánra sokan zuhanást jósoltak. Múlt kedden a legismertebb kriptovaluta ugyanis két ágra vált szét, miután a Bitcoin közösség nem tudott közös nevezőre jutni a technológia skálázódási problémáinak megoldását illetően. A klasszikus Bitcoin vagy BTC mellett így egy új fork, azaz a Bitcoin Cash (BCC vagy BCH) névre hallgató valuta is létrejött.

A szétválás alapvető oka, hogy a Bitcoin jelenlegi formájában egyre nehezebben birkózik meg az elmúlt években szerzett népszerűségével. A Bitcoin tranzakciók véglegesítéséhez szükséges új blokkok hozzáadásának tempója ugyanis erősen kötött, a blockchain-adatbázishoz a jelenlegi technológia mellett tíz percenként 1 megabájtra van korlátozva a blokkméret, ami másodpercenként hét tranzakciót jelent. Ez a töredéke például a különböző kártyatársaságok által diktált tempónak, pedig a kriptovaluták evangelistái épp a utóbbiak és persze a bankok leváltóit látják a blockchainre építő fizetőeszközökben.

A megfelelő skálázódás hiánya tehát valós problémát jelent, erre ugyanakkor többek szerint a Bitcoin Cash sem hoz megoldást, csupán valamivel növeli a támogatott blokkméreteket. Egy rivális kriptovaluta, a Dash fejlesztéséért felelős szervezet vezérigazgatója, Ryan Taylor az FXEmpire-nek nyilatkozva ugyancsak arról beszélt, hogy a a BCC-ből is hiányzik az a megoldás, amely lényegesen nagyobb tömegek számára is jól használhatóvá teszi a technológiát.

A "hard fork" mindenesetre a közösségben feszülő ellentétek miatt elkerülhetetlen volt, a bányászok egy része így saját blockchain hálózatán kötött ki, abban a reményben, hogy egy az online kereskedelemben jobban használható kriptovalutát hozzon létre. A Bitcoin Cash a blokkméretet 8 megabájtra növelte, így több teret adva az egyre növekedő számú tranzakciónak. Az ötlet egyébként nem most merült fel először, a blokkméretet övező vitákat követően már májusban megjelent egy forktervezet, a SegWit2X, amely 2 megabájig tornázta volna fel a blokkokat - ezt azonban az újításra várók közül sokan még mindig kevésnek tartották. A SegWit2X ugyanakkor a BCC megjelenésével sem tűnt el a süllyesztőben, sőt, ahogy a FoxBusiness is rámutat, a tervezetet a Bitcoin hálózatának legnagyobb része pozitívan fogadta. Ha ez az egyetértés megmarad, a technológia lényegében a fősodorbeli Bitcoin "frissítése" lehet, nem ágazik majd külön forkba.

Az eredeti SegWit (Segregated Witness) egyébként már most is szolgálatra kész, a technológia lényege, hogy a Bitcoin tranzakciókat két szegmensre osztja, a feloldáshoz szükséges digitális aláírásadatok leválasztásával. Ezeket aztán külön szerkezetként csatolj a tranzakcióhoz, amivel a szegmens mérete az eredeti negyedére csökkenthető. A SegWit2X ezt a már fentebb is említett blokkméret-növeléssel toldja majd meg, ahogy az elnevezéséből is sejthető.

A kriptovaluta köré épült közösségen belüli nézeteltérések után sokan tartottak attól, hogy a szétválás instabilitást és árfolyamesést is hoz majd magával, ugyanakkor ez nem is állhatna távolabb az elmúlt napok tapasztalataitól. A Bitcoin a napokban a 3500 dolláros csúcsot is átlépte, a Bitcoin Cash értéke pedig egy hét alatt 360 dollár fölé emelkedett. Az összes forgalomban lévő BCC értéke így már meghaladja a 10 milliárd dollárt, az eredeti Bitcoin kapitalizációja pedig 47 milliárd fölött jár.

A technológia megosztottságát mutatja, hogy a egyik legnépszerűbb kriptovaluta-váltó, a Coinbase nem fogadja el az új Bitcoin Cash-t, ami komoly visszatetszést váltott ki a közösség új forkot támogató tagjaiból. A Coinbase arra hivatkozik, hogy a támogatáshoz a komoly változtatásokat kellene eszközölnie rendszereiben, ez pedig a BCC (legalább viszonylagos) stabilizálódása előtt kockázatos vállalkozás lenne. A váltó ugyanakkor a jövőre vonatkozóan nem zárkózik el az új valuta támogatása elől.