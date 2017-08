Még egy lépéssel közelebb került az AWS a Kuberneteshez

Az AWS is csatlakozott a Cloud Native Computing Foundationhez (CNCF) független iparági testülethez. Az Amazon felhős üzletága platina fokozatú tagként lépett be a különféle Linux-alapú felhős fejlesztéseket összefogó egyesületbe olyan vállalatok mellé, mint a Google, a Microsoft, az IBM, vagy éppen a Docker. Az AWS ezzel egy lépcsővel közelebb került a Kuberneteshez, iparági pletykák szerint ugyanis a szolgáltató régóta készül egy a Google kezdeményezéséből született, Linuxon futó konténerek egységes üzemeltetését kínáló megoldás bevezetésére.

Adrian Cockcroft, az AWS architektúra stratégiájáért felelős elnök elmondta, hogy cége aktívan kis szeretné venni részét a CNCF-ben, amibe első körben Kuberneteshez és más natív felhős technológiákhoz fog átadni különféle fejlesztéseket. A szakember konkrétumokat nem árult el cége terveivel kapcsolatban, azonban a lépés arra utal, hogy az AWS hamarosan teljes körű támogatást nyújt Kuberneteshez, amellyel az Amazon felhős üzletága csatlakoznak a legnagyobb konkurensekhez, azaz a Google-höz és a Microsofthoz.

Szeptemberben jön a Java 9 Augusztus 29-én kidumáljuk. Java fejlesztői meetupot tartunk.

Az AWS már eddig is számos, a Kuberneteshez kapcsolható telepítésnek ad helyet felhős szolgáltatásában, így nem meglepő, hogy a cég már a fejlesztésekből is aktívan szeretné kivenni részét. Az is említésre érdemes, hogy az AWS már most is számos nyílt forráskódú megoldást használ, a saját projekteket pedig publikálja is a GitHubon a cég. Emellett az AWS 2013 óta a Linux Foundation tagja, a globális IT infrastruktúra szempontjából kritikus projekteket támogató Core Infrastructure Initiative-ban pedig az alapítás óta vezető szerepet vállal az Amazon.

Mi az a Kubernetes?

A Dockerről már többször írtunk, a technológia lehetővé teszi, hogy az alkalmazásokat csinos, hordozható konténerekbe csomagoljuk az összes függőségükkel együtt, és így, ebben a formában futtassuk azokat. A megoldás szerveroldalon izgalmas, ahol a bevett logika ma az egy alkalmazás - egy VM, sőt, egyes szereplők még tovább mentek, a monolitikus alkalmazást mikroszolgáltatásokra (microservices) bontották és ezeket futtatják dedikált virtuális gépeken. A konténer minden olyan képességet megörököl, amit a VM+app csomag tud, az egyetlen megoldásra váró probléma az alkalmazások biztonsága és a menedzselhetőség volt.

A VM-ekhez az elmúlt bő tíz évben ugyanis világszínvonalú szoftverkörnyezetek készültek, amelyek több tíz vagy több tízezer VM kezelésére is tökéletesen alkalmasak – indítás-leállítás, migrálás, hálózat és egyéb problémák kezelése ma már megoldottnak számít. A Docker esetében erről szó sincs, a konténerformátum mögött nincs skálázódó menedzsment. A Kubernetes erre kínál megoldást, ezzel ugyanis a Linuxon futó konténerek egységes rendszerként üzemeltethetőek, mérettől szinte függetlenül. Az egy központra kötött konténerek logikusan rendszerezhetőek, migrálhatóak a csomópontok között, és persze fontos szempont az automatikus skálázódás, ha újabb instance-ekre van szükség, akkor újabb konténerek indíthatóak be igény szerint.