Megjavult a Microsoft, elégedett Kaspersky

Gyakorlatilag teljes hátraarcra kényszerítette a Microsoftot a Kaspersky, a két cég által tető alá hozott új egyezség választ ad az orosz fejlesztőcég által felvetett összes versenyügyi aggályra. Mint arról részletesen beszámoltunk, a Kaspersky tavaly novemberben foglalta listába azokat a gyakorlatokat, amelyekkel álláspontja szerint a Microsoft megsérti a tisztességes versenyt garantáló szabályozást és ellehetetleníti az antivírus-fejlesztők helyzetét a Windows platformon, illetve unfair előnybe hozza saját megoldását, a Windows Defendert.

A Microsoft most blogposztban jelentette be, hogy változtat eddigi gyakorlatán és minden kifogásolt ponton elfogadja a Kaspersky álláspontját. Ezzel egy időben a Kaspersky pedig visszavonja a Microsoft ellen benyújtott versenyügyi panaszt az európai és az orosz hatóságoknál is.

Másképp települ

Egyértelműen a legnagyobb változás az, ahogy a frissítéseket kínálja fel a Windows: mielőtt egy új Windows 10 alverziót telepítésre kínál, a Microsoft alapos kompatibilitási tesztet végez, saját laborjaiban és az Insider program résztvevőin keresztül. Ez elsősorban a hardverekre vonatkozik, a Windows 10 alapból nem kínálja fel a telepítést olyan hardveren, amelyen nem biztos a stabilitás - ezért van, hogy régebbi PC-ken csak hetekkel vagy hónapokkal később települ a Windows 10 legújabb verziója, sok esetben a Microsoftnak át kell dolgoznia kicsit a meghajtókat például.

A Kaspersky-alapító Jevgenyij Kaszperszkij - újabb viharon túl.

Szeptemberben jön a Java 9 Augusztus 29-én kidumáljuk. Java fejlesztői meetupot tartunk.

A mechanizmus azonban nem terjedt ki például az antivírusra: ha ismert inkompatibilitást észlelt a telepítő, egészen egyszerűen eltávolította a víruskergetőt, a helyére pedig beélesítette a Windows Defendert. Az új megközelítésben erről nem lesz szó, az ilyen inkompatibilitás esetén a rendszer nem is kínálja majd fel a frissítést, hanem csendben megvárja, míg az antivírus egy új, immár kompatibilis verzióra update-el, és csak ezt követően jelenik meg az új Windows 10 alverzió. A blogposzt nem beszél a manuálisan kezdeményezett frissítésről, feltételezhető, hogy amennyiben a felhasználó saját hatáskörben indítja el a telepítést, akkor marad a régi mechanizmus és az inkompatibilis AV-nek mennie kell.

A Microsoft új hozzáállásának része, hogy aktívan együttműködik a biztonsági szoftverek gyártóival az új Windows 10 kiadások fejlesztése kapcsán. Ennek része a kiadási ütemterv megosztása, illetve a szoftverfejlesztők hosszabb időszakot kapnak arra is, hogy a de facto kész, de még kiadás előtti alverziókat tesztelni tudják.

Szólj, ha lejár

A Kaspersky másik kritikája a lejáró antivírus-előfizetéseket érintette: a szoftver ilyenkor felugró értesítésben igyekszik rávenni a felhasználót az előfizetés megújítására, a Kaspersky szerint ez az egyik legjobb eléréssel rendelkező értékesítési csatorna egyébként. A Windows 10-nél azonban ezek az értesítések rejtve maradtak, az előfizetés lejártát és az inaktív védelmet észlelve a Microsoft saját értesítést dobott fel, amelyben felhívta a figyelmet a rendszer védtelenségére innen pedig egy gombnyomással aktiválhatóvá tette a Windows Defendert.

A jövőben ez is változik, az AV-fejlesztő normálisan értesíteni tudja a felhasználót az előfizetés közelgő lejártáról és arról is, ha már lejárt az. Az ilyenkor felugró, a rendszer védtelenségére utaló rendszerüzenet pedig immár felajánlja a telepített AV-előfizetés megújítását, a Windows Defender használatát illetve harmadik felek ajánlatának megnézését. Ez utóbbi értesítés perzisztens marad, amíg a három opció közül az egyiket a felhasználó ki nem választja - így a rendszer gyorsan újra védett státuszt kap.

A Microsoft közlése szerint az új viselkedés már a következő hetekben esedékes Windows Fall Creators Update-tel élesedik majd.

Meglebegtetett eljárás

A Microsoft saját közleményében eufemisztikusan csak annyit ír, hogy a partnerek "visszajelzése" alapján eszközölt változásokat a gyakorlatában. "Első prioritásunk most és a jövőben is a felhasználók biztonsági innovációk általi védelme a Windows platformon, növelni a felhasználóink támadás előtti és utáni készültségét és választási lehetőséget kínálni." A vitában álló felek egyébként a múlt havi Microsoft Virus Initiative csúcstalálkozón ültek le tárgyalni, ott sikerült a fenti egyezményt tető alá hozni.

Feltehetően e megállapodás része, hogy a Kaspersky saját hatáskörben visszavonja a hivatalos panaszokat a Microsoft ellen, így a cég ellen várhatóan nem indul majd versenyfelügyeleti eljárás. A Kaspersky egyébként saját sajtóközleményt is kiadott, eszerint a cég "elégedett a Microsoft által nemrég közzétett partnerkövetelményekhez kapcsolódó intézkedésekkel" és "célt ért a tisztességtelen versennyel kapcsolatos aggodalma".