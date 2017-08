Streaming szolgáltatást indít a Disney a netflixes megjelenés helyett

Bejelentette a Disney, hogy kivonja filmjeit a Netflix szolgáltatásából, és ehelyett saját film- és sportközvetítő platformot indít. A médiacég egy bejegyzésben részletesen ismertette elképzeléseit a jövővel kapcsolatban, amely azzal indul, hogy az eddigi kisebbségi részesedés helyett többségi tulajdonos lesz a Major League Baseball által alapított, streameléssel foglalkozó BAMTechben. 2019-re pedig már a Netflix helyett a saját szolgáltatásában jelenteti meg az új filmeket.

A BAMTechben eddig 33 százalékos tulajdonrésszel rendelkezett a vállalat, amelyet most 1,58 milliárd dolláros értékben további 42 százalékos részesedéssel egészít ki. "Ez a felvásárlás és a közvetlenül a fogyasztóknak szánt szolgáltatásunk elindítása teljesen új növekedési stratégiát jelent a cégünk számára, amellyel a technológián keresztül kihasználhatjuk a márkáink nyújtotta lehetőségeket." - írta Robert A. Iger, a The Walt Disney Company ügyvezető igazgatója a cég közleményében.

Lényegében két új szolgáltatást indítana a Disney, melynek egyik ágát jelentené a most is működő sportközvetítő ESPN alkalmazás szolgáltatásainak kiszélesítése már jövő évtől. A cég azt ígéri, hogy több mint tízezer sporteseményt közvetít majd évente regionális, nemzeti és nemzetközi eményekről egyaránt - többek közt a Major League Baseball, National Hockey League, Major League Soccer, Grand Slam tenisz mérkőzéseit. Ezek viszont előreláthatólag csak az Egyesült Államokban lesznek elérhetőek az indulástól kezdve.

Egy másik új szolgáltatási ágat a filmek fednének le, így a 2019-re tervezett műsorok már csak az új platformról lesznek elérhetőek, úgy mint a Toy Story 4, a Jégvarázs folytatása és Az oroszlánkirály. Továbbá a felületről a vállalat nagyméretű könyvtára is elérhető lesz, azaz minden Disney és Pixar egész estés film, a Disney Channel, a Disney Junior és a Disney XD televíziós műsorai. Ezenkívül a Disney további "jelentős beruházásokat" fog indítani további saját filmek, televíziós show-k, rövidfilmek és más exkluzív tartalmak gyártására.

Már egy ideje a Netflix is a saját gyártású produkciók készítésében látja a siker kulcsát, amellyel nem járhat úgy pórul, mint a Disney-hez hasonló szerződő partnerek elpártolásával, viszont ahogy a legutóbbi pénzügyi negyedéves jelentésből is látszott, a magas költségek miatt a racionalizálásra és angol nyelven kívüli terjeszkedésre is nagyobb hangsúlyt kell fektetnie. A Disney-nél viszont ezek az alapfeltételek adottak, egy saját streaming platform fejlesztése pedig a BAMTech alapjain nem tűnik lehetetlen feladatnak.

Ennek következtében 2019 év végén el fognak tűnni a Netflix kínálatából a Disney saját gyártású filmjei, de ami addig megjelenik, az mind elérhető lesz 2019 végéig. Tehát például a Star Wars két következő része várhatóan még megjelenik Netflixen, de a trilógia záró epizódja már nem - jegyzi meg a The Verge. Ezenkívül a Netflix és a Disney közösen gyártott tartalmai, köztük a Marvel sorozatai továbbra is megmaradnak az eredeti kínálatban, úgy mint a Daredevil, a Jessica Jones, a Luke Cage, a Vasököl, a Védelmezők vagy az év végére várt The Punisher epizódok. "A Walt Disney Company-val továbbra is több fronton együttműködünk, beleértve a Marvel TV folyamatban lévő munkálatait" - erősítette meg a Netflix szóvivője.

A BAMTech felvásárlás egyelőre még szabályozói jóváhagyásra vár, de a Disney már határozottan készíti elő a lépéseket a szolgáltatás 2019-es indítására. Bár a nagyméretű saját filmes könyvtárral rendelkező vállalat sikere nem tűnik kérdésesnek, de az elég baljós jövőt jelentene, ha a filmgyártó vállalatok mind olyan saját streaming szolgáltatást szeretnének indítani, amelyekre a felhasználóknak külön-külön kell előfizetni.