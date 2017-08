Természetes nyelvvel erősít a Tableau

A ClearGraph specialitása, hogy a "rendes nyelven" feltett kérdéseket képes a megfelelő adatbázis-lekérdezésekre lefordítani, azokat lefuttatni, és értelmezhető formában visszaadni a felhasználónak, immár vizualizációval kiegészítve. Ez (amikor jól működik) hatalmas áttörésnek számít, így ugyanis az adathalmazokban olyan felhasználók (jellemzően közép- és felsővezetők) is tetszőlegesen turkálni tudnak, akik adatfeldolgozásban vagy SQL-lekérdezések megformálásában nem tettek szert jártasságra. Mivel a legtöbb szervezetben a döntéshozók pont ilyenek, számukra közvetlenül elérhetővé tenni a vizualizációkat tényleg nagy áttörés.

A tranzakció részleteit a Tableau nem közölte, így nem tudjuk, hogy pontosan mennyit ért a felvásárolt startup. A cég annyit közölt, hogy a ClearGraph nyelvi motorját minél gyorsabban szeretné beépíteni saját vizualizációs és analitikai technológiái elé, így egyszerűsítve azok használatát. A rendszer olyan lekérdezéseket tesz lehetővé, mint "500 dollárnál nagyobb tranzakciók" vagy "partnerek Kelet-Európán kívül", ezeket a megoldás képes elemekre bontani, az azokhoz tartozó adatokat megtalálni, majd vizualizálni.

A TechCrunchnak a Tableau termékfejlesztési igazgatója elismerte, hogy a cég házon belül nekifutott saját NL-megoldást fejleszteni, de hamar kiderült, hogy ez egy hosszú projekt lenne, ráadásul a kimenet sem egyértelmű siker. Ezen a ponton döntött úgy a cég, hogy érdemes egy olyan szereplőt megvenni, amelyik független és a problémát már sikeresen, a piac által visszaigazoltan is képes volt megoldani.

A ClearGraph kimondottan fiatal cég, 2014-es alapítású, a megoldást azonban már "cégek tucatjai" használják, köztük kimondottan nagy vállalatok is. Ami érdekes, hogy az NL-lekérdezéseket rengeteg iparágban megszerették, pénzügyi intézmények, kiskereskedők és nagy internetes szereplők is vásárlói a terméknek. Ez egyébként logikus is, a digitalizáció terjedésével minden vertikumban felértékelődik a cégen belül felhalmozódó adatok elemzésének lehetősége.

A bejelentés szerint a ClearGraph-felhasználók rövid távon nem észlelnek majd változást a tranzakcióból, de idővel az önálló szolgáltatás megszűnik majd és csak a Tableau saját megoldásával együtt lesz elérhető - közölte a cég.