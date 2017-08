WebVR-rel jön a Firefox 55

Megérkezett az 55-ös Firefox, vele pedig a WebVR támogatás is a Mozilla asztali böngészőjébe. A frissítéssel a VR headsetek, mint a HTC Vive vagy az Oculus Rift felhasználói szemüvegeiken keresztül fogyaszthatják a technológiát támogató webes tartalmakat. A WebVR tartalmakat egy VR szemüveg ikon jelöli, amelyre kattintva azok a headsetekre továbbíthatók. A megoldás nem csak a 360 fokos megjelenítésre terjed ki, a WebVR-re építő videók és játékok a VR szemüvegekhez tartozó kontrollereket is támogatják, a vezérléshez így nem kell továbbra is a billentyűzet-egér kombóra támaszkodni.

A Mozilla több VR demót is elérhetővé tett kapcsolódó weboldalán, ahol a headsetek tulajdonosai kipróbálhatják a webes virtuálisvalóság-élményt. A demókat a cég saját fejlesztésű, A-Frame névre hallgató tartalomkészítő keretrendszerével hozta létre. A nyílt forrású A-Frame maga is kipróbálható a cég webes felületén, használata pedig a Mozilla ígérete szerint egyszerűen elsajátítható a fejlesztők számára.

A Chrome-ban egyébként az érdeklődő fejlesztőknek már volt lehetőségük barátkozni a WebVR-rel, amelynek első szabványtervezete tavaly márciusban látott napvilágot. A böngészős API-szettel a webfejlesztők számára is elérhetővé válhatnak a számítógépekhez, okostelefonokhoz kötött VR-hardverek. A név ellenére a WebVR nem a hagyományos webes technológiákra, a DOM-ra vagy a HTML-CSS-JavaScript megoldásokra épül, első tervezete még kizárólag WebGL-es alapokkal dolgozik, a megjelenítést erre az OpenGL-re építő 3D-s megoldásra bízza.

A VR képességek mellett az egyre nagyobb hangsúllyal megjelenő, több folyamatra bontott architektúrát is tovább csiszolta a cég, annak működését már a felhasználóknak is lehetőségük nyílik szabályozni. A Firefox előző, 54-es verziója összesen 4 folyamatra bontotta szét a megnyitott lapokat, és bár az alapértelmezett érték a Firefox 55-ben is ennyi marad, azt a beállításokban igény szerint akár nyolcig is lehetőség van feltornázni. Ezt ugyanakkor a cég csak a több mint 8 gigabájt RAM-mal rendelkező gépeknél ajánlja, miután növekszik vele a böngésző memóriaéhsége - cserébe viszont gyorsabb is lesz. A Mozilla azt azért siet hozzátenni, hogy saját tesztjei szerint a Firefox 55 még nyolc folyamatra bontva is kevesebb RAM-ot használ, mint a Chrome.

Mindezeken túl a böngésző új indításkor már jóval gyorsabban állítja vissza az előző munkamenetben használt tabokat, mint a korábbi verziók. A cég ezt a képességet egy elég extrém tesztnek vetette alá, 1691 tab visszaállításával: a folyamat az 54-es verziónak több mint 4 percig tartott, míg az 55-ös 15 másodperc alatt lezavarta.

A vállalat a 64 bites Windowst használóknak egyébként azt ajánlja, töltsék le és installálják újra a böngészőt, miután így már egész biztosan a jóval stabilabb 64 bites verziót kapják meg belőle. Utóbbi a cég szerint egyébként 39 százalékkal kevesebb összeomlást produkál a 4 gigabájt RAM-mal szerelt gépeken. Sokat várni ugyanakkor az automatikus átállásra sem kell, a Mozilla tervei alapján a Firefox 56-tal a windowsos felhasználókat automatikusan átmigrálja a 64 bites verzióra.

Végül de nem utolsó sorban a kereső-, illetve URL-sáv is megújul, annak az ajánlásokat tartalmazó legördülő menüjében immár különböző keresőszolgáltatások ikonjai sorakoznak fel, mint a Google, Yahoo vagy a Wikipédia, amelyekre kattintva az adott szolgáltatásban végezhető el a keresés. A böngésző emellett egy sor apróbb frissítést is kap, ilyen például, hogy a Flash tartalmak már csak kattintásra futnak (a technológia kivezetési tervének megfelelően), illetve a nyomtatási folyamatok is egyszerűbben indíthatók.