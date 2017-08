Rágyúr a Slack a flottamenedzsmentre

Új vállalati funkciókkal bővül a Slack, amelyekkel a cég a rendszergazdák dolgát könnyítené meg a flottamenedzsment terén. Az újításokból leginkább a nagy cégek profitálhatnak, akiknél a Slack Enterprise Grid adminisztrátoroknak akár ezres nagyságrendben kell kezelni az alkalmazottak potenciálisan érzékeny vállalati adatokkal dolgozó készülékeit.

A Slack ezért most EMM (Enterprise Mobility Management) támogatással toldja meg termékeit, hogy a rendszergazdák egyszerűen megbizonyosodhassanak róla, hogy csak a céges biztonsági irányelveknek megfelelő készülékek jelentkezhetnek be az adott vállalat Slack csatornáiba. Ezzel nem kell egyenként vesződni az alkalmazottaknak járó engedélyek kiosztásával, azok automatikusan alkalmazhatók valamennyi érintett készüléken. A cég nem fogta vissza magát, mindjárt 21 EMM szolgáltatóval teszi lehetővé az integrációt, beleértve a VMware, a BlackBerry, az Airwatch és a MobileIron megoldásait - tehát gyakorlatilag minden, az AppConfig szabványt támogató MDM-mel működik majd. Az EMM funkciók eléréshez a vállalat weboldalán útmutatót is közzétett az adminok számára.

De az egyszerűsített flottamenedzsmenten túl is érkeznek újdonságok, ilyen a Slack profilok szinkronizációja a céges állományokkal. Amennyiben az adott vállalat használ valamilyen belső adatbázist az alkalmazottak adatainak nyilvántartására, netán harmadik féltől származó megoldásra épít, a SCIM API-n keresztül már ezeket a dolgozói profilokat is lehetőség nyílik a Slackkel szinkronizálni. Az adminisztrátorok így egy helyen kezelhetik az esetleges változásokat, illetve a megfelelő jogosultságok birtokában az alkalmazottak is könnyen hozzáférhetnek a kollégák adatait tartalmazó adatbázishoz.

Szeptemberben jön a Java 9 Augusztus 29-én kidumáljuk. Java fejlesztői meetupot tartunk.

A frissítéssel a Slack alapértelmezett állapotjelzőinek sora is bővül, pontosabban a rendszergazdáknak nyílik alkalmuk a cég igényeihez igazodva bővíteni azt, saját státuszbeállításokkal. Az app öt alapértelmezett állapotjelzője, amelyet a dolgozók megadhattak (például "hívásban" vagy "úton") mostantól az adminisztrátorok számára tetszés szerint testreszabhatóvá válik, így az egyes cégeknél előforduló speciális elfoglaltságok is jelezhetők vele.

A vállalati ügyfeleket célzó Slack Enterprise Gridet, amelyre a most elrajtolt funkciók is építenek, a cég január végén jelentette be, az egy összevont kezelőfelületet hivatott biztosítani az adminisztrátorok számára, emellett más vállalati appokkal való integrációt is lehetővé teszi. A Griden keresztül az adminok különböző munkaterületeket állíthatnak be, amelyek a felhasználó oldalán a hagyományos Slack felülethez hasonlóan viselkednek, csatornákkal, szálasított beszélgetésekkel, a rendszergazdák viszont ezeken belül külön-külön szabályozhatják az egyes munkaterületre vonatkozó engedélyeket, nagyobb biztonságot adva az érzékeny vállalati információknak. A Grid emellett egységesített ellenőrzési felületet is ad a biztonsági előírások betartásának követésére. A Grid integrációt támogató partnerek sorát a cég folyamatosan bővíti, azok között a fentebb említett cégek mellett például az SAP is ott van.