Üzenetküldő funkcióval támad a YouTube

Hivatalosan is elindult a YouTube új mobilos megosztási funkciója, amellyel chatfelületen keresztül is el tudja küldeni a felhasználó a kedvelt videóit ismerőseinek, rokonainak - írja a YouTube hivatalos blogja. A csoportos üzenetküldés legfeljebb 30 főig működik, miközben a résztvevők válaszolhatnak szöveggel, linkekkel és természetesen más videókkal is az eredeti üzenetre. A megoldás célja, hogy a felhasználók még több időt töltsenek a felületen, ne navigáljanak át másik chatappba, hanem a videókkal kapcsolatos gondolataikat a szolgáltatáson belül osszák meg egymással.

Már tavaly elkezdte tesztelni a funkciót a YouTube, majd év elején élesben is elindította a kipróbálását a kanadai felhasználókkal, később pedig Latin-Amerikában. A hosszú távú bevezetési időszak után a cég úgy érezte, hogy az üzenetküldő megoldás készen áll a globális bevezetésre - mondta el a vállalat szóvivője a TechCrunch kérdésére. Mostantól pedig fokozatosan megjelenik majd minden felhasználónál az új megosztás funkció.

Szeptemberben jön a Java 9 Augusztus 29-én kidumáljuk. Java fejlesztői meetupot tartunk.

Az ismerősök kiválasztásához az alkalmazás a telefonkönyv névjegyzéke alapján ajánlja fel a találatokat. Ezen belül jelölhetik a felhasználók, hogy pontosan kikkel szeretnek megosztani az adott videót, és elindítani a közös beszélgetést. Az azonban máris problémaként merült fel, hogy a kiválasztáshoz nem kell kölcsönösen tartalmazni a másik számát, hanem elég csak a küldőnek tudni a fogadóét - és ugyan el lehet utasítani a megkereséseket, de ez az ismert embereknél ez esetleg tömeges problémát okozhat.

A kezdeményezés érthető a Google népszerű videós szolgáltatás részéről, amelynek felületén a felhasználók így is több mint napi egymilliárd órányi tartalmat néznek meg, de kérdéses, hogy nyitottak lesznek-e még egy üzenetküldő felületre a rengeteg megszokott szolgáltatás mellett. A Google pedig eleve ismert arról, hogy hadilábon áll a közösségnek szóló fejlesztésekkel, így kérdéses a YouTube-ba épített üzenetküldő funkció sikere. A megoldást hamarosan mindenki kipróbálhatja iOS-en és Androidon egyaránt.