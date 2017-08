Horror árcímkével jönnek az Intel sokmagosai

Publikálta 12-18 magos Core i9 processzorainak specifikációit az Intel. A csúcskategóriás asztali CPU-k viszonylag alacsony alapórajellel, magas turbó frekvenciákkal, illetve ugyancsak magas TDP értékkel érkeznek. Ezzel együtt az árcédula is csillagászati lesz, az Intel továbbra is tartja magát az 1200-2000 dollár közötti értékekhez abban bízva, hogy a konkurens AMD Threadripper processzorai a helyenként 50 százalékkal alacsonyabb ár ellenére sem lesznek elég vonzóak.

Az Intel még májusban jelentette be, hogy a processzorok mellett lapkakészletben (X299) és foglalatban (LGA2066) is megújuló platform szinte minden más téren is megújuló Basin Falls platform komoly előrelépést jelent majd a CPU-k magszámát illetően, a cég ugyanis egy lépcsőben 80 százalékkal emelve 10-ről 18-ra emelte a végrehajtók számát. A vállalat eddig jellemzően kettesével növelte a végrehajtók számát, de arra is volt példa, hogy nem történt változás (Sandy Bridge-E->Ivy Bridge-E). A processzorgyártó most minden bizonnyal az AMD nem sokkal korábbi bejelentésére reagált, amivel a konkurens egy 12 és 16 magos processzorokat kínáló platformot mutatott be.

Az Intel ugyanakkor májusban csak a legalapvetőbb tulajdonságait árulta el az i9-7920X, 7940X, 7960X, és 7980XE jelölésű termékeknek, így például a számítási teljesítmény szempontjából igencsak fontos órajelekre és a maximális fogyasztásra utaló TDP értékre is idáig kellett várni. Az új információk értelmében a tizenkét magos i9-7920X 2,9 GHz-es alapórajellel, illetve 3,8/4,3/4,4 GHz-es (összes/kettő/egy mag) turbó órajelekkel érkezik, amelyhez a korábbi modelleknél megismert 140 wattos TDP, illetve 1200 dolláros ár társul.

A tizennégymagos i9-7940X esetében már 3,1 GHz-es az alapórajel, amelyhez rendre 3,8/4,3/4,4 GHz-es turbó értékek társulnak, ám mindezért már magasabb, 165 wattos TDP-vel és 200 dollárral vastagabb pénzköteggel kell majd fizetniük a vásárlóknak. Az i9-7960X tovább emeli a magok számát, a tizenhatmagos modell ugyanakkor ezért cserébe csak 2,8 GHz-es alapórajelet ígér 3,6/4,2/4,4 GHz-es turbó frekvenciákkal és 165 wattos TDP-vel karöltve, potom 1700 dollárért.

A kínálat csúcsát a Core i9-7980XE jelenti majd, amely terméknél sajnos még lejjebb, egészen 2,6 GHz-ig csúszott le az alapórajel, azaz a CPU garantált üzemi frekvenciája. Öröm az ürömben, hogy ehhez ugyancsak szokatlanul magas, 3,4/4,2/4,4 GHz-es (összes/kettő/egy mag) turbó órajel társul, ám ezek az értékek csak optimális körülményekben hozhatóak, például egy komolyabb terhelést jelentő AVX-es kódot futtató folyamat esetében elmarad majd a lehetséges maximumtól a frekvencia.

A Core i9-7980XE-ért rekord magas összeget kér az Intel, a csúcsmodell ugyanis nettó 2000 (pontosabban 1999) dollárt kóstál majd, ami épp duplája az AMD héten elrajtoló Ryzen Threadripper 1950X árcímkéjének. A konkurense terméke ugyanakkor kettővel kevesebb magot kínál majd, ám a hiányosságért cserébe lényegesen magasabb az alapórajel, amit a cég 3,4 GHz-re lőtt be az Intelénél kicsivel magasabb, 180 wattos TDP mellett, a turbó pedig 4 GHz-en tetőzhet akár az összes mag esetében.

Az Threadripper mellett szólhat a 16 darabbal több, a CPU vezérlőjét tekintve összesen 60 darab PCI Express sáv is, az Intel i9-es processzorai ugyanis ebből "csak" 44-et kínálnak, ám a gyártó egy nem túl elegáns csavarral, a nagyobb abszolút érték eléréséhez már a lapkakészlet 24 sávját is beleszámolja a mutatóba, amivel egy csapásra 68-ra "nő" a sávok száma. Utóbbi azért csalóka, mert a chipkészlet és CPU között mindössze 4 sáv biztosítja a kapcsolatot, ami bizonyos esetekben szűk keresztmetszetet jelenthet az akár hatszor magasabb kikanázható sávszélességnek.

A nagy magszámú chipek piacra dobását egyébként nem érdemes alábecsülni, az Intel eddig nagyon megfontoltan tartotta távol ezeket a lapkákat a konzumer piactól, a chipek ugyanis bizonyos területeken (elsősorban a munkaállomások piacán) képesek kannibalizálni a Xeonok piacát. Persze a 18 magos Core i9 sem olcsó a maga 2000 dolláros listaárával, de a legolcsóbb jelenleg elérhető, az i9-nél alacsonyabb órajelű 18 magos Xeon Gold 6140 2445 dollárjához viszonyítva ez is számottevő áresés. Ugyan a Xeonokat túlnyomó részt szerverekben hasznosítják, ezek a magas magszámú chipek azonban már sokkal inkább asztali munkaállomásokat és az úgynevezett prosumer tábort célozzák - itt pedig az i9-esek házon belül már komoly versenytársat jelentek majd.

Core i9 vs. Threadripper: harc a koronáért

Mindeközben az AMD tizenhatmagos processzora már a független oldalak tesztlaborjaiban ketyeg, az első eredmények pedig már meg is érkeztek. A HotHardware.com az Alienware Area-51 rendszerének hála futtathatott méréseket a csütörtökön rajtoló Threadripper platformon. Ez alapján sokszálas renderelés esetében tetemes, közel 38 százalékos az AMD előnye a már piacon lévő tízmagos Core i9-7900X-szel szemben, ám egyszálas végrehajtás során már 16 százalékkal lassabb a Threadripper, nagy részt az egy magra érvényes, 11 százalékkal alacsonyabb turbó miatt, az Intel oldalán ugyanis egészen 4,5 GHz-ig szaladhat fel a frekvencia.

Eközben az Engadget az Intel belső mérésére hivatkozva azt közli, hogy a tizenhatmagos i9-7960X 3200 pontot kapott a szóban forgó Cinebench R15 tesztben, amely közel 6 százalékkal lenne magasabb a Threadrippernél mért értéknél. Természetesen a végső konklúzióért érdemes lesz megvárni a független összehasonlító teszteket, amelyekre azonban még bő másfél hónapig nem számíthatunk, a 14-16-18 magos Core i9 modellek ugyanis csak szeptember 25-én kerülnek fel a polcokra, így valószínűleg a tesztek is ekkortájt jelennek majd meg.