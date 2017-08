Kipróbáltuk: Samsung Gear 360 (2017)

Manapság a 360 fokos kamerák még keresik létjogosultságukat, hogy milyen környezetben vagy eseményen érdemes őket használni a megszokott formához képest. A 360 fokos látószög egyik célszerű használati terepének az épületek és belső terek fotózása tűnik, amelyen keresztül például a Google Street View (magyarul Utcakép) szolgáltatásban segíthetünk a Google Maps más felhasználóinak. A Local Guides program új pontrendszere szerint minden egyes fotóért 5 pont jár, a térképes adatlapok kifejezetten díjazzák és az első fotóként tüntetik fel a 360-as képeket, ráadásul ötven jóváhagyott kép után a megbízható Utcakép fotós jelvény is megszerezhető.

Egy megbízható jelvény nem csak a virtuális dicsőséggel jár együtt, hanem a Google a felveszi a szakembereket tartalmazó jegyzékbe is a felhasználót, aki ezentúl megbízható fényképészként és ügynökségként is reklámozhatja magát. Tehát az Utcakép fotózással potenciális fizető ügyfelek is szerezhetőek, legalábbis a cég szerint. Így érdemes minél előbb ötven olyan 360 fokos fotót készíteni, amelyet a Google jóvá is hagy a rendszerében, melynek feltételei a legalább 5300 x 2650 képpontos felbontás, a 2:1 képarány, az illesztési hibák kiküszöbölése és a kimaradt területek elkerülése, a részletezettség és az élesség - mindez szűrők és effektek nélkül.

A Google maga is ajánlja, hogy a fotósok valamilyen 360 fokos kamerával dolgozzanak, amelyek közt felsorolja a Ricoh Theta S és SC készülékeket, az LG 360 Camet és a Samsung Gear 360-at, amelyek mind 200-350 dolláros áron szerezhetőek be, jellemzően 1,5-2 óra üzemidős akkumulátorral rendelkeznek és 8 másodpercenként készítenek egy képet. Leginkább az árával emelkedik még ki a sorból az NCTech iris 360, amely 2 ezer dollárért 4 órát bír ki és 2 percenként készít egy képet. Ezenkívül bérelhető a Google által is használt Google Trekker - egész napos üzemidővel rendelkezik és folyamatosan készíti a felvételeket. Ezekhez képest teljesen ingyenes a Street View-n belül használható kamera funkció, de ezzel csak 2 percenként készíthető egy kép, és lássuk be, hihetetlenül körülményesen.

Mindent látó kis "űrlény"

A Gear 360 kamera a már kipróbált Samsung Galaxy S8+ okostelefonnal együtt érkezett a szerkesztőségünkbe, amely mindaddig érthetetlennek tűnt, míg ki nem derült, hogy a kamera a Samsung saját csúcsmodelljein kívül más készülékekkel nem kompatibilis. A honlapon szereplő információk szerint Galaxy S8, S7, S6, Note5, A5/A7 szerepel a kompatibilitási listán, amennyiben azok Android 5.0-nál frissebb rendszert futtatnak. Továbbá elérhető iPhone 7, 7 Plus, 6S, 6S Plus és SE készülékeken iOS 10.0 felett, de csak korlátozott funkcionalitással. Az összes többi androidos telefonnál a Play Store korlátozásába futunk bele, a kamerához szükséges Gear 360 Manager alkalmazást szabályosan nem lehetett letölteni például OnePlus 3 vagy LeEco Le3 Pro telefonra (ezeket próbáltuk). A Samsung S8+ készülékkel viszont megfelelően működött - leszámítva, hogy a telefon olykor újraindult a hosszabb videofelvételek közben. Az alkalmazásra egyébként a kamera vezérléséhez és részletesebb beállításához, illetve az elkészült fotók-videók feldolgozására (és például feltöltésére) van szükség, magát a nyersanyagot a kamera a saját tárolójára készíti.

Maga a Gear 360 kamera formaterve nagyon szemrevalóan sikerült a lekerekített ívekkel és az egyszemű űrlényhez hasonlító kinézettel. Az eszköz két nagyobb egységből áll, a kétoldalt figyelő gömbkamerából LED-del és mikrofonnal, illetve két gombbal a bekapcsoláshoz és a menühöz. Továbbá egy olyan nyélből, amelyen helyet kapott egy kisméretű kijelző és egy indítógomb. A nyél oldalán csúsztatható be a maximum 256 gigabájtos Micro SD kártya, itt található az USB csatlakozó, az alján pedig az állványokhoz és más kiegészítőkhöz használható kameramenet.

Az eszközzel fotókon kívül videókat, élő közvetítéseket, time lapse felvételeket is lehet készíteni, de mivel a Street View szempontjából csak a fényképezés számít, ezért a menüben gyakorlatilag az egyetlen hasznos információ a tárolóra még elmenthető képek száma. Itt lenne helye az akku töltöttségnek is szerintünk, ezt viszont itt nem, csak a telefonos appban nézhető meg. A nyélen található gomb viszont utcaképek készítésekor is lehet hasznos, amennyiben a fotós már elég jól ismeri a kamerát ahhoz, hogy szoftver nélkül is tudja mikor látszik kevésbé az ujja vagy más testrésze. Ezenkívül a gomb elég érzékeny ahhoz is, hogy kiváló 360 fokos felvételeket készítsen például a tulajdonos táskájában.

Az egyik legnagyobb fejtörést a fotósoknak mégis az okozza, hogyan lehet "elbújni" egy 360 fokos kamera elől a fénykép készítése közben. Egy Street View felvételnél kifejezetten nem selfiek vagy más portrék készítése a lényeg, hanem a tereké. Egyik megoldás a fej felé tartott kamera, amellyel nehezen kivédhető, hogy látsszon közben a készítő ujja és (jobb esetben csak a) fejbúbja, valamint közben csodálkozásra késztesse a környezetében lévő járókelőket. Ennél sokkal jobb megoldás az állvány, amelynek mini verziójával egyébként alapértelmezetten rendelkezett a tavalyi modell, vagy pedig csatlakoztatható hozzá selfie bot vagy más egylábú állvány is. A kézenfekvő megoldásokon kívül a Google még a kamerarögzítővel ellátott sisakot ajánlja, így a fejtető helyett egy egyszínű folt látszik a képeken.

Határozottan jobb mint a körbefotózós módszer

De térjünk a lényegre: a 360 fokos kamerával sokkal egyszerűbb és gyorsabb felvételeket csinálni, mint a Street View saját funkciójával. Utóbbi a hagyományos körbefotózós megoldást kínálja alapértelmezésben, külön-külön kell elkészíteni a "fotókat" a szoftver által mutatott pontokról, miközben a felhasználó körbefordul vagy csípőből kicsavarodik, miközben oldalra, felfelé és lefelé fényképez - így kívülről még sokkal izgalmasabban néz ki, mint egy feje fölé tartott kamerával. Mindez pedig nagyjából 2 percig is eltart a fényviszonyoktól függően, míg egy Gear 360-as fotózás 8 másodperc, vagy az eszköz és a szoftver párosításával, valamint a mentéssel együtt maximum 1 perc.

Ha az eszközön nyomod a gombot, akkor biztosan benne lesz az ujjad...

A pár másodperces gyorsaság több szempontból előnyt jelent a körbefotózós módszerhez képest. A Gear 360-as kamerával ugyanis kevésbé elmosódottak vagy groteszkek a félbevágott testrészek miatt az emberekről, például egy múzeumban a turistákról vagy egy eseményen a tömegről készített képek - bár a Google eleve igyekszik az arcok homályosításával elkerülni a személyiségi jogi kérdéseket, de ezeknél a képeknél nem alkalmazza automatikusan. Másrészt pedig a részletgazdag terek készítése is nehezebb a speciális kamera nélkül, például egy kilátó fotózásánál nehéz ilyen módon illeszteni a részleteket, azaz körbefordulás közben pont ugyanazt a szöget eltalálni. A képpontok követelményét azonban a Samsung kamerája éppen csak megugorja a 5472 x 2736 képpont mérettel, ami 1 megapixellel nagyobb a Google 14 megapixeles minimum elvárásához képest - ez pedig kifejezetten furcsa visszalépés a tavalyi modell 25,9 megapixeles teljesítményéhez képest.

Az App Store-ból, Google Playről vagy a Samsung Galaxy App Store-ból letölthető Samsung Gear 360 Manager alkalmazás további segítséget nyújt a fotók elkészítéséhez. Ezen keresztül állítható be többek közt a fényerő, a fehéregyensúly vagy az élesség. Ezek azért is nagyon fontosak, mivel a Street View képei sem csak fényes nappal készülhetnek az utcán, hanem az éjszakai és a beltéri képek is fontos információkat nyújtanak a Google Maps megtekintőinek. Az appon belül állítható továbbá, hogy a kamera csak az elülső, a hátsó vagy mindkét lencsét használja, a körpanorámához értelemszerűen mindig mindkettőre szükség van. Továbbá meg lehet nézni a képeket 360 fokos nézeten kívül körnézetben, nyújtottan, kettős nézetben vagy panorámában, de ez ilyen szempontból inkább csak érdekességet jelent.

Éjszakai Műcsarnok és Hősök tere Gear 360 fokos kamerával

A már elkészült képeket mindenképp le kell menteni ahhoz, hogy a felhasználó importálja az Utcakép alkalmazásba és onnan töltse fel a Google Mapsre, vagy pedig a térképen keresztül közvetlenül a hely adatlapjára mentse - pontszerzés szempontjából nincs különbség, a Google össze tudja kapcsolni a profilokat. Azonban a Samsung eszközökkel arra is van lehetőség, hogy a Street View appon keresztül a Samsung Gear tulajdonosa közvetlenül a külső kamerát használja. A feltöltés után pedig akár törölhetőek is az egyenként 4-6 megabájtos fotók.

Eredmény: megbízható Utcakép fotós jelvény

Egy hét leforgása alatt több mint harminc fényképet sikerült készíteni a kamerával, amennyi egyébként kis időráfordítással napi szinten sem okozna problémát. A Google a feltöltött képek közül mindegyiket elfogadta és közzétette a Mapsen, így a korábbi feltöltésekkel együtt összejött a megbízható Utcakép jelvény megszerzéséhez szükséges ötven darab 360 fokos kép. A Google ezt követően automatikusan felajánlotta a virtuális jelvényt, és a lehetőséget a magyar szakértői névsorhoz való csatlakozáshoz.

Egyelőre az is kételkedésre ad okot, hogy a magyar cégek közül hányan ismerték fel annak a jelentőségét, és vették számba az előnyeit, hogy miért érdemes a Google Mapsen sokkal jobban láthatóvá válni. Nagyon sok adatlapon még fotókat sem lehet találni, nem hogy a tulajdonos által feltöltött minőségi 360 fokos képeket. Ez lassan változni látszik, egyik-másik hely ráérzett a 360-as fotók hasznára (például a Duna Aréna). Az pedig a probléma másik oldalát jelenti, hogy a Google nem teszi túl magasra a belépési küszöböt a megbízható Utcakép fotós jelvény megszerzéséhez, ami talán azzal függ össze, hogy egyelőre nem is jelentkeznek érte túl sokan.

Nehezen megállapítható, hogy a Samsung Gear 360 (2017) kinek készült, mivel nagyon korlátozott, hogy milyen készülékekkel együtt használható. A nagyjából 65 ezer forinttól kezdődő kameraár relatív olcsónak számít, cserébe a minősége is alacsony a profi fotósok felszereléséhez képest. A felbontás jó lehetne egy hagyományos kép esetében, de itt az egész teret kell lefedni ugyanannyi képponttal, amitől meglehetősen gyenge minőségű lesz a végeredmény. A szerkesztés is nagyon körülményes, mivel nem kezeli azt sem Photoshop, sem a videóvágó programok - az eszközhöz adott Action Director program pedig csak Windowsra telepíthető.

Egy olyan kiforratlan technológiáról van szó, amely még keresi a helyét, más megközelítést igényel a fotósoktól és a filmesektől, és egyelőre csak egy jó játéknak tekinthető. A későbbiekben érdekes lehet, hogy milyen felhasználási módok fognak érvényesülni, elképzelhető például ingatlanfotózáshoz vagy autókereskedéshez (a belső fotózásához), a Google Mapsen pedig kereskedők és vendéglátóhelyek megörökítésére.

Fokozná a lehetőségeket, ha a térképre videókat is fel lehetne tölteni a fotók mellett, így be lehetne mutatni egy műhely munkáját vagy az ételek készítését az étteremben. Ezenkívül érdekes próbálkozásokat lehet látni vloggerektől is a 360 fokos kamera előnyeinek a kihasználásáról különböző eseményeken, ahol érdemes egyszerre több embert is rögzíteni, nem csak az előttünk lévő fő cselekményt. Végeredményben a kamera tökéletes lehet kísérletező kedvűeknek a technológia kipróbálására, de egy televízió minőségű felvételhez több százszoros árat kell a Samsung Gear 360-hoz képest fizetni.