Érkeznek a kompozit 3D nyomtatók Magyarországra

Magyarországon is elérhetővé válnak a Markforged csúcskategóriás kompozit 3D nyomtatói. Az ipari eszközök különlegessége, hogy nem csak prototípus-készítésre alkalmasak, de akár valóban funkcionális, strapabíró kompozit alkatrészek is nyomtathatók velük.

A kompozitok két vagy több anyag kombinációjából készülnek, amelyek egymás hasznos tulajdonságait kiegészítik, ezzel párhuzamosan pedig egymás gyengeségeit is hatékonyan kiküszöbölik. A különböző anyagok kombinálásával ennek megfelelően az egyedi igényekhez igazodó tulajdonságú végeredmények hozhatók létre. A Markforged termékei kétféle alapanyagot, vagy más néven mátrixot használnak a kinyomtatott kompozitokban, ezek egyike a nejlon, a másik pedig az Onyx néven emlegetett, nejlonból és mikroszénszálakból álló keverék - ez utóbbi már önmagában is kompozit.

Az alapanyagokat négyféle szálerősítéssel lehet ellenállóbbá tenni, ezek az üveggyapotszál, amely a cég szerint ötször erősebbé teszi a kiindulóanyagot, ebből pedig egy hőálló változat is elérhető. Lehetőség van továbbá rugalmas és kopásálló kevlárszál, illetve az ultrakönnyű szénszál hozzáadására is. Utóbbi esetében érdemes kiemelni, hogy a gyártó szerint egyedül a Markforged gépek képesek a piacon folyamatos szénszál hozzáadásával készült termékeket nyomtatni.

Maguk a nyomtatók egyébként alapvetően hasonlóan működnek az ismert additív 3D nyomtatókhoz, azaz azokban az extrudálófej rétegenként "rajzolja meg" a készülő terméket. Különbség azonban, hogy a Markforged gépek két nyomtatófejjel dolgoznak, amelyek egyike a folyamatos szálerősítést hivatott beépíteni a termékbe, ugyancsak rétegenként. A megerősítés formáját egyébként a gépekhez tartozó, Eiger szoftverben lehetőség van kiválasztani, az az adott termékre ható várható terhelésektől függően lehet koncentrikus vagy izotróp is. Előbbi a termék falait erősíti, illetve növeli a maximális nyomatékot - a szoftverben megadható, hogy hány koncentrikus körrel erősítse meg a nyomtató a tárgy kerületét. Az izotróp változatnál ezzel szemben az eszközök az egymást követő rétegekben a megelőzőhöz képest 45 fokban elforgatva fektetik le a szálakat, miközben automatikusan koncentrikus szálerősítést is alkalmaznak. Így a termék az X-Y síkban ható hajlító erőkkel szemben lesz ellenállóbb. A szálerősítés persze érthető módon számottevően lassítja a nyomtatási folyamatot.

A Markforged palettája jelenleg négy gépből áll, ezek az asztali Onyx One, amely csak az Onyx alapanyagból dolgozik, az Onyx Pro, amely üveggyapot szálerősítést is használ hozzá, valamint a professzionális Mark Two és Mark X, amelyek minden fentebb sorolt anyaggal képesek dolgozni. Előbbi kettő 100, utóbbi ipari modellek pedig 50 mikronos pontosságot produkálnak. A portfólió csúcsát a Mark X jelenti, amely 33x25x20 centiméteres nyomtatási térfogattal rendelkezik. A cég jövőre dobja piacra a Metal X modellt, amely fémnyomtatásra is képes lesz. Az eszközök idén szeptembertől a hazai FreeDee-nél lesznek elérhetők.

Míg az otthoni asztali 3D nyomtatóknak a korábbi víziókkal ellentétben nem sikerült komoly teret nyerni, a technológia a prototípus-készítésben, illetve a bérelhető konstrukciókban folytatja a terjeszkedést. Jelenleg úgy látszik, az otthoni felhasználóknál nem sikerült olyan igényt találni, amely indokolná a befektetést egy hasonló gépbe, még akkor is, ha azokhoz egyre egyszerűbb, teljesen amatőrök számára is gyorsan megtanulható felhasználói felületek párosulnak. Ennek oka lehet egyrészt, hogy bár a maga a nyomtató kezelése nem nehéz folyamat, a 3D modellek elkészítése még mindig nem olyan triviális a felhasználók számára, mint a kép- vagy szövegszerkesztés, másrészt pedig a háztartásokban jellemzően nem merül fel elég gyakran az igény valamilyen 3D nyomtatóval is elkészíthető eszköz vagy komponens pótlására. Mindezek mellett bár a hasonló gépek ára folyamatosan csökken, és már messze nem elérhetetlen, az alapgépek 100 ezer forint körüli ára még mindig magas ahhoz, hogy "csak kipróbálni" nagy számban kezdjék venni azokat a vásárlók.

A 3D nyomtatókkal történő bérgyártás viszont jóval ígéretesebb, hiszen esetében nem csak a gépek, de akár a modellek elkészítéséhez szükséges szakértelem is adott, ráadásul a hasonló szolgáltatást kínáló üzletekben az asztali eszközöknél sokkal jobb minőségű eredményre képes gépek is elérhetők.