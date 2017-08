Hamarosan kezdődik a legnagyobb esport-bajnokság

Masszív pénzdíjazásáról híres a Dota 2 csúcsrendezvénye, a The International nevű bajnokság, a rendező Valve azonban idén minden eddigi rekordon túltett: az összdíjazás idén közel 24 millió dollár lesz, ebből a győztes 10 millió dollárt vihet majd haza. A rendezvény ma kezdődik Seattle-ben és augusztus 12-ig tart majd. Ugyan bizonyos források szerint a Dota 2 az aktív játékosok számában és bevételben is alaposan elmarad a Dota-klónok versenyében a League of Legends mögött, e csúcsrendezvényt tekintve azonban vitathatatlan a Valve által fejlesztett játék elsősége, a minden rekordot megdöntő The International tényleg lenyűgözően sikeres.

Az összdíjazást az előző évekhez hasonlóan crowdfunding-szerű rendszerben gyűjtötte össze a szervező, a játékban vásárolható Compendium (gyakorlatilag egy időben limitált DLC egyedi küldetésekkel és egyéb tartalommal) árából 25 százalék folyt be a díjalapba. Egyszerű számítás szerint a Valve bevétele tehát a 100 millió dolláros nagyságrendet érheti el, ezzel az egy eseménnyel.

A korábbi eseményekhez hasonlóan a The International a játék népszerűsítésére is kiváló alkalom, erre a Valve is nagyon odafigyel. Ezért a meccsek közvetítése nem csak a normál, szakzsargonnal terhelt kommentárral lesz elérhető, hanem lesz az újonnan érkezők számára is érthető kezdő stream. Ez utóbbi nem feltételezi a játék mély ismeretét, így elvben az átlagos tévénézők számára is érdekes lehet.

A tavalyi döntő egyik meccse.

A Valve egyébként elképesztő ütemben fejleszti a The Internationalt (és úgy általában a Dota 2 esport-ökoszisztémát is), jellemző, hogy az idei 23 milliós összdíjazással 2011 óta immár 55 millió dollárt osztott ki a cég ezen az egy éves eseményen, minden évben megdöntve a legnagyobb esport-összdíjazás rekordját.

Az esportban járatosabbak szerint idén egyébként nincsenek domináns csapatok a bejutottak között, mind az oroszok, mind az amerikaiak, mind az európaiak hasonló eséllyel vágnak neki a kieséses rendszerben zajló bajnokságnak. Ahogy egyébként ilyenkor szokásos, már virágzanak javában a mikrodrámák, múlt héten a térképre húzott szkinnel gyűlt meg a nézők baja, a Valve pedig okosan úgy döntött, hogy a versenyre fejlesztett vízalatti témát inkább nem veti most be.