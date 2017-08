Elkészült a JetBrains Rider!

Még 2016 januárjában jelentette be a JetBrains, hogy egy vadonatúj fejlesztői eszközön dolgozik - akkor a megcélzott megjelenés 2016 második fele volt. A Project Riderrel a cég célja volt elvinni nem-Windows környezetbe a fejlett C# technológiáit, amelyeket a ReSharperből és számos más JetBrains-szoftverből már ismerhettek a fejlesztők. A keresztplatformos IDE most lépett ki a béta teszt fázisából és 2017.1 verziószám alatt megkapta első stabil kiadását, szűk egy éves csúszással - jelentette be a fejlesztésért felelős csapat.

A Rider tehát keresztplatformos, működik Windows, macOS és Linux környezetben is, illetve lehetővé teszi ASP.NET, .NET Core, .NET Framework, Xamarin és Unity alkalmazások fejlesztését, mind kliensre, mind szerveres környezetbe. A Rider kimondottan C# fejlesztéshez készült, de a JetBrains a szélesebb Microsoft-ökoszisztémát is keblére öleli, így támogatja a VB.NET, az F# és az ASP.NET használatát is - jegyzi meg a prog.hu. Ezen felül használható JavaScript, TypeScript, XAML, HTML, CSS, SCSS, LESS, JSON és SQL nyelveken történő fejlesztésre is, a mai elvárásoknak megfelelően.

A Rider végállomása nyilván nem a 2017.1 - ez csak a kezdet. A fejlesztők tervei szerint a visszajelzések alapján hamarosan összeáll egy hibajavító verzió, ez a következő hetekben landol. De még az idén elkészül a 2017.2 is, amely jelentősebb mérföldkő lesz, támogatni fogja az MSTest és .NET Core 2.0-t. Ezen felül a JetBrains egy teljes SDK-val is készül, ez szintén idénre várható, így megnyílik a lehetőség a kiegészítők fejlesztése előtt is.

A Riderről a fejlesztés indulásakor és az első béta megjelenésekor írtunk részletesebben.

Mennyi az annyi?

A Rider több előfizetős csomagban vásárolható meg a JetBrainstől: a "sima", kizárólag a Ridert tartalmazó előfizetés évente és fejlesztőnként 350 euró (az első évben, a harmadikra ez fokozatosan 210 euróra esik). A ReSharper Ultimate + Rider csomag 450 euró per fejlesztő per év, a teljes, All Products Pack pedig 650 euró évente. Ez utóbbira jelenleg előfizetők automatikusan megkapják a csomag részeként a Rider licencet is. Egyéni fejlesztők barátságosabb árakat kapnak, a három csomag ára 140, 180 illetve 250 euró - sajnos ezek az árak is nettóban értendőek, ahogy a fentiek is.