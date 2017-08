Vesztésre áll a Snap az Instagram elleni párharcban

Meglepő számadatokkal bizonyította a digitális megjelenés elemzésével foglalkozó L2 új kutatása, hogy az Instagramnak mekkora csapást sikerült mérnie egy év alatt a Snapchat hirdetési felületként történő használatára a Stories szolgáltatás lemásolásával - foglalja össze az Adweek. A kutatás 89 különböző márkát vizsgált meg júliusban az Instagram és a Snapchat használati szokásaik alapján. Az eredmények azt mutatják, amit már a Snapchat tőzsdére lépése előtt is sejteni lehetett a cég fő bázisát jelentő brandek csökkenő használati adataival kapcsolatban.

A vizsgált egy hónap alatt a cégek 1347 bejegyzést tettek közzé az Instagram Stories szolgáltatáson keresztül, míg 614-et a Snapchat Stories megoldásával. Például egy napot kiragadva, július 10-én a vizsgált cégek 41 százaléka tett közzé történetet az Instagramon, de csak 9 százalék használta a Snapchet megoldását ezen a napon.

A Snapchat jelenleg láthatóan csak a márkák egy szűkebb körére koncentrál, legfőképp a szépségipari cikkekre és a hajápolásra - az elemzésben részt vevő cégek törtéteinek 72 százalékát ezek a tartalmak tették ki. A második legnagyobb körbe a kiskereskedelmi árucikkek tartoztak 13 százalékkal, míg a maradék 15 százalékban fordult elő összességében az utazás, az autóipar, a konzumer elektronika és a sportruházat. Ezek az arányok eltolódást mutatnak a 2015-2016-ban az L2 által kimutatott értékekhez képest, amely ugyan nem csak a Stories bejegyzésekre fókuszált és más elemzési szempontokat vett figyelembe, de ezek alapján például a sportuházat arányaiban többször fordult elő mint a szépségipar.

A 2015-2016-os adatok az L2 kutatása alapján, ezek az arányok a jelek szerint átalakultak 2017-re

A szépség- és hajápolás jelenti jelenleg az Instagramon is a legfőbb tartalmi kategóriát, de csak 38 százalékkal, míg a kiskereskedelmi Stories bejegyzések 26 százalékban fordultak elő, és további 21 százalékot tettek ki a luxuscikkek. A maradék 15 százalékban pedig ebben az esetben is a sportruházat és az elektronika fordult elő. "Az Instagram elterjedt választássá vált a márkákkal kapcsolatos történetek számára, míg a Snapchat inkább a niche termékek lelőhelye." - írja az L2 idei jelentése.

A cégek részéről az Instagram használata érthető lépésnek tűnik, ugyanis a Facebook legutóbbi pénzügyi negyedéves jelentése szerint az Instagramot havi 700 millió felhasználó látogatja, közülük a történeteket napi (!) 250 millióan nézik meg. Eközben a Snapchat platformját napi 166 millióan látogatják, de nem közölt a cég külön adatot a Stories látogatóira vonatkozóan. Nem meglepő módon a márkák ott szeretnének jelen lenni, ahol a felhasználói célcsopotjukat is minél szélesebb körben elérhetik, és jelenleg az Instagram ebben sokkal inkább nyerésre áll. Nem beszélve arról, hogy az Instagram további fejlesztésekkel, például az API analitikai és moderációs eszköztárának bővítésével igyekszik a cégeknek kedvezni. Eközben a Snapchet inkább csökkentette a márkák lehetőségeit a kereskedelmi célú történetek közzétételének limitálásával, és megszűri azt is, hogy milyen cégek lehetnek jelen a platformon - jegyzi meg a MarketingProfs.

A Google 30 milliárdot kínált a Snapért

Nyílt titokként tartják számon Snap dolgozói, hogy a a cég és a Google többször is tárgyalásokat folytattak a felvásárlásról - írja Business Insider. A mostani kutatási adatokat vagy a legutóbbi Snap pénzügyi negyedéves jelentést elnézve, jobban jártak volna a befektetők, ha elfogadják még az IPO előtt a Google ajánlatát, amely ilyen módon szeretett volna közelebb kerülni a tizenéves célközönséghez. A vezérigazgató Evan Spiegel viszont közismerten szeretné, ha a vállalata önálló maradna és korábban kikosarazta a Facebook felvásárlási ajánlatát is. A TechCrunch kérdésére a Snap szóvivője azt is kifejezetten cáfolta, hogy a Google érdeklődése komoly lett volna, nyilatkozata szerint a tárgyalás inkább csak "előkészítő" jellegű volt, mint ahogy a startupok minden nagyobb forduló előtt szeretik feltérképezni a lehetőségeiket.