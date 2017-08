Intel: vegyél új alaplapot a négymagos Core i3-hoz!

Bár még nem hivatalos, de gyakorlatilag már biztosra vehető: új alaplap kell az Intel küszöbön álló, Coffee Lake kódnevű új asztali processzoraihoz. Ennek oka, hogy a processzorgyártó most is lapkakészlethez köti a támogatást, az új CPU-k kizárólag a 300-as sorozatú chipsetekkel működnek majd. Az egyébként nem túl meglepő információt a cég egyik alaplapgyártó partnere, az AsRock kotyogta ki. A fejlemény azt jelenti, hogy a hasonló foglalat ellenére az LGA1151-es alaplapok tulajdonosainak le kell mondaniuk az új processzorok előnyeiről, amelyekből a hírek szerint most nem lesz hiány.

Az LGA1151-es foglalat tehát tovább marad, ám a fizikai kompatibilitás ellenére a Coffee Lake processzorok nem működnek majd a 100-as és 200-as sorozatú PCH-val szerelt alaplapokban, azokhoz ugyanis az Intel megkötése okán nem készülhet megfelelő BIOS frissítés. Bár a platform specifikációi egyelőre nem publikusak, valószínűleg most is üzleti döntésről van szó, a lapkakészlet ugyanis már régóta nem játszik szerepet a processzor működésében, a kritikus részek évekkel ezelőtt beköltöztek a CPU lapkájába.

A megkötésnek így nagy valószínűség szerint most is üzleti okai vannak, ugyanis a jól bevált stratégiával minden egyes Coffee Lake processzor mellé egy lapkakészletet is el tud adni az Intel, ami plusz bevételt jelent, miközben a magas költségek mellett fenntartott gyártósorok kihasználtsága is javul. A lépés természetesen nem csak az Intelnek, de az alaplapgyártókank is jó hír, hisz ezzel a partnerek is újabb termékeket értékesíthetnek, amely segít kompenzálni a PC-piac vergődése miatt évek óta csökkenő eladásokat.

Az egyedüli vesztes most is a felhasználó, pontosabban azok, akik már rendelkeznek egy valamilyen (drágább) 100-as és 200-as sorozatú lapkakészlettel szerelt LGA1151-es alaplappal. Különösen az utóbbi, Kaby Lake-hez kiadott modellek tulajdonosait érintheti érzékenyen a döntés, a termékek ugyanis mindössze január óta vannak piacon, tehát az Intel feltűnően rövid pályafutást hagyott az esetenként akár 50-100 000 forintos termékeknek.

Mindez annak fényében különösen fájó lehet, hogy a Coffee Lake család hosszú idő után az első olyan széria lesz, amely számottevő előrelépést hoz. A HWSW az elsők között számolt be arról, hogy a sorozattal négyre nő majd a Core i3-ak magszáma, friss pletykák szerint pedig az Intel még a Hyper-Threadinget is bekapcsolva hagyja az alsóházban, ami azt jelentené, hogy a mostani Core i7-es modelleket egy lépéssel a legalsó szintig süllyeszti az Intel.

Utóbbira azért még nem érdemes mérget venni, ám az már biztos, hogy az i5-ös és i7-es modellek hat darab processzormagot kapnak, azaz 50 százalékkal nő a végrehajtók száma, miközben az órajel sem szenved csorbát. Friss iparági pletykák szerint a csúcsmodell i7-8700K hat magja 3,7 GHz-es alapórajel mellett egészen magas, egy magnál 4,7, kettőnél pedig 4,6 GHz-es turbó órajelet kap, az összes mag frekvenciája pedig 4,3 GHz-ig tud majd felszaladni.

Intel: a Ryzenhez is új alaplap kell

A történet kísértetiesen hasonlít a Haswell processzorokkal debütált LGA1150-es foglalat és 80-as sorozatú lapkakészleteknél látottakhoz. Hiába érkezett a Haswellekhez hasonló tokozással a Broadwell, az nem működött a korábbi alaplapokban, a processzorokhoz ugyanis 90-es sorozatú lapkakészletet írt fel az Intel. Ez ugyanakkor nem volt annyira fájó, hisz tetemes csúszást követően mindössze két asztali Broadwell került piacra, amelyek végül leginkább a CPU lapkája mellé felpakolt eDRAM miatt hagytak nyomot az emlékezetekben.

A mostani lépés a fentebb említett okok miatt nagyobb port kavarhat, ám az Intel döntésének létjogosultságát erősíti, hogy az AMD Ryzen processzoraihoz is alaplapot kellene cserélni, tehát ebből a szempontból a konkurens sem áll jobban. Azt persze nem lehet tudni, hogy ez az esetlegesen bosszús, néhány hónapos alaplappal rendelkező tulajdonosokat mennyire nyugtatja meg, az AMD viszont valószínűleg cseppet sem bánja, hogy konkurense újabb cserére sarkalja a piacot, így ugyanis tiszta lappal indul, a Ryzenekkel elhalászhat néhány csalódott vásárlót a cég.

Coffee Lake = Kaby Lake (és Skylake) plusz két maggal

A Kaby Lake helyére érkező Coffee Lake kódnevű termékeket korábbi információk szerint eredetileg 2018 januárjában akarta piacra dobni az Intel, azonban az AMD Ryzenek miatt végül feljebb csavarta a tempót a processzorgyártó. A 8000-es számozással érkező termékek továbbra is 14 nanométeren, viszont már annak második továbbfejlesztésével, a 14++ jelölésű variánssal készülnek, ami további finomhangolásokat takar a Kaby Lake-kel bemutatott 14+ verzióhoz képest. Ez hasonló fogyasztás mellett magasabb órajelet eredményezhet, ettől várható az Intel által korábban előrejelzett szerény, nagyjából 15 százalékos gyorsulás. Ennél kevésbé jó hír, hogy a Coffee Lake-ben is maradnak a Skylake mikroarchitektúrára épülő, immár két éve piacon lévő processzormagok, így azonos magszám és órajel mellett hasonló számítási teljesítmény várható.