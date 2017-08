Mentorkereső szolgáltatással bővül a LinkedIn

Új szolgáltatást indít a Microsoft tulajdonában lévő LinkedIn szakmai közösségi oldal, amellyel a mentorok és a mentorálásra vágyó felhasználók egymásra találhatnak a saját szakmai területükön belül - számol be róla a TechCrunch. A funkciókat már előző hónapban elkezdte tesztelni az oldal, de most indul a nyilvános és ingyenes elérhetősége, jelenleg csak San Francisco-ban és Ausztráliában. A szolgáltatást többek közt a The Verge úgy jellemzi, hogy azzal Tinder-szerűen választhatják ki egymást a mentorok és mentoráltak - de ebben az esetben nem a profilképek jobbra vagy balra húzásával.

Egyelőre a közösségi oldal meghatározta azoknak a körét, akik szakmailag elég tapasztaltak egy-egy területen, és érdeklődnek a mentorálás iránt. Számukra azt lehet kiválasztani a felületen keresztül, hogy milyen típusú pártfogoltakat szeretnének, például csak az elsődleges vagy másodlagos hálózatukból kerülhetnek ki, egy adott régión belül lakhatnak vagy azonosnak kell lenni a két felhasználó elvégzett iskolájának. Előbb-utóbb azonban a szolgáltatás nyitott lesz, és bárki jelölheti magát mentornak a tervek szerint.

A mentorálásra jelentkezők szintén beállíthatják a saját preferenciáik alapján milyen tapasztaltabb személy tanácsát szeretnék kérni egy szakmai területen - ebben az esetben a lehetőségek ugyanazok, úgy mint a közös régió vagy iskola beállítása. Ezenkívül a felhasználók választhatnak bárkit a potenciális mentorok listájáról. Ha a két felhasználó elképzelése egyezik egymással kapcsolatban, akkor elindulhat közöttük a kommunikáció.

Ezzel a megoldással a LinkedIn egy eddig hiányzó digitális szolgáltatást szeretne lefedni, amelyhez elég nagynak tűnik az 500 milliós felhasználói bázisa, hogy működhessen. Bár látszólag egyelőre nem ad további funkciókat ahhoz, hogy két személy jobban megismerhesse egymást, inkább csak a bemutatkozást könnyíti meg. Egy mentorált felkeltheti egy tapasztaltabb személy figyelmét a saját szakterületén belül, vagy akár a karrierváltóknak is alkalmas kezdőpont lehet.

Legnagyobb előnye, hogy a szolgáltatás jelenleg ingyenes, más karriertanácsadókkal vagy a hasonló egymásra találást segítő offline megoldásokkal szemben. A LinkedIn számára a hasznot az jelenti, hogy az új funkciók még inkább növelik az elköteleződést a platformon, amelyet a felhasználók részben eddig is hasonló célokból vettek igénybe - a minél nagyobb aktivitásra pedig azért is szüksége van a cégnek, mert más szolgáltatásai keretében elkezdte teríteni a LinkedIn profilokat például az értékesítők és a fejvadászok felé.

Azonban az is kérdéses, hogy lesz-e elég mentor minden egyes területen, ahol igény lenne rá, vagy hogy a mentoráltak tudják-e majd hol a határ a segítségkérésben. Egyelőre az ismert funkciók kezdetlegesnek tűnnek, így elképzelhető, hogy a kezdeti eredmények után a szakmai közösségi oldal majd bővíti a szolgáltatást, esetleg prémium fizetős funkciókkal is kiegészíti. Mindez azonban Magyarországról még nem elérhető, és a LinkedIn nem közölte a bevezetés határidejét más országokban.