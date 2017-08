Lassult a tablet-piac zsugorodása

Szinte meg tudta állítani a tabletpiac zsugorodását az új, olcsóbb iPad, karöltve a Huawei és az Amazon olcsó táblagépes támadásával. A piac a második negyedévben 37,9 millió darabot tett ki, ami 3,4 százalékos zsugorodás az előző év hasonló időszakához képest. A szerény visszaesés mögött azonban nagyon eltérő tendenciák bújnak meg, lássuk a részleteket!

Apple, Samsung, Huawei

A piacot látványosan az Apple vezeti - az a cég, amelynek legeslegolcsóbb tabletje is nettó 330 dollárról indul - tehát kizárólag a prémiumnak nevezhető szegmensben versenyez. Így különösen meggyőző, hogy a cég növelni tudta eladásait a zsugorodó piacon, 25,4 százalékról 30 százalék fölé tornázva részesedését - és 11,4 millió iPadet értékesítve. Az IDC ugyanakkor óvatosságra int, ez egyszeri hatás lehet, ahogy a nemrég bemutatott új, erős és olcsó iPad rengeteg felhasználót meggyőzött a régi modellek frissítéséről, ez a hatás a következő negyedévekben mérséklődhet.

A Samsung a második helyezett. ehhez csak annyit kellett tennie, hogy hozza a tavalyi számokat: 6 millió eladott tablet, jelképes, 1 százalékos csökkenés, 15,8 százalékos piaci részesedést eredménye. A cég az Apple-lel és a Microsofttal együtt nagyban fogad a szétszedhető tabletekre, ezekből többet is kínál különböző árszinteken, Androiddal és Windows-zal a fedélzeten. A "sima" tabletekből is bőségesen találunk a kínálatban, ezek azonban (az egész piaccal együtt) rosszul teljesítenek - mondja az IDC.

A harmadik helyen az egyik leggyorsabban növekvő szereplő, a Huawei. A cég nagyon aktívan építi márkáját Európában és Ázsiában (értsd: magas a marketing költségvetés), ennek hátán a dobogóra ért tabletekben is a kínai gyártó. Volumenben ez 47 százalékos növekedést jelent, ahogy az értékesített darabszám 2,1 millióról 3 millióra ugrott, ezzel a globális tabletpiacból 5,3 százalék helyett már 8 százalék landol a Huaweinél. Az IDC ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy a cég roppant óvatos, a legújabb kettétéphető modellek csak korlátozott rajtot kaptak.

Amazon Fire HD 8 - nettó 80 dollár, masszív siker.

A tabletes piac igazi különce az Amazon, a cég kimondottan a tartalomstratégia részeként kezeli ezeket az eszközöket (ahogy korábban az E Ink olvasókat is), így roppant nyomott áron dobja piacra a tableteket - de azokat szoftveresen szorosan a saját ökoszisztémájához láncolja. Az IDC szerint szintén egyedi stratégia, hogy az Amazon kimondottan gyerekeknek szánt tableteket is piacra dob, megfelelő tartalommal - ezt a cégen kívül más szereplő nem tudja/akarja bevállalni. A stratégia működni látszik, a cég frissített termékeiből 51,7 százalékkal több fogyott, 1,6 millióról 2,4 millióra növelve az értékesítést.

A top 5 igazán nagy vesztese a Lenovo, amely egyedüliként zakózott nagyot, a volumen 14,6 százalékkal, 2,2 millió darabra esett. A cég igyekszik az egyszerű tabletek helyett inkább a felcsatolható billentyűzetes tabletek felé elmozdítani a portfóliót, amit az utóbbiak magasabb profittartalma indokol. A hazai, kínai és ázsiai piacokon működik még a cég belépő szintű modellekre épített stratégiája, az IDC szerint azonban ennek is lassan vége szakad.

Látványos ugyanakkor, hogy a piacon korábban erős ASUS mára teljesen kiszorult a top 5-ből, a felcsatolható billentyűzetek dolgában messze úttörő cég már nem nagyon lát profitot ezen a piacon, így fokozatos kivonulást fontolgat.

2-in-1? Átalakítható? Mi a tablet jövője?

Az IDC szerint immár egyértelművé vált, hogy a kiegészítő billentyűzet hozzácsapása a tablethez nem rúgja be újra a növekedést. Ez ugye az az irány, amit a Microsoft a Surface-szel, az Apple pedig az iPad Próval igyekszik tolni: olyan tabletek, amelyek a felcsatolható billentyűzettel kiegészítve teljesen ki tudnak váltani egy hagyományos noteszgépet, úgy, hogy közben megtartják a tablet formátumot. A piackutató szerint ez az irány nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, több nagy gyártó ehelyett a kifordítható-körbehajtható érintőkijelzős notebookokra szavazott és azokat tolta fókuszba. Az IDC szerint ez lassan változik, a nagyobb gyártók is kijöttek a prémium kettétéphetőkkel, de ezt a piacot egyelőre a Microsoft és az Apple uralja.

Mit lát még a cég? Szép jövőt semmiképp sem. "A tabletek csereciklusa nagyon hosszú, sokkal közelebb van a PC-khez, mint az okostelefonokhoz, az első vásárlók pedig egyre nagyobb ritkaságnak számítanak. A nagy márkák oldaláról érkező árazási nyomás miatt a white label és kis gyártók egyre inkább elfordulnak ettől a piactól, az IDC pedig e trend folytatására számít". "A tabletpiac ma arról szól, hogy a kettétéphető modellek tudják-e a pótolni a hagyományos tabletek hosszútávú lemorzsolódását" - mondja Linn Huang, a cég kutatási igazgatója. "A Windows visszatérése az ARM platformra segíthet a piac közepének kiüresedésén és várjuk a Chrome OS-es felcsatolhatós tabletek sikerét is az ünnepi szezonban".

Metodológia

A fenti adatok megértéséhez némi segítség, hogy mi számít az IDC szerint tabletnek: a "klasszikus", iPad-formájú tabletek mellett cég ide sorolja a leválasztható kijelzővel rendelkező tableteket is, a fenti számok e két formátumot együtt tükrözik. Nem számít viszont ide a fix billentyűzetes termékek köre, azokat a vállalat a PC-piachoz sorolja. Fontos, hogy az operációs rendszer itt irreleváns, vagyis a Microsoft Surface Pro sorozat például nem PC-nek, hanem tabletnek számít a metodológia szerint.