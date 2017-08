20 éves a Dell Precision sorozat

Immár 20. életévét tapossa a Dell munkaállomás sorozata, a Precision. Az 1997-ben Dell Workstation néven indult termékvonal a gyártó egyik sikertörténetének számít, ugyanis a bemutatást követő néhány éven belül már a piac közel 50 százalékát birtokolta termékeivel a Dell, amely nagyjából 10 évig volt piacvezető a kategóriában. A cég nem verte túl nagy dobra a két évtizedes jubileumot, amit néhány új, évfordulós kiadással igyekezett emlékezetessé tenni.

A Precisionok között a legnépszerűbbnek számító mobil munkaállomás is kapott egy egyedi, úgynevezett Anniversary Edition variánst. Ez a korábban megjelent Precision 5520 enyhén átszabott kiadása, amely ennek megfelelően négymagos Intel Core i7-7820HQ processzort, 8 gigabájt DDR4-2400 szabványú (bővíthető) memóriát, illetve egy M.2 kivitelű 256 gigabájtos NVMe SSD-t tartalmaz, a grafikus kártya szerepét pedig ebben az esetben is a 4 gigabájtos Nvidia Quadro M1200-ra bízta a Dell.

Utóbbi feladata a 15,6 hüvelykes UHD (4K) felbontású IGZO érintésérzékeny panel meghajtása, amely különbséget jelent az 5520-as sorozat többi tagjához képest, amelyek nem érintésérzékeny, IPS panellel kerülnek piacra. Az IGZO panelek nagyobb képpontsűrűséget, illetve pontosabb érintéses bevitelt biztosítanak, miközben fogyasztásuk valamivel alacsonyabb a hagyományos (pl. IPS) megoldásoknál, ilyen komponensek kerülnek például az iPad Pro tabletekbe is.

A gép oldalaira két darab USB 3.0-s port, egy kártyaolvasó, egy HDMI aljzat, egy fülhallgató-jack, illetve egy Thunderbolt 3 aljzat is került, utóbbinak hála akár egy erősebb külső videokártya is kapcsolható a géphez. A notebook relatíve nagy képátlója ellenére csupán 1,78 kilogrammot nyom, amelynek külseje az évfordulós kiadás jegyében kissé eltérő dizájnt kapott, a gépház sötétebb árnyalatban, a feketéhez nagyon közeli (Abyss) színben pompázik. A külső borítás eloxált alumíniumból készült, amelynek csiszolt felülete az ígéret szerint kevésbé vonzza az ujjlenyomatokat, a gép alján pedig plecsni árulkodik a konfiguráció jubileumi voltáról, amivel együtt nettó 2179 dollárt kér a Precision 5520 Anniversary Editionért a Dell.

A notebook mellett a torony és rack kivitelű Precision munkaállomások is frissültek, amelyre évek óta vártak a sorozat kedvelői. Az 5820, 7820, és 7920 jelölésű torony, és az ugyancsak 7920 jelölésű 2U rack gépek egyaránt Intel "Skylake-X" processzorokkal érkeznek, ezekből legfeljebb két darab 28 magos modell kerülhet a 7-essel kezdődő konfigurációkba, míg a kisebbik 5820-ba egy, legfeljebb tízmagos CPU kérhető. A memória kapacitása modellenként eltér, a 7920-ba akár 1,5 terabájt is kerülhet, a középső modell viszont már csak 384 gigabájtig bővíthető, a legkisebbnél pedig be kell érni 256 gigabájttal.

A videokártya meglehetősen széles palettán variálható, gyakorlatilag az összes piacon lévő professzionális modell választható a Radeon Pro WX 9100-tól kezdve a NVIDIA Quadro GP100-on át az egészen szerény Quadro P400-ig bezárólag. Hasonlóan rugalmas a háttértár kiépítése is, M.2 NVMe SSD-től kezdve egészen SAS HDD-t is választhat a megrendelő dedikált RAID vezérlővel karöltve. A konfigurációk ára egyelőre nem publikus, az információra valószínűleg október elejéig várnunk kell, ugyanis ekkor kerülnek piacra a torony és rack kivitelű gépek.

Mitől munkaállomás?

A professzionális munkaállomások ma már szinte semmiben sem különböznek a PC-ktől, hogy egy számításigényes feladatokra szánt PC-t munkaállomásnak tekintünk-e, az már jóformán csak egyéni ízlés kérdése. Amitől mégis munkaállomás lehet a munkaállomás, az a jellemzően erős(ebb) hardver, illetve számításigényes alkalmazásokhoz történő hivatalos minősítés: a megfelelő gépek és az abban található komponensek (pl. videokártya) megkapják a mérnöki-tudományos, grafikus szoftverek gyártóinak pecsétes papírját arról, hogy a hardver tesztelt, bevizsgált és biztosan kompatibilis, így egy felhasználó probléma esetén például abban a reményben fordulhat a supporthoz, hogy nem rázzák le helyből nem megfelelő hardverre hivatkozva.

Érdekesség, hogy a Dell munkaállomás sorozatának első, 1997-ben piacra került Workstation 400 tagja igencsak horror, 12 000 dolláros árcímkével debütált. Ebben egy vagy két Pentium II 266 vagy 300 MHz-es processzor, legfeljebb 512 megabájt DIMM EDO RAM, illetve egy 16 megabájtos ELSA GLoria videokártya szolgáltatta az alapokat Windows NT operációs rendszerrel karöltve. A gyártó elmondása szerint a megjelenést követő első negyedévben mindössze 700 darabot sikerült értékesíteni, a szerényen sikerült debütálást követően viszont megszaladt a kereslet, a második negyedévben már 7000 darabot szállított le a Dell, amely az akkori piaci viszonyok között kifejezetten jó eredménynek számított.