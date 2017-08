Újabb üzletágat hasít le a Symantec

Teljesen kivonul a tanúsítványok piacáról a Symantec és helyette a nagyvállalati és konzumer IT-biztonságra fókuszál: a cég most bejelentette, hogy leválasztja és értékesíti a weboldalak biztonságával és PKI-alapú technológiákkal foglalkozó divízióját és eladja azt a DigiCertnek. A tranzakció nem a szokásos készpénzes fizetés, a DigiCert első körben 950 millió dollárt fizet az üzletágért, de ezen felül a Symantec 30 százalékos részesedést is szerez a vállalatban, vagyis részesedik majd a cég (és az üzletág) jövőbeni profitjából is.

Jó helyen lesz?

A Symantec-féle tanúsítványok körül az elmúlt években komoly vita bontakozott ki az IT-biztonsági szakmán belül. Nagyon leegyszerűsítve: a tanúsítványok jelenlegi megközelítésben csak akkor működnek, ha a kibocsátó teljesen megbízható harmadik félként viselkedik és nagyon szigorúan szabályozott (és azokat betartó) tevékenységet végez. A Symantec környéként, a céghez kapcsolódó partnereknél azonban több, rendkívül súlyos kihágásra is sor került az elmúlt években, amiért a Symantec-eredetű tanúsítványok a böngészőgyártók (elsősorban a Google és a Mozilla) kereszttüzébe kerültek.

A vita máig megoldatlan maradt igazából, ezért jöhet jól, hogy ezt a területet átveszi a DigiCert. A Symantec-kel ellentétben ugyanis ez a szereplő kizárólag tanúsítványokkal foglalkozik és bár maga sem mentes a vitatott döntésektől (a DigiCert malajziai leányvállalata tett problémás lépéseket), összességében jobb helyen lesz itt a tanúsítványok kibocsátása.

A bejelentés szövege szerint a DigiCert főhadiszállása marad az Ohio államban található Lehiben, az alkalmazottak száma pedig ezzel 1000 fölé emelkedik majd. A cég aktívan igyekszik majd tanúsítványkibocsátóként új piacokat szerezni, az IoT terület berobbanása például egy ilyen területnek tűnik.

Fókuszban a kibervédelmi platform

A problémás tanúsítvány-bizniszt eladva a Symantec újra visszatérhet az új fókusz építéséhez. A cég kimondott szándéka a kiberbiztonság területén erősíteni, mind a nagyvállalati, mind a konzumer oldalon. E törekvés nem csak a profiltisztításban érhető tetten, a cég nagyon aktívan vásárolgat is a fókuszba illeszkedő cégeket, gondoljuk csak a Blue Coat 4,7 milliárd dolláros felvásárlására vagy a LifeLock identitásvédelem-szolgáltató 2,3 milliárdos megszerzésére.

A hosszútávú cél a Symantec vezérigazgatójának tolmácsolásában egy egységes "Cyber Defense Platform" létrehozása (pontosabban kibővítése), amelyet a hetekben egészített ki a Fireglass és a Skycure felvásárlásával is. Előbbi egy izolációs platform, amely vállalati környezetben segít csökkenteni a fals pozitív jelentések arányát.