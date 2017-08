Apple: még mindig van hová növekedni

A második három naptári hónapban is jól teljesített az Apple. A vállalat teljes bevétele 5 százalékkal emelkedett az előző év hasonló időszakához képest ami így 45,4 milliárd dollárt tett ki, miközben az adózott profit 11,8 százalékkal, 7,8 milliárd dollárról 8,7 milliárdra emelkedett. Kínát leszámítva jóformán minden régióban és termékkategóriában növekedést jelentett az Apple, lássuk a részleteket!

iPhone: nőtt, de nem eléggé

Hiába kerül egyre közelebb a több szempontból is komoly változásokkal kecsegtető új iPhone bemutatása, az eladott darabszám ennek ellenére tovább nőtt, az egy évvel ezelőtti 40,4 milliót szerény 1,6 százalékkal meghaladva 41 millióra emelkedett a leszállított készülékek száma. Mindez természetesen a bevételben is kirajzolódik, amely ezzel 24,05 milliárdról 3,3 százalékkal 24,85 milliárdra nőtt, ami továbbra is rendkívül magas, 606 dolláros átlagos eladási árat jelent. Az Apple szerint az iPhone 6s és 6s Plushoz képest két számjegyű volt a növekedés, ennyivel több iPhone 7 és 7 Plus fogyott, amivel az első iPhone bemutatása óta leszállított okostelefonos darabszám átlépte az 1,2 milliárdot.

Ennél a Wall Street valamivel jobbra számított, az elemzők ugyanis 621 dolláros ASP-t és 25,5 milliárdos bevételt vártak. Az alacsonyabb számokat az Apple a raktárkészlet átalakításával magyarázza, a cég ugyanis 3,3 millió darab felsőkategóriás (iPhone 7) készülékkel csökkentette a készleteket, előkészítve a terepet a szeptemberre várható újdonságoknak. Ezzel együtt a teljes bevételt tekintve csökkent az iPhone részesedése, amely így most "csak" a torta 55 százalékát tette ki.

iPad, Mac, és a többi

Jól szerepeltek az iPadek, igaz számottevő növekedés elsősorban darabszámban tapasztalható, amely az egy évvel ezelőtti 9,95 millióról 15 százalékkal ugrott fel, 11,42 millióra. A bevételt szemlélve már nem ennyire pozitív a kép, a táblagépekből befolyt forgalom ugyanis szerény 2 százalékos növekedéssel 4,97 milliárdot hozott. A megugrott darabszám minden bizonnyal a márciusban bemutatott olcsó, (5. generációs) iPadnek köszönhető, amely nettó 330 dolláros kezdőárának hála népszerűnek bizonyult. Ezzel a tavalyi 490 dolláros átlagos eladási ár látványosan, 435 dollárra esett vissza.

Az olcsó készüléket többek között oktatási célokra szánta az Apple, amely már a számokban is szépen tükröződik, a jelentés szerint egy év alatt 32 százalékkal, körülbelül 1 millióra nőtt az amerikai oktatási intézményeknek leszállított táblagépek darabszáma, amivel a hazai piacon 55 százalékra ugrott az iPad részesedése. Az Apple szerint ez még csak a kezdet, ugyanis több amerikai nagyvállalat rendelt nagyobb mennyiségben iPadet (pl. Walmart 19 000 darab) az alkalmazottak betanításához, illetve különböző folyamatok és feladatok ellátáshoz.

A Macek továbbra is viszonylag jól állják a sarat a zsugorodó PC-piac ellenére, igaz az Apple évek óta a felsőkategóriát célozza termékeivel, amely kisebb mértékben sínylette meg az évek óta tartó csökkenést. Ennek megfelelően a darabszám 1 százalékkal nőtt 4,29 millióra, miközben a bevétel 7 százalékkal 5,59 milliárd dollárra ugrott. Az Apple szerint az egy évvel ezelőttihez képest ennél nagyobb mértékű, két számjegyű növekedést mutat a telepített bázis. Pontos szám nincs (sem a bázisra, sem a növekedésre), de annyi leszűrhető, a több éves Mac gépek még másod- vagy épp harmadkézben is szolgálják a tulajdonosukat.

Végül, de nem utolsó sorban vannak a hardverek, amelyeket már nem közöl külön bontásban az Apple, így csak Cook szavaival jellemezhetjük ezek teljesítményét. Az Apple Watchról annyit tudtunk meg, hogy a tavalyi évhez képest 50 százalékkal nőtt az értékesített darabszám, amely egyes elemzők szerint 2-3 millió darab okosórát jelenthetett. Az AirPods, a cég vezetéknélküli fülhallgatói után pedig továbbra is akkora a kereslet, amivel a gyártás képtelen felvenni a tempót - ez eléggé rossz hír, figyelembe véve, hogy a terméket még tavaly szeptemberben jelentette be a cég, tehát lassan egy év alatt sem sikerült gatyába rázni a gyártást (itthon épp 6 hetes szállítást ígérnek). Ezzel együtt az "egyéb termékek" kategória 23 százalékkal, 2,7 milliárd dollárra nőtt.

Pörögnek a szolgáltatások

Tovább növekedett a szolgáltatásokból befolyt bevétel. Ebbe a sorba számolja az Apple bele a digitális tartalmakat (iTunes vásárlások, Apple Music), a kiterjesztett garanciát, az Apple Pay-t, a licencelést, az App Store bevételeit, illetve számos más szolgáltatást (pl. iCloud felhős tárhely). Az ezekből befolyt bevétel immár egy jelentős, 7,26 milliárdos részét teszi ki a negyedéves forgalomnak, amely az előző évhez képest 22, az előző negyedévhez képest pedig 3 százalékos gyarapodást jelent. Az Apple szerint a tetemes növekedésért elsősorban az App Store felel, amelynek forgalma az aktív készülékek (illetve felhasználók) számával együtt emelkedik.

Kimagasló lehet a következő negyedév

A vállalat a következő negyedévben 49-52 milliárd dolláros bevételt vár, ami a 2016 hasonló időszakában elért 46,85 milliárdos értéknél 4,6-11 százalékkal lenne magasabb - és a cég roppant konzervatív előrejelzéseiről híres, a valós adat ehhez képest lényegesen több lehet. Ez alapján az Apple arra számít, hogy a szeptemberben érkező vadiúj, csúcskategóriás iPhone (8?) és az iskolai tanévek kezdete komolyan megdobja a forgalmat. A jósolt bevétel felülmúlja az elemzők várakozásait, pláne annak fényében, hogy az Apple jellemzően visszafogott prognózisokat ad ki, ezért a tőzsde zárása után 6 százalékkal, 159 dollár közelébe kapaszkodott fel az árfolyam, amely abszolút csúcsnak számít.