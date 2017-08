Jól halad a LogMeIn-GoTo integráció

Óriásira nőtt a LogMeIn a gigaegyesülés után - a cég most tette közzé a felvásárlás lezárultát követő első teljes negyedéves jelentését. Eszerint a Citrix GoTo üzletágával egyesülő, hazai alapítású LogMeIn már 257 millió dolláros bevételt generált a negyedévben (szemben az egy évvel ezelőtti 83 millióval). A profit még messzebb van azért, a cég jelképes, 300 ezer dolláros adózott nyereséget könyvelt el, betudhatóan a különböző egyszeri tételeknek - ettől megtisztítva azért nagyon erős, 54 milliós profitot számolt volna el a cég.

A kombinált vállalat bevételének 55 százalékát a webes konferencia-szolgáltatások, a Join.me, a GoToMeeting, az OpenVoice és a Grasshopper adják, 28 százalékot a felhős identitás-menedzsment (LogMeIn Pro, GoToMyPC, LastPass), 17 százalékot pedig a távoli támogatási megoldások (Rescue, GoToAssist, Boldchat) képez - a korábbiaktól eltérően a cég most nem közölte, hogy ezek egyenként hogyan teljesítettek.

Van itt szinergia!

Az egyesülést követő integráció alakulásáról is beszélt Bill Wagner elnök-vezérigazgató és néhány biztató adatot is elejtett a befektetők és elemzők örömére. Ilyen például, hogy már az értékesítők 90 százalékának sikerült az egyesített portfólióból keresztértékesítést zárnia, vagyis olyan csomagot eladnia, amiben a GoTo és a régi LogMeIn termékei egyaránt szerepelnek. Szintén biztatóan halad az előfizetések konverziója: míg a GoTo ügyfelek jellemzően havi előfizetést vásároltak, a LogMeIn éves csomagokat értékesített, ez utóbbira áll át most az egyesített cég. Úgy tűnik sikeresen, az értékesítőkön át kötött tranzakciók 90 százaléka már éves - a webes önkiszolgáló felületen viszont 40 százalékos ez az arány.

És ha már a mérőszámoknál tartunk: az egyesülés előtt a LogMeIn úgy tájékoztatta a befektetőket, hogy minimum 100 millió dolláros szinergiát vár két éven belül a két cég összeolvadásától. A friss üzleti adatok alapján ebből 90 millió már az első éven belül összejön - a végső eredmény így jóval meghaladhatja az eredeti várakozásokat. A "szinergia" itt egyébként új értékesítéseket és költségcsökkentést együtt jelent, például sokat sikerült spórolni bizonyos kulcsfontosságú fejlesztések átmozgatásával az alacsonyabb költségszintet jelentő karlsruhei és budapesti fejlesztőközpontokba, de fontos tényező a marketingmix finomhangolása is - ez utóbbi hozta össze a megtakarítás 45 százalékát.

Új stratégia a láthatáron

Az elemzői konferenciahíváson Wagner belengette, hogy hamarosan új, átfogó stratégiával jelentkezik a cég, amely hosszabb távon is kirajzolja majd, hogy milyen pályát kíván a cég bejárni. Előbb nyilván az integrációs feladatok lezárása (vagy legalábbis célegyenesbe állítása) kapta a fókuszt, de a december 19-i elemzői napra már kész tervekkel érkezik a cég vezetése, amely vázolja majd, hogy a különböző termékvonalak és szolgáltatások hogyan állnak össze valami egységes egésszé és a központi kompetenciákon túl milyen szomszédos piacokat kíván megtámadni a vállalat.

Nem új, hanem inkább a meglévő kompetenciákhoz fűződik viszont a héten bejelentett felvásárlás: a LogMeIn mintegy 45 millió dollárért felvásárolta a Nanorep izraeli startupot. Ez a cég kimondottan chatbotokra specializálódik, így abszolút illeszkedik a LogMeIn nemrég indított Bold360 nevű digitális ügyfélkapcsolati rendszeréhez, amelynek része lesz hamarosan.