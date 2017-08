Videochat kamera fejlesztésén dolgozik a Facebook

Megérkezhet az első komoly hardvertermék a Facebook fejlesztésében. Az új eszköz egy videochatre használható kijelző és kamera lenne a vállalat Building 8 laborjából, számol be róla a Bloomberg. A videós beszélgetéshez tervezett érintőkijelző laptop méretű, amellyel "az emberek úgy érezhetik, mintha ugyanabban a szobában lennének" - mondja az iparági forrás. Az elképzelés pedig Mark Zuckerbergnek arra a víziójára utal, hogy "a Facebook használóit közelebb szeretné hozni egymáshoz".

A Building 8 labort tavaly azért hozta létre a vállalat, hogy a Facebook saját hardver termékeit fejlesszék, amellyel még inkább az ökoszisztémához lehet kapcsolni a felhasználókat. A csoport vezetője, Regina Dugan korábbi Google igazgatósági tag a tavalyi F8 konferencián úgy nyilatkozott a laborról, hogy olyan "kategória-alkotó konzumer termékeket hoz létre és szállít, amelyek elsősorban közösségiek". Az eddigi megoldások ugyanis inkább azt mozdították előre, hogy az emberek a telefonjaikkal legyenek elfoglalva, és kevesebbet foglalkozzanak a "fizikai világgal" - az új termékek valahogy ezen változtatnának.

Egyelőre még két termékről lehet tudni, amivel a Facebook konzumer felhasználók miatt foglalkozik. A kamera mellett a fejlesztők egy okos hangszórón is dolgoznak, amely az Amazon Echo és a Google Home versenytársaként indulna a piacon 100 dollár körüli áron - ennek megalkotásához a cég az Apple Siri korábbi fejlesztőit vette fel. Ezenkívül tovább fejleszti a Facebook az Oculus virtuálisvalóság-szemüveget, amelyet 2014-ben vásárolt fel, és a következő évre ígéri 200 dolláros változatának tejesen önálló VR szemüvegének megjelenését.

A videochat eszköz jelenleg prototípus fázisban van, de már tesztelik a felhasználók otthonaiban. Egyelőre annyit lehet tudni róla, hogy a készülék széles látószögű objektívvel, mikrofonokkal és hangszórókkal rendelkezik, amelyet a mesterséges intelligencia támogat. A teszteléshez használt verzióhoz egy vékony állvány is tartozik, amely a nagyméretű, 13 és 15 hüvelyk közötti érintőképernyőt tartja. Az operációs rendszer pedig Android. Egy olyan funkciót is tesztel a cég, amellyel a kamera automatikusan fel tudja térképezni a közelében lévő embereket vagy rá is tud közelíteni tárgyakra. A Mashable szerint különösen "ijesztőnek" tűnik a hír egy korábbi információ ismertében, hogy az eszköz valószínűleg hangfelismerési képességekkel is fog rendelkezni.

A megoldás feltűnően hasonlít az Amazon Echo Show rendszeréhez, amellyel már videóhívásokat is lehet bonyolítani az új Alexa Calling szolgáltatáson keresztül a hanghívás és az üzenetküldés mellett, miközben a rendszer integrálódik a különböző okosotthon-kiegészítőkkel. Az Amazon célja is az, hogy minél inkább a saját szolgáltatásain belül tartsa a felhasználókat, akárcsak a Facebook, így a különböző szolgáltatások közötti verseny a hardver termékekre is kezd kiterjedni, amelyek csak a saját rendszerüket támogatják az üzenetváltásokhoz.

Az Amazon rendszere 7 hüvelykes érintőkijelzővel rendelkezik és 230 dolláros áron kapható, míg Zuckerberg nagyobb kijelzős megoldásáról egyelőre csak annyit tudni, hogy "néhány száz dollárba" fog kerülni. A hagyományos kamerán kívül a Facebook egy 360 fokos kamera megjelentetését is tervezi a cég, de a Bloombergnek nyilatkozó forrás szerint kevés esély van rá, hogy határidőre, vélhetően a következő évi F8-ra elkészüljön. A Building 8 szóvivője azonban nem akart reagálni a felmerült hírekre.

A felhasználók kétkedéssel fogadták a hírt Twitteren attól a cégtől, amelynek vezérigazgatója saját maga is leragasztja a laptopján található kamerát és mikrofont, például az egyik hozzászóló azt írta "Semmiképpen nem akarok egy kémkedő Facebook kamerát az otthonomba engedni. Ez soha nem fog megtörténni." Míg mások azt kritizálják, hogy videokamerákkal, videochat vagy éppen okos hangszóró megoldással már nagyon sok cég rendelkezik, így a Facebooknak érdemes lenne saját innovatív termékeken gondolkodnia a másolás helyett.