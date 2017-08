Nintendo: van megoldás a Switch akkus problémájára

Merítsd le, sokszor - foglalhatjuk össze a Nintendo által ajánlott megoldást a Switch hordozható konzol kapcsán felmerülő egyik vásárlói panaszra. Bizonyos vásárlók ugyanis azt tapasztalták, hogy az akkutöltöttség kijelzője nem működik megfelelően, a töltöttségi szint egy adott ponton hirtelen 1%-ra zuhan használat közben és hamarosan ki is kapcsol a konzol. Azt a vásárlók is elismerik, hogy az akkunak amúgy nincs baja, a megszokott üzemidőt így is produkálja az eszköz. De így kiszámíthatatlan, hogy meddig működik akkuról és mikor érdemes konnektort keresni - ami némileg bosszantó.

A Nintendo hivatalosan is reagált a panaszra és azt is elmondta, hogy a felhasználóknak mit kell tenniük a helyzet elkerüléséért. Az akkut teljesen fel kell tölteni és le kell meríteni néhányszor, az indikátor pedig minden ilyen ciklus után pontosabb lesz - mondja a cég. A leírás alapján valószínűleg szoftveres problémáról van szó, a konzol nem túl okos a teljes akkus kapacitás követésében, a 3.0.1-es szoftverfrissítéssel ezen javított a cég, az újrakalibrációra azonban szükség van a javítás telepítését követően is. A több ciklust pedig minden bizonnyal az teszi szükségessé, hogy a rendszer az utóbbi néhány teljes merülés átlagával (vagy súlyozott átlagával) számol, így a teljes kalibrációhoz több korábbi értéket is "ki kell ütni".

A modern akkuknak egyébként nincs szükségük ilyen tornáztatásra a kapacitás megőrzése végett, és nincs annak befolyása, hogy félig töltött állapotban vagy teljesen lemerült telepeknél kezdjük újra feltölteni. Az egyetlen kivételt az ebben az esetben is érintett kalibráció jelenti: az akku kapacitása fokozatosan esik (ritka esetekben, például hideg és meleg használat között emelkedik) a töltés-merülés ciklusokkal és az idővel párhuzamosan.

A változással azonban a töltöttséget kijelző elektronika (vagy szoftver) nem számol, csupán azt figyeli, hogy a teljes kapacitásból mekkora töltést használtunk fel. Ezért érdemes néha teljesen lemeríteni a telepet, ilyenkor az elektronika regisztrálja, hogy mekkora az akku aktuális teljes kapacitása, így pontosabban jelzi ki a hátralévő töltést.