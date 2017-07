AMD: itt vannak az RX Vega videokártyák

Hivatalosan is bejelentette Radeon RX Vega videokártyáit az AMD. A pár héttel ezelőtti pletykáknak megfelelően három modell érkezik, amelyekkel a cég a felsőkategória alsóházát veszi célba, az új termékek a konkurens Nvidia GeForce GTX 1080-as és 1070-es videokártyákat próbálják legyőzni. A specifikációk alapján számítási teljesítményben hozható lesz a két kártya, amelyekhez az AMD viszonylag kedvező, a konkurensekkel összehasonlítva picivel alacsonyabb árat és/vagy nagyobb tempót társított. A cég szokásához híven egyelőre csak a specifikációkat árulta el, az első, a teljesítményt megvilágító független tesztekre és a kiskereskedelmi elérhetőségre még egy kicsit várni kell.

A kínálat csúcsát a Radeon RX Vega 64 Liquid modell képviseli majd, ahogy az elnevezés is utal rá, ez a bő két éve bemutatott Fury X-hez hasonlóan gyári folyadékhűtéssel érkezik, a 64 pedig a teljes értékű, azaz pontosan ennyi aktív CU-t (Compute Unit) felvonultató GPU-ra utal. Ez 4096 darab stream processzort jelent, amely egyezik a már említett Fury X Fiji kódnevű lapkájának értékével, tehát az AMD nem az egységek számának további növelését választotta a számítási teljesítmény feljebb srófolásához.

A lépés érhető, hisz ahogy a Fiji esetében is látszott, hogy ilyen mennyiségű stream processzornál már kifejezetten gyengén skálázódik a GCN-alapú rendszer, hiába múlta felül 45 százalékkal a Hawaii 2816 egységét a Fiji, hasonló órajel mellett csupán körülbelül 20 százalékkal volt gyorsabb a Radeon R9 380X-nél a Fury X. Ezért szűk keresztmetszetek tágítása (pl. kétszer nagyobb L2 cache) mellett a GPU órajelének feltornászását vették célba a tervezők, amire a Vega 10 kódnevű lapka 12,5 milliárd tranzisztorának egy számottevő része ment el. Ennek hála az új GPU körülbelül 1,7 GHz-ig skálázódik, amely jelentős előrelépés a hasonló gyártástechnológián (14LPP) készülő Polaris 1,3 GHz-éhez képest.

Ezt a szóban forgó folyadékhűtéses Radeon RX Vega 64 Liquid ki is használja, az alapórajel ugyanis 1406, a boost pedig 1677 MHz. A két érték egyben egy új megoldást is jelent, ugyanis az AMD jó ideje csak egy értéket, a GPU maximális órajelét adta meg, amelynek elérése minden esetben több tényezőn múlott (pl. futtatott kód, hőmérséklet), tehát az érték nem egy garantált frekvenciát jelentett. A Vega kártyákkal ennek szerencsére vége, az AMD áttért a konkurensnél alkalmazott rendszerhez, amely egy kvázi fix alapot, és egy a körülmények függvényében elérhető maximumot ad meg.

A csúcsmodell esetében az értékhez meglehetősen magas, 345 wattos TDP érték társul, ami máris megmagyarázza, hogy az AMD miért választott folyadékhűtést. Bár az érték nem feltétlenül jelenti azt, hogy terhelés alatt ennyit fogyaszt a kártya, a konkurens leggyorsabb megoldásánál lényegesen alacsonyabban van a léc, a Titan Xp TDP-je ugyanis mindössze 250, a GeForce GTX 1080-é pedig csupán 180 watt, ami jó eséllyel azt jelenti, hogy hatékonyságban bőven a Pascal-alapú GeForce-ok mögött maradnak a Radeonok.

A folyadékhűtéses, limitált kiadásúnak titulált Radeon RX Vega 64-et kizárólag csomagban kínálja majd az AMD, a nettó 700 dolláros pakkban a videokártya mellett két játék, illetve két kedvezményre jogosító kupon található. Az egyik a 34 hüvelykes Samsung CF71 monitorból ad 200 dollárt, a másik pedig egy Ryzen 7 processzorral társított AM4-es alaplap kombó árából ad 100 dollár kedvezményt. Az egyelőre nem világos, hogy ez hivatalos disztribútor hiányában idehaza működni fog-e, és amennyiben igen, akkor pontosan hogyan, mindenesetre nagy reményeket egyelőre nem érdemes fűzni a magyarországi lehetőséghez.

A szerényebb, léghűtéses Radeon RX Vega 64 elsősorban a GPU órajelekben különbözik a folyadékhűtéses verziótól. Az alapórajel 11,3 százalékkal (1406->1247 MHz), a turbó pedig 7,8 százalékkal (1677->1546 MHz) alacsonyabb. A memóriához nem nyúlt az AMD, így a HBM2 szabványú VRAM itt is 1,89 Gbps órajelű és 8 gigabájt kapacitású. Ez körülbelül 484 GB/s-os sávszélességet jelent, amely szinte pontosan egyezik a GeForce GTX 1080 Ti értékével, igaz utóbbi GDDR5X chipekkel állítja elő ezt, amely egyébként bő 5 százalékkal elmarad a Fury X sávszélességétől.

Az alacsonyabb órajellel együtt szerencsére nem csak a számítási teljesítmény, de a kártya TDP-je is csökkent, az AMD 295 wattban húzta meg a léghűtéses Radeon RX Vega 64 keretének határát. Ezzel együtt az árcédula is szerényebb lett, a feljebb ecsetelt csomagban a kártya ára nettó 600 dollár, ugyanakkor ez a modell 500 dollárért önálló kiszerelésben is megvásárolható lesz, amely a GeForce GTX 1080 áránál 50 dollárral kevesebb, ami hasonló, vagy átlagosan legfeljebb 5-10 százalékkal magasabb tempót sejtet.

A háromtagú család legkisebb tagját a Radeon RX Vega 56 képviseli, amely az elnevezésből eredően nagyobb csonkításon esett át. Ez elsőként a GPU-ban nyilvánul meg, a lapba 64 CU-jából ugyanis 8 darabot letiltott az AMD, így a 4096 stream processzorból 3585 darab maradt aktív. Ezzel együtt az órajel is csökkent, ezzel az alapfrekvencia mindössze 1156 MHz-es, a turbó pedig 1471 MHz-ig ugorhat fel. Végül, de nem utolsó sorban a memóriához is hozzányúlt az AMD, a 8 gigabájt összkapacitású HBM2-es chipek órajele már csak 1,6 Gbps, amely 408 GB/s-os sávszélességet jelent. Öröm az ürömben, hogy ezzel együtt a TDP érték is jelentősen megcsappant, a RX Vega 56 elméleti maximális fogyasztása 210 watt lehet, ami viszont még mindig magasabb a GTX 1080 értékénél. Ezzel együtt az ár is lejjebb kúszott, a legkisebb Vegáért nettó 400 dollárt kér majd az AMD, amely összeg pontosan egyezik a GeForce GTX 1070 árável, ez pedig ebben az esetben is a konkurensénél valamivel nagyobb tempót sejtet.

Mikor és milyen teljesítménnyel?

A kártyákról a játékok alatti teljesítményen kívül jóformán már mindent tudni, az első független tesztekig viszont még további két hetet kell várnunk, a titoktartási nyilatkozat ugyanis a piaci rajt napján, azaz jelen állás szerint augusztus 14-én jár le. Az eddigi információk alapján ugyanakkor valószínűleg csak a már bőven egy éve piacon lévő GeForce GTX 1080 és 1070 kártyáknak állíthat konkurenciát az AMD. Ezt támasztja alá egy kiszivárgott dia részlet is, amely az RX Vega 64 Doom alatti tempóját szemlélteti.

Ez alapján a léghűtéses(?) RX Vega 64 9-12 százalékkal gyorsabb a GTX 1080-nál, amely a korábbi tesztek szerint még kevés a GTX 1080 Ti tempójának megközelítéséhez, az ugyanis tesztek alapján 35-40 százalékot ver márkatársára. A jelenleg ismerhető információk fényében ezt csak egy másik lapkával dolgozhatja majd le az AMD, így az Nvidia várhatóan ezután is zavartalanul mozoghat az abszolút csúcskategóriában.