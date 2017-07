Stagnál a Twitter felhasználószáma

Csökkent a bevétel, nőtt a veszteség és csak szinten tartani sikerült a felhasználók számát a Twitter közösségi oldalon a júniussal záruló második pénzügyi negyedéves jelentés szerint, így a cég részvényei is már több mint tíz százalékot zuhantak a bejelentés óta. Hiába az ígéretek, a jobb eredményeket jósoló belső átalakítások és például a Vine bezárása, a Twitternek továbbra sem sikerült helyrehoznia a problémákat. Az 573,86 millió dolláros bevétel összesen 5 százalékos esésnek felel meg az előző év azonos negyedévéhez képest. Eközben pedig a veszteség is csak nőtt - a tavalyi 107,2 millió helyett már 116,5 millió dollár.

A bevételből 489 millió dollár származott a hirdetésekből, amely 8 százalékos csökkenés a 2016-os összeghez képest. Ezen belül az Egyesült Államokból 269 millió dollár folyt be, ami 14 százalékkal kevesebb évről-évre, és emellett ezúttal a nemzetközi bevétel is csökkent egy százalékkal. A végösszegen a licenceknek sikerült valamennyit javítani, 26 százalékkal 84,7 millió dollárra nőtt a bevétel ezen a területen.

Az összegeknél még nagyobb problémát jelent, hogy a felhasználói számot sem sikerül sokkal feljebb küzdeni. Az előző negyedévhez képest gyakorlatilag megállt a havi aktivitás 328 milliónál, és ezen belül csak egy halovány eltolódás érzékelhető az amerikai felhasználók irányába, akik közül nagyjából 1 millióval többen nyitják meg a felületet, miközben a nemzetközi arány ennyivel csökkent. Az éves szintű növekedés viszont ennél valamivel előre mutatóbb, de ez is csak 5 százalékot jelent.

A Twitter számára még mindig az jelenti a mentséget, hogy a napi aktív felhasználói szám viszont folyamatosan növekedik, tehát a régi twitterezők továbbra is aktivizálódnak. Habár számadatot trükkösen most sem közölt a cég ezzel kapcsolatban, a Recode becslése szerint a 12 százalékos évről-évre növekedés 157 millió napi aktív felhasználót jelenthet, ami elkötelezettebb felhasználókat sugall. Az adatok kapcsán pedig a cég a trollok és a zaklatás visszaszorításában elért eredményeit is megemlíti.

A havi aktivitás növekedése nélkül viszont a napi aktivitás is plafonba fog ütközni, így ezzel csak időlegesen tudja megnyugtatni a vállalat a befektetőket. "Ha @POTUS napi tweetjei ellenére sem tudod növelni a havi aktív felhasználószámot, akkor nem biztos, hogy mikor tudod" - nyilatkozta a Reutersnek egy elemző. Az amerikai felhasználók számára ugyanis húzóerőt jelenthetne, hogy Donald Trump egyik kedvelt médiuma az önkifejezéshez, és így fontosabb szerepet játszik mint valaha a napi hírek szempontjából - fejti ki az Ars Technica is. Ennek következtében a Twitter a következő negyedévre is több mint tíz százalékos növekedést remél a napi aktív felhasználók számában, ami továbbra is kétes eredmény, ha új felhasználók nem kezdenek el regisztrálni a platformra.

A vállalat továbbra is a videós tartalmaktól várja a fellendülést. A Periscope-ot csak röviden említi cég, amelyen keresztül 76 millió órát közvetítettek a felhasználók, és az Egyesült Államokban elindult a tartalomfeltöltők pénzkeresését ösztönző Super Hearts program. Twitteren pedig a második negyedévben 625 eseményről több mint 1200 órányi élő videót közvetített a szolgáltató, amelyet 55 millió egyedi látogató tekintett meg az adatok szerint. A videós nézettség növelése azért is fontos a közösségi oldalnak, mert a közvetítések miatt akár 70 százalékkal megnő a tweetek száma az eseményről ahhoz képest, ha nincs róla videós tartalom. Tehát a következő negyedévben a cég a mostani tíz országot átívelő 40 partneri kapcsolatot szeretné növelni és még több élő közvetítést indítani a felületről, annak reményében, hogy a napi és esetleg a havi felhasználószámot is feljebb tornázza.