Kipróbáltuk: Honor 9

Idén sem maradt adós új Honor csúcsmodellel a Huawei, az albrand legújabb zászlóvivője a cég által már tavasszal megmutatott formatervezési irányba illeszkedik, az idei csúcshardvert pedig a versenytársak többségénél jóval alacsonyabb áron igyekszik eljuttatni a vásárlókhoz.

A Honor 9 dizájnban javarészt a Huawei P10 által előrevetített utat követi, azaz az előző generáció hátoldal ujjlenyomat-olvasója itt már az előlapra vándorolt, a kijelző oldalsó peremei pedig keskenyebbek lettek, igaz az eszköz még messze jár a Galaxy S8-ak és az LG G6 szinte teljesen eltüntetett kereteitől. A hátoldalon továbbra is két kamera figyel (a P10-zel ellentétben itt Leica logó nélkül), maga a hátlap azonban teljesen üveg, míg a P10 fém hátlapot kapott, bizonyos esetekben kellemes egyedi textúrákkal. A Honor 9 az üvegborítással kicsit átlagosabb irányba ment el, ugyanakkor az egyes korábbi Samsung modelleket idéző fedlap oldalsó ívei mégis elegánsabb megjelenést kölcsönöznek a telefonnak. A hátoldal kialakítása a fogáson is segít, az eszköz kényelmesen belesimul az ember kezébe - ahonnan persze aztán szorgosan gyűjti az ujjlenyomatokat és zsírfoltokat, bár talán a szűkebb farmerzsebek tudják legalább részben orvosolni ezt a problémát.

Miután az ujjlenyomat-szenzor Honor 9-en előre került, a gyártó szokásához híven mindjárt két kapacitív gombot is mellécsapott - ezeknél a beállítások között tetszőlegesen szabályozható, hogy melyik lássa el a "vissza" és melyik a multitasking funkciót. A telefonon egyébként a Huaweitől megismert EMUI felület 5.1-es verziója fut, Android 7.0 rendszer fölött, amely a hozzánk eljuttatott készüléken májusi biztonsági szinten állt. Két hónapos lemaradásról van tehát szó, rákérdeztünk a cégnél, hogy mikor várható frissítés az eszközre, ha érkezik ezzel kapcsolatos információ, a cikket frissítjük. Az kicsit bosszantó, hogy a gyártó telepakolta bloatware-rel az eszközt, ezek alatt pedig nem saját szoftvereit értjük, mint a RAM-pucoló Telefonkezelő vagy a cég egészségappja, hanem egy sor előre telepített, harmadik féltől származó appot, mint az Instagram, a Booking.com appja, az eBay vagy épp egy maréknyi játék.

De tegyük túl magunkat a kéretlen appokon, és térjünk át a hátoldalra: az itt figyelő kameraduó, ha nem is teljesít úgy, mint a P10-en figyelő Leica logós testvérpár, sötétben is vállalható képeket készít, noha erősebb-kontrasztosabb fényviszonyok között kicsit kell vele játszani, hogy ne égjen ki a kép a világos területeken, vagy épp ne legyen túl sötét a közvetlenül nem bevilágított részeken - alapvetően azonban a szenzorok decens teljesítményt nyújtanak.

Ami az akkut illeti, készülékben lapuló 3200 mAh kapacitású telep különösebb erőlködés nélkül dolgozza végig az izmosabb munkanapokat is, kétnapos teljesítményre azonban nem érdemes számítani. Miután a telefonban lényegében ugyanaz a vas dolgozik, mint a P10 csúcsmodellben, a készülék itt is ugyanazt a kifogástalan sebességet hozza mint a cég másik zászlóshajója. A két eszköz között a mindennapi használat során lényegében csak a kamera terén és a készülékház felépítésén érződik komolyabb különbség, utóbbi persze személyes preferencia kérdése is. Ha a Honor 9 a felépítés tekintetében nem is hoz olyan egzotikus textúrákat mint az említett modell, az alukeretes készülék is egyértelműen prémium érzetet kelt, mind külsejében mind pedig használatában.

A legnagyobb erősség persze, hogy az erős vasat és jó minőséget a telefon a házon belüli versenytársakhoz képest is jóval kedvezőbb áron kínálja. Igaz nem 2017 legizgalmasabb telefonjáról van szó, ugyanakkor a 155 ezer forint körül mozgó bruttó ár és az ezért kötött minimális kompromisszumok kifejezetten vonzó választássá teszik a telefont, főleg ha a külső is elnyeri a vásárló tetszését - a Honor 9 paramértereivel lényegében az olyan árbajnokoknak állít vetélytársat, mint a OnePlus készülékei. Külön plusz pont, hogy az eszköz a hagyományos fekete, szürke és arany mellett a tavaly is felvonult, kifejezetten menő kék színopciót is megtartotta.