Összeolvadhat a YouTube Red és a Google Play Music

Egy új közös streaming szolgáltatásban egyesülhet a YouTube Red és a Google Play Music zenei megoldása a The Verge információi szerint. A Google két hasonló rendszere évek óta párhuzamosan működik egymás mellett, ahogy a szintén hasonló YouTube Music is, de ez utóbbi beolvadásáról ezúttal sem volt szó. A YouTube Red és a Google Play Music egyesülését viszont Lyor Cohen, a YouTube zenei igazgatója említette meg a New York-i New Music Seminar konferencián, mikor azt a kérdést tette fel egy résztvevő, hogy miért nem olyan népszerű már a Red szolgáltatás.

"Fontos lenne kombinálni a YouTube Red és a Google Play Music szolgáltatást, és csak egyet ajánlani" - mondta Cohen. A Google zenei kínálata ugyanis meglehetősen bonyolult. A havi 10 dollárért - bár Magyarországról egyáltalán nem - elérhető YouTube Red eltávolítja a reklámokat a videókból, a segítségével le lehet menteni azokat, a háttérben hallgatni vagy csak hang üzemmódban, az előfizetéssel pedig hozzáférhető a Google Play Music is. Emellett a YouTube Music szolgáltatást is lehet ezektől függetlenül is használni, de érdemesebb a Red előfizetéssel együtt - bár Magyarországról ez sem elérhető.

Egyedül a Google Play Music hallgatható itthonról is a Google zenei kínálatából, méghozzá 2013 óta, és ugyan nem találtunk erről felhasználói statisztikát, de feltételezhetően kevesebben veszik igénybe mint a Spotify-t vagy a Deezert, esetleg az Apple Musicot. Pedig mind a négy említett szolgáltatás nagyjából 1500 forintos havidíjért érhető el, és az Apple rendszerét kivéve a többi ingyenes verzióval is rendelkezik. Továbbá az Apple, Google és a Deezer streaminggel is több mint 40 millió zeneszám lejátszható, így ebből a szempontból a Spotify marad le a 30 millió körüli adatbázisával, szerepel a Trusted Reviews összeállításában. A Google Play Music javára leginkább az írható, hogy a felhasználói szokások alapján nagyon erős ajánlórendszerrel rendelkezik, amelyet tavaly év végén még további kontextuális ajánlásokkal egészített ki, figyelembe veszi többek közt a földrajzi helyet és az időjárást is.

A Google zenei megoldásainak egyesítési ötlete legfőképp néhány hónappal ezelőtt merült fel, mikor a Google egy csoportba vonta össze a két megoldás fejlesztőit. Tavaly pedig a két zenei szolgáltatás üzletfejlesztő csapatait egyesítette, amelytől már csak egy rövid ugrásnak tűnik a zenei rendszerek kombinálása. A Google viszont nem kívánt nyilatkozni a hír kapcsán, csak annyit tett hozzá, hogy ha bármilyen változás lesz, akkor arról időben fogja értesíteni az előfizetőket.

"A zene nagyon fontos a Google számára és értékeljük, hogyan lehet összehozni a zenei kínálatunkat annak érdekében, hogy a legjobb terméket nyújtsuk a felhasználóknak, a zenei partnereknek és a művészeknek. Semmi nem fog most azonnal megváltozni, de mielőtt bármi történne, figyelmeztetést fogjunk küldeni a felhasználóknak." - küldte a Google közleményben az Ars Technicának. A két szolgáltatás összeolvasztása érthető és kézenfekvő lépés lenne, főként, hogy mindkét előfizetéssel már most is ingyenesen hozzá lehet férni a másikhoz. Ebből ugyan a magyar felhasználók jelenleg nem sokat tapasztalhatnak, de egy új szolgáltatás talán változást hozhatna, és új funkciók jelenhetnének meg hazánkban is.