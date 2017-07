250 millió dolláros tőkebefektetést kap a Slack

Következő tőkebefektetési körre készül a Slack üzenetküldő szolgáltatás, amelyben 250 millió dollárt vonna be a SoftBank vezetésével a Bloomberg forrásai szerint. Az iparági forrás azt is hozzátette, hogy a befektetés során 5 milliárd dollárban állapították meg a cég értékét, és a megállapodás részekén a vállalat lehetővé teszi a munkavállalóinak és más részvényeseknek, hogy eladják saját részesedésüket a befektetők számára. A Slack azonban nem akart nyilatkozni a hírrel kapcsolatban.

Az említett 5 milliárd dolláros összeg azért is jelentős, mert a tavaly áprilisi tőkebefektetési körben a Slack értékét 3,8 milliárd dollárra értékelték, előtte pedig 2014 őszén 1,12 milliárd dollárra - tehát a növekedés folyamatosnak és egészségesnek tűnik. A cég már eddig is összesen több mint 500 millió dolláros összeget vont be a 2009 eleji magvető fázistól kezdve, amelyet a mostani 250 millió dollár egészen nagy mértékben egészítene ki.

Slack felhasználószámának növekedése 2016 októberig

Egy hónapja még a Recode 500 millió dolláros tőkebevonási törekvésről írt, amely megduplázta volna az eddigit. Elképzelhető, hogy emiatt vetődött fel az a hír is, hogy az Amazon nagyjából 9 milliárd dolláros ajánlatot tett a Slack számára, mivel a cégek sokszor megpróbálnak inkább ajánlatot tenni az újabb tőkebefektetés előtt. Márpedig a Slack iránt érdeklődik még az Amazon mellett a Microsoft, a Google és a Salesforce is - annak ellenére, hogy mindnek megvan a saját üzenetküldő megoldása, a Slack 5 milliós felhasználói bázisával jelentős növekedést lehetne elérni. Ráadásul a szolgáltatásban 1,5 millió fizet is a használatért, és az 1 milliárd dollár körüli éves bevétel már közel áll a nyereségességhez.

Stewart Butterfield, a Slack vezérigazgatója azonban szeretné függetlenként megtartani a céget, ezért is kezdett a vállalati fejlesztésekbe. Év elején jelentette be Butterfield a nagyvállalati verziót, amely tartalmazza a rendelkezésre állást, a korlátlan üzenetkeresési funkciót, az SSO-t és a különböző exportálási lehetőségeket - a fizetős csomagra többek közt az IBM és a PayPal is előfizet, és ez egy jó kilépési pontot jelenthet az üzenetküldős cégnek. A TechCrunch szerint a mostani 250 millió dolláros befektetés a cég eladását vagy akár a vállalat tőzsdére lépését is előrejelezheti.