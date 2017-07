Lassul, de még mindig jelentős a Facebook növekedése

Előre figyelmeztette Mark Zuckerberg a befektetőket, hogy a Facebook növekedése lassulni fog, mivel az elmúlt negyedévekben folyamatosan több mint ötven százalékos vagy e feletti volt a bevételnövekedés, ami már láthatóan nem volt sokáig tartható. Pont egy éve jelezte a vezérigazgató, hogy a közösségi oldal 2017 év közepére telik be reklámokkal, így ez a faktor kiesik a hosszabb távú növekedésből, ami helyett a felhasználói bázis bővülésére és a hirdetés egységárának emelkedésére lehet számítani.

Bár a lassulás valóban megfigyelhető, de a vártnál sokkal kisebb mértékben a június végével záruló 2017-es második pénzügyi negyedéves jelentés szerint. Az előző év azonos negyedévénél 47 százalékkal magasabb 9,32 milliárd dolláros bevételnek így is sikerült felülmúlnia az elemzői várakozásokat. A bevételek döntő többsége továbbra is a reklámokból származik, az ebből befolyt 9,16 milliárd dollár 47 százalékkal több az előző évinél. Eközben a profit is emelkedett, 71 százalékkal 3,9 milliárd dollárra.

A bevételek földrajzi hely szerint a szokásos menetrend szerint alakultak, a legnagyobb hányad, azaz 4,45 milliárd dollár az Egyesült Államokból érkezik, ezt követi az Európából befolyó 2,21 milliárd dollár, az Ázsiai és Csendes-Óceáni régióból érkező 1,56 milliárd dollár és az "egyéb" területek 947 millió dollárja. Ebből következik az is, hogy a közösségi oldal számára az Egyesült Államok és Kanada lakói érnek továbbra is a legtöbbet, ebben a negyedévben fejenként 19,4 dollárt. Míg az európai facebookozók "értéke" 6,3 dollár, és már az ázsiai-csendes-óceáni lakók is meghaladják a 2 dollárt, a "világ többi része" pedig megközelíti a 1,5 dollárt a közösségi óriás számára.

Már 2 milliárd felett a felhasználók száma

Sikerült átlépnie a közösségi oldalnak a következő mérföldkövet is a felhasználók számában, ugyanis a havi szinten belépők éppen meghaladják a kétmilliárdot a 2,006 milliárdos számmal. A legtöbb felhasználót az ázsiai és csendes-óceáni lakosok jelentik a 756 milliós számmal, amelyhez hozzájárult a Facebook Lite több mint 200 milliós tábora is. Ehhez képest Európából kevesebb mint fele annyian használják a rendszert (360 millió), és még ennél is kevesebb az amúgy legnagyobb bevételt termelő amerikaiak és kanadaiak száma (236 millió).

Zuckerberg az elemzői konferenciahíváson kiemelte ennek kapcsán a folyamatos céljukat, hogy 1 milliárd felhasználót "számukra jelentőséggel bíró csoportokhoz" kapcsoljanak, ehhez pedig a mesterséges intelligencia eszközeit is igénybe veszik, hogy megértsék a felhasználók érdeklődését és megfelelő csoportokat ajánljanak számukra, továbbá ezért hoztak létre a fejlesztők új admin funkciókat és más megoldásokat. Másrészt az AI-nak is egyre nagyobb szerepet szán a cég, be akarja építeni a következő években minden fő szolgáltatásba, például a propaganda és a szélsőséges tartalmak elleni szűrésbe vagy a hirdetések pontosabb célzásába.

A havi aktív felhasználói szám mellett a napi aktivitás is folyamatosan nő, jelenleg 1,3 milliárdan nyitják meg az oldalt minden egyes nap - a vezető szerepet pedig itt is az ázsiai régió tölti be. Ezek viszont csak a Facebook saját oldalának használóit jelentik, és nincs benne az adatokban a céghez tartozó többi alkalmazás, amelynek a felhasználói száma szintén rohamosan növekedik.

Az Instagram szolgáltatást stabilan 700 millióan veszik igénybe havonta, amiről már írtunk az Instagram Stories gyors, jelenleg 250 millió napi felhasználót számláló térnyerése kapcsán. Ehhez képest a Messenger már havi 1,2 milliárd chatelőnél tart, a WhatsAppnak pedig sikerült valamennyire azt is leköröznie az 1,3 milliárd üzenetküldőjével.

A WhatsAppnak szintén átlépett egy nagyobb mérföldövet, a szolgáltatást már naponta is több mint 1 milliárdan használják - hívja fel a figyelmet a The Next Web, és mint kiderült, a WhatsApp Stories szintén napi 250 millió felhasználóval rendelkezik. Nem csoda, hogy pár napja olyan új állásokat jelentetett meg a cég, amelyből arra lehet következtetni, hogy Zuckerberg most már az üzenetküldős app felhasználóiból is szeretne bevételt teremteni, első körben Indiában - eddig ugyanis a szolgáltatás inkább költségeket jelentett, mint pénzforrást. A többi alkalmazás, vagyis az Instagram és a Messenger kapcsán viszont nem derültek ki a napi felhasználói adatok.

A Messenger monetizálása a következő

Az elemzői konferenciahívás alapján azonban a kérdezőket leginkább a Messenger helyzete érdekelte Zuckerberg egyik elejtett megjegyzése után, mely szerint a kezdeti hirdetési tesztek után még gyorsabban szeretne hirdetői bevételekre szert tenni. A tapasztalat szerint ha a Facebook-vezér valamiről így nyilatkozik, akkor azzal valóban gyorsabban halad a cég - mutat rá a Recode a fokozott elemzői érdeklődés okára.

Azonban Zuckerberg elmondásából ezúttal az derült ki, hogy a cég többi igazgatója szerint a Messenger még mindig távol áll a "jelentős" bevételszerzéstől. Dave Wehner pénzügyi igazgató szerint még kezdeti fázisban járnak, Sheryl Sandberg ügyvezető pedig azt tette hozzá, hogy inkább lassítani szeretnének és megfontolt döntéseket hozni. Mint elmondták, egyelőre csak annak a tesztelése zajlott, hogy az "alapvető paramétereket" tisztázzák, hogy a felhasználók mennyire nyitják meg a reklámokat és hogyan teljesítenek üzleti, organikus szempontból - a megoldás fokozatosan fog terjedni, de eleinte csak kis mértékben. Zuckerberg pedig azzal a megjegyzéssel igyekezett helyretenni a hangsúlyokat, hogy a következő 2-3 évben a videós hirdetési bevételeket tartja nagyobb húzóerőnek az üzlet szempontjából, mint a Messenger vagy a WhatsApp bevételeit.