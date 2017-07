2020-ban végleg búcsúzik a Flash

Az utolsó szög is bekerült a Flash koporsójába miután az Adobe bejelentette, 2020-szal kivégzi a technológiát, befejezi annak terjesztését és frissítéseket sem ad majd ki hozzá. A lépés a cég minden partnerének platformját érinti, beleértve az Apple-t a Facebookot, a Google-t, a Microsoftot és a Mozillát is.

A cég ezzel blogposztja szerint az olyan nyílt szabványoknak engedi át a helyet mint a HTML5, a WebGL, a WebAssembly, amelyek az elmúlt években sikeresen nyújtottak alternatívát az elavult szabványnak - a megoldásokat ráadásul a legtöbb böngésző már beépítve kínálja. A Flash-re építő cégeknek tehát 2020-ig van idejük, hogy lezongorázzák a migrációt egy új technológiára. Az Adobe termékének elengedését követően folytatja a HTML5 szabvány fejlesztéséhez való hozzájárulást, utóbbit helyezi fókuszba egyébként a cég webes animációkészítéshez használt Animate CC szoftvere és a Premiere Pro CC is. A vállalat emellett a WebAssembly Community Groupnak is aktív tagja marad.

A lépést a Microsoft is megerősítette, ígérete szerint a cég lépcsőzetesen leépíti a Flash támogatást böngészőiben, az Internet Explorerben és az Edge-ben, a 2020-as határidőre pedig teljesen eltűnik a szabvány a Windowsból. Az Edge a Windows 10 Creators Update óta csak külön kattintásra futtatja a Flash tartalmakat, a következő három évben pedig a cég azokat egészen kigyomlálja minden felületről.

A tervek szerint 2018 elejéig a Microsoft Edge rákérdez majd, hogy egy adott oldalon a felhasználó szándékozik-e Flash-t futtatni, a választ pedig továbbra is megjegyzi. Jövő év második felétől minden egyes munkamenetnél felteszi majd ezt a kérdést a böngésző - míg az Internet Explorer esetében továbbra is lehetőség lesz menteni a preferenciákat. 2019 második felében a Flash-t mindkét szoftverben alapértelmezetten kikapcsolja a cég, azt a felhasználóknak külön, manuálisan kell majd visszakapcsolni ha szükségük van rá, azonban az Edge ezt követően is minden munkamenetben és weboldalon engedélykéréshez köti majd a futtatását. 2020 végére mindkét böngészőből eltűnik a Flash. A technológiának a határidőig ígéretük szerint a Google, a Mozilla és az Apple is búcsút intenek.