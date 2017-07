A TomTom is otthhagyja a viselhető eszközök piacát

Távozni készül a viselhető eszközök piacáról a szegmensben sportkiegészítőiről ismert TomTom. A terület gyenge teljesítménye a viselhető termékek mellett úgy néz ki a cég sportkameráit is magával rántja, a cég helyettük egyéb üzletágaira koncentrál majd.

A gyártó az elmúlt negyedévben nagyon halvány eredményeket produkált, a konzumer területekről érkező bevételek éves szinten mintegy 20 százalékkal zuhantak vissza, amiért a cég a sportdivíziót teszi felelőssé. A Wareable a TomTom vezérigazgatóját, Harold Goddjint idézi, aki egy befektetőknek szóló konferenciahívásban maga is beismerte, hogy a viselhető eszközök piacának "nem sikerült teljesítenie a várakozásokat", a cég ezért inkább a többi területre helyezi át a hangsúlyt. Ezek között ott van az autóipar, a telematikai, illetve a licenceléssel foglalkozó üzletág is.

A sportrészleg kapcsán a cég "felülvizsgálja a stratégiai lehetőségeket", Goddjin pedig a szegmens teljes leállításának lehetőségét sem zárja ki, ahogy fogalmaz, "a cég nem folytathatja úgy ahogy eddig csinálta". A divízió rolójának lehúzásával kapcsolatos híreket megerősíteni látszik, hogy onnan az elmúlt hónapokban egy sor magas beosztású vezető távozott, köztük a marketingért felelős alelnök Patrick Stal, a globális marketingmenedzser Gabriella Costa Grillo (mindkét szakember az Uberhez igazolt át), illetve az Egyesült Királyság piacáért felelős marketingigazgató Andrew Stocks. De ugyancsak távozott Lindsay Mandeville, a sportdivízió kommunikációs menedzsere és még legalább három további vezető. A sorozatos kilépések során megüresedett pozíciókat ráadásul a Wareable forrásai szerint ráadásul nem is mind töltötték be.

A gyenge eladások miatt a cég sportkamerájának második generációja, a TomTom Bandit 2 fejlesztését leállította, több terméke pedig végül nem is jutott el az Egyesült Államok piacára - annak ellenére, hogy az eszközök sajtóvisszhangja egyébként nem volt rossz.

A területen nem a TomTom szenved egyedül, néhány hete a szegmens egyik úttörője, a Jawbone is bejelentette, felszámolják a céget. A fokozatos kivonulás helyett végül teljes felszámolásba futó vállalat nem bírta a versenyt a piacon, amely ráadásul a korábban várt robbanást sem produkálta és nem tudott akkorára nőni, mint arra sokan számítottak. De mára a területen sokáig alapkőként emlegetett Fitbit is a harmadik helyre csúszott vissza, miután az előző negyedévben az olcsó okoskarpereceivel hódító Xiaomi, valamint az Apple is megelőzte. De a szegmensben már az Intel sem lát fantáziát, néhány napja a chipgyártó kapcsán is felröppentek a pletykák, miszerint elengedi a viselhető eszközök kezét.