Eladhatja a Roomba porszívó a lakásokról gyűjtött adatait

El akarja adni a Roomba robotporszívót fejlesztő iRobot az elmúlt években az otthonokról összegyűjtött térképes adatokat - hívja fel rá a figyelmet a Reuters. A lakások helyiségeit a tisztítóeszköz eredetileg azért térképezte fel, hogy pontosabb munkát tudjon végezni porszívózás közben, de az adatok tervezett eladásával már inkább egy kémeszköznek tekinthető, mondja ki a Gizmodo. Márpedig a Reutersnek a cég ügyvezető igazgatója, Colin Angle úgy nyilatkozott, hogy az adatok eladása jelenti számukra a jövőbeli üzleti stratégia alapját, mivel ezzel tudnák biztosítani az üzleti előnyt a hasonló olcsó eszközökkel szemben, továbbá az ezer szabadalomból álló portfóliójukkal, amely például az önjáró vákuumos háztartási robotokra és a tárgyak elkerülésére is kiterjed.

Egy robotporszívó egészen sok adatot össze tud gyűjteni az otthonokról, például a pontos alaprajzot, a folyosók formáját, a távolságot a bútorok között, a tisztításigényes területeket vagy hogy a tulajdonos milyen gyakran indítja el a tisztítást. Főleg, hogy a Roomba a 900-as szériától kezdve nem csak rövid távú infravörös vagy lézeres érzékelőkkel szereli fel eszközeit, hanem 2015-ben kamerát, új szenzorokat és iRobot Home appot is adott hozzá, amellyel képes a folyamatos lokációérzékelésre és térképes leképezésre.

(Forrás: Reuters, NPD Group)

Az ezek által szolgáltatott információk pedig fontosak lehetnek az okosotthonokkal foglalkozó vállalatoknak, mivel hiába vannak már a piacon intelligens otthoni világítóeszközök, termosztátok és biztonsági kamerák, ezek Angle szerint továbbra sem "értik" az őket körülvevő fizikai környezetet - a Roomba adataival viszont mindezen változtatni lehetne. Az adatokkal fejleszteni lehetne például a hangasszisztensek akusztikai hangzásán a térnek megfelelően, az üres szobákba a rendszer bútorvásárlási lehetőségeket ajánlhatna, a porszívó lézere és kamerája információkat nyújthat az okos világítás beállításához vagy akár a légáramlás szabályozását is támogathatja az adat.

A következő néhány évben az iRobot szeretné értékesíteni az adatokat a három nagy okosotthon eszközökkel foglalkozó vállalat, az Amazon, az Apple és az Alphabet számára. Ennek előfutáraként a Roomba márciustól már kompatibilis az Amazon Alexa hangasszisztensével is, amelyen keresztül hangparancsokkal irányítható a robot bekapcsolása, kikapcsolása, a porszívózás szüneteltetése. Ezzel együtt jelent meg a Clean Map is az alkalmazáson belül, amellyel a felhasználó számára is láthatóvá vált a saját lakásával kapcsolatban begyűjtött adat, például a megtisztított területek és a legpiszkosabb padlók helye a lakáson belül. Az app képes push üzeneteket is küldeni a robottulajdonosoknak az aktuális státuszról és hogy mikor végzett az eszköz a porszívózással.

Ezeknek az adatoknak az értékesítése viszont komoly adatvédelmi problémákhoz vezethet, ezért az iRobot vezérigazgató igyekszik leszögezni, hogy az adatokat nem fogják eladni a felhasználók beleegyezése nélkül. Angle azonban biztosnak tűnik abban, hogy a porszívó tulajdonosok az okosotthon még okosabb funkciói érdekében hajlandóak lesznek kiszolgáltatni az adataikat. A Home app egyébként bemutatja a felhasználóknak hogyan állíthatják le az adatgyűjtést, de a szolgáltatási feltételek túlságosan jogi nyelven írják le a helyzetet a Gizmodo szerint, az adatvédelmi irányelvek pedig egyelőre a gyűjtést csak a porszívó fejlesztésével és a felhasználói élmény javításával indokolják.

A Roomba porszívók Home alkalmazása és a Clean Map térképek

Az irányelv egy része rámutat arra, hogy bizonyos esetekben az iRobot átadhatja az adatokat harmadik félnek, ami viszonylag nagy szabadságot ad a cégnek. Ilyen lehet az adatok megosztása a leányvállalatokkal, más partnerekkel vagy kormányzati kérésre. A marketing célú adatmegosztásról az irányelv úgy szól, hogy csak a felhasználók hozzájárulásával történhet meg, viszont ez alól kivételt képez, ha a megosztás valamilyen üzleti tranzakcióval áll összefüggésben, "például egyesülés, a vállalat vagyonának vagy annak egy részének vagy a részvényeinek értékesítése, átszervezés, finanszírozás, a felügyelet megváltoztatása, vagy a cég egy részének vagy egészének felvásárlása, vagy bankcsőd, vagy bármely hasonló és kapcsolódó eljárás esetén." Tehát a szövegezés szerint, ha a cég például eladja egy részét valamelyik vállalat számára, akkor nem feltétlenül fogja először a felhasználóit értesíteni az adataik megosztásáról a másik féllel.

Az adatok gyűjtése és értékesítése harmadik fél számára gyakori a cégek körében, de ahogy például az emailekből forgalmi adatokat kiolvasó Unroll.me, a nézőit figyelő Vizio vagy az aktív mikrofonokkal működő Samsung tévék esetében írtunk róla, a vásárlók körültekintő tájékoztatása és a felhasználók részéről a körültekintő használat lenne az alapvető. A Roomba egyelőre még nem értékesítette a begyűjtött adatokat, de ebben az esetben a jelenleginél alaposabb tájékoztatásra, a szolgáltatási feltételek és az adatvédelmi irányelvek kiegészítésére lenne szükség.