Facebook oldalak is indíthatnak saját csoportokat

Elindította a Facebook a Groups for Pages szolgáltatást, amellyel az oldalhoz hozzá lehet kapcsolni már meglévő csoportokat vagy létre lehet hozni újakat is a felületről. Az új funkciót Chris Cox, a Facebook termékekért felelős igazgatója jelentette be egy bejegyzésben, amelyben arról ír, hogy a közösségi oldalon jelenlévő több mint 70 millió oldal mostantól saját rajongói klubokat hozhat létre vagy olyan csoportokat, amelyekkel a rajongók azonosulni tudnak. A lehetőség nyitott "művészek, üzletek, márkák, újságok" számára a múlt héttől kezdve a világ minden részén.

Az elképzelés beleillik Mark Zuckerberg év elején közzétett manifesztumába, amelyben a csoportok jövőbeli kiemelt szerepéről is hosszasan elmélkedett. A csoportokat tartja a cég annak a felületnek, amelyen a kisebb érdeklődésre számot tartó témák képviselői is megismerkedhetnek, véleményt cserélhetnek, személyes találkozót szervezhetnek, valamint támogathatják egymás "személyes, érzelmi és spirituális szükségleteit". Ezek a közösségek pedig eltérnek a hírfolyamtól, ahol a felhasználók a saját ismerőseik vagy esetleg az általuk kedvelt oldalak bejegyzéseit láthatják, jellemzően a nagyobb kattintásszámmal és sok kedveléssel rendelkező általánosabb témákat - a csoportokban viszont hasonló érdeklődési körrel rendelkező új embereket is megismerhetnek, és érdemi vagy a Facebook szóhasználata szerint "jelentőségteljes" beszélgetés alakulhat ki közöttük.

Hiába van azonban a Facebook csoportoknak több mint 1 milliárd felhasználója, ezeken belül nincs feltétlenül aktív és tartalmas kommunikáció, továbbá az emberek nem keresnek maguktól új csoportokat, hanem inkább csak az ismerőseik meghívására csatlakoznak. Ennek érdekében bővítette a közösségi oldal a csoport-adminisztrátorok eszköztárát, amelyben szintén lehetséges már a kapcsolódó csoportok egymásra hivatkozása. Akkor is említette a közlemény, hogy még további fejlesztések várhatóak azzal kapcsolatban, hogy a közösségek hogyan hozhatnak létre kapcsolódó "alközösségeket" - ennek eredménye a Groups for Pages.

Hosszútávú célja a vállalatnak a TechCrunch értesülései szerint, hogy a jelenleg 100 milliós csoportszámot 1 milliárdra növelje a jövőben. Egy újabb kis lépés, hogy ezentúl a rajongói oldalak egy menüpontjában megtalálhatják a felhasználók a kapcsolódó csoportokat, és csatlakozhatnak hozzájuk.