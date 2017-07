Mi tűnik el ősszel a Windows 10-ből?

Közzétette a további fejlesztést nem kapó Windows-funkciók és a törölt képességek listáját a Microsoft - fedezte fel a NeoWin. A szoftverfejlesztési normákat követve a Microsoft két kategóriát állapít meg: a törlésre ítélet ("removed") képességeket, amelyeket egészen eltávolít az operációs rendszerből és elavultnak nyilvánított, további fejlesztést nem kapó ("deprecated") képességeket. Ez utóbbiak a rendszer részei maradnak, kapnak támogatást (biztonsági frissítéseket), azonban hosszú távon már nem érdemes építeni rájuk. Lássuk mindkét listát!

Törölt képességek

Az eltávolított alkalmazások közé került a 3D Builder app, amely immár nem az alapértelmezett telepítés része. Az alkalmazás továbbra is telepíthető az alkalmazásboltból, de nem képezi hivatalosan a rendszer részét, helyette az új Print 3D és Paint 3D alkalmazásokat ajánlja a Microsoft. Az eltávolított funkcióknál említést érdemel még, hogy a csomagolt Windows-témák immár nem állíthatnak be képernyővédőt (screen saver). Maga a képernyővédő funkció pedig "deprecated" státuszú, a vezérlőpanelről, csoportházirendből és a Sysprep segítségével még beállítható - de valószínűleg ezt is kilövi idővel a Microsoft, helyette a záróképernyőt javasolja használni.

Hosszú utat járt be a Paint. (forrás)

Szintén törli a rendszerből a mobilhálózatok által használt APN-ek (hozzáférési pontok) eddig használt adatbázisát, az Apndatabase.xml-t. Az APN-ekre a mobilos hálózatokhoz való kapcsolódáshoz van szükség, ezek listáját a Microsoft a Windows Update segítségével tartja frissen, hogy a SIM-kártyát észlelve a rendszer gyorsan, hosszas konfiguráció nélkül tudjon a mobilnetre kapcsolódni. Ez természetesen ezután is így lesz, csupán ennek módja változik: az adatokat eddig tároló egyszerű .xml helyére a COSA (Country and Operator Settings Asset) kerül, új formátummal. Ebből az egyszerű felhasználók sokat nem fognak észlelni, a mobilhálózatok operátorainak és a nagyvállalati üzemeltetőknek azonban érdemes felkészülni a váltásra.

Szintén őket érinti, hogy a legendás EMET-et, a Windows támadási felületét minimalizáló üzemeltetői eszköztárt teljesen letiltja a Fall Creators Update, vagyis semmilyen formában nem működik majd az új operációs rendszerrel. Az olyan szervezeteknek, amelyek mégis szeretnének ilyen eszközt használni, a jövőben a Windows Defender Exploit Guard kínál alternatívát, a fizetős (és csak nagyvállalati környezetben elérhető) Windows Defender Advanced Threat Protection csomag részeként.

Szintén törli az Outlook Express megmaradt (egyébként inaktív) kódbázisát is a rendszerből. Megszűnik a Reader és Reading List alkalmazás is, miután azok funkcionalitását immár teljesen beépítette a cég az Edge böngészőbe - ez utóbbi már támogatja a weboldalak minimalista megjelenítését, a PDF és EPUB állományokat is.

Deprecated funkciók

A halálsoron az egyik első elem a Microsoft Paint. Az 1985-ből származó, eredetileg a ZSofttól licencelt PC Paintbrush (később simán Paint) alkalmazást a Windows főverzióival együtt fejlesztette a Microsoft (a Windows 7-ben például megkapta a "szalagos" UI-t). Ezúttal azonban megszakad a 32 éves történet, a Paintet a "deprecated", vagyis a rendszerrel mellékelt, de tovább nem fejlesztett programok listájára tette. Tehát: a Fall Creators Update-ben még benne lesz a Paint, a következő verziókból azonban valószínűleg kikerül. Helyére az új, a 3D-s platformot teljes mértékben támogató Paint 3D kerül, amely az egyszerű rajzolóprogram igazi kiteljesedéseként, újraírásaként is felfogható. Az egyelőre nem világos, hogy a két szoftver meddig él majd egymás mellett, a kivezetésről hivatalos bejelentés még nincs.

Szintén "deprecated" státuszba kerül a Windows-beállítások szinkronizálása is - egészen pontosan az ehhez jelenleg használt megoldás. Ennek is készül már az alternatívája, amely ugyanazt az infrastruktúrát használja, mint a nagyvállalati környezetben elérhető "barangolás" (Enterprise State Roaming), ez azonban csak később, az FCU után érkezik majd. Végfelhasználóknak itt sem lesz tennivalójuk, az alternatíva élesedésével majd egyszerűen más backend szinkronizálja az egyes beállításokat a PC-k között.

Az üzemeltetőknek lesz megint fontos, hogy a System Image Backup (SIB) rendszer esetében a Microsoft újra hangsúlyozza annak deprecated státuszát és egyúttal felhívja a figyelmet, hogy a lemezképek mentéséhez más fejlesztők termékeit ajánlott használni. A SIB egyébként lemezképek snapshot-szintű mentésére alkalmas és például "szűz", telepített rendszerek készítésére használható. Ezt a funkcionalitást immár a Microsoft házon belül nem kínálja, üzemeltetőknek így érdemes más alternatíva után nézni.

Végül említést érdemel, hogy a PowerShell 2.0 szintén deprecated lesz, vagyis immár hivatalosan is elavultnak számít - a Microsoft (nyilván) a PowerShell 5.0 vagy magasabb verziókra migrálást ajánlja.

A változások teljes listájához érdemes a Microsoft támogatási oldalát fellapozni.