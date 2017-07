A WhatsApp is monetizációba akar kezdeni

Három új állásajánlatot tett közzé a WhatsApp, amelyből arra lehet következtetni, hogy szeretné elindítani a monetizációt a felületen, mivel a a 2014-ben 19 milliárd dollárért felvásárolt szolgáltatás egyelőre nem termel pénzt - jegyzi meg a Recode. Azért hogy ennek véget vessen, az üzenetküldős app fejlesztésével foglalkozó cég termékmenedzsert, termékmarketing menedzsert és üzleti kommunikációs szakértőt keres, amely munkakörökkel a kétszáz fős cég eddig még nem rendelkezett.

A vállalat törekvéseit a pozíciók nevén kívül a leírás még egyértelműbbé teszi. A termékmenedzserrel szemben a vállalat legfőképp azt az igényt jelöli meg, hogy "a termékfejlesztést a monetizációs törekvések irányába vezesse". Míg a marketing menedzser feladata a termék vásárlók felé történő értékesítése és marketingje, beleértve a piacra viteli terv elkészítését. Mindkettő kapcsán megjegyzi a hirdetés, hogy előnyt jelent a tapasztalat a keresések és a kifizetések területén, valamint a feltörekvő piacok ismerete.

Ezt megerősíti a Recode-nak nyilatkozó iparági forrás is, aki szerint a bevételszerzés első körben Brazíliában és Indiában indulna, ahol az alkalmazás kiemelkedően népszerű. A kommunikációs szakértőt pedig kifejezetten Indiába keresi a vállalat, ahol a technológia megértése és az újságírókkal, bloggerekkel és más véleményvezérekkel kiépítette jó kapcsolat mellett a közpolitikai kérdések ismerete is "alapvető" ebben a munkakörben.

Az utóbbi hónapokban pedig már arról is jelentek meg hírek, hogy a WhatsApp partneri kapcsolatot kötött a National Payments Corporation of India (NPCI) szervezettel, amely hozzájárulhat több bankkal együttműködésben az üzenetküldő appon belüli átutalásokhoz Unified Payments Interface (UPI) rendszeren keresztül. A WhatsApp az első, amely megkapta a hozzájárulást a több bankkal együtt kötött partnerséghez, míg a Google, az Amazon és az Uber a tárgyalások utolsó szakaszában jár az UPI használatához - számol be róla a The Times of India.

Az indiai fizetési rendszer alapjai (Forrás: LinkedIn, 2016)

Mindebből már kirajzolódni látszik, hogy a WhatsApp a fejlődő piacokon szeretné elindítani a monetizációt, appon belüli vásárlásokon keresztül. Más iparági források szerint a megoldás az Apple nemrégiben bejelentett Business Chat üzenetküldőjéhez hasonló funkciókat kapna, amellyel a felhasználók a céges üzenetváltások mellett vásárolni is tudnak majd. Szintén ehhez hasonló irányba tervezi a fejlesztést a Viber, amelynek felületén az Egyesült Államokban már most is lehet termékeket vásárolni a chatüzenetek kulcsszavas ajánlásai alapján.

Már tavaly is előrejelezte Jan Koum, a WhatsApp vezérigazgatója, hogy a szolgáltatás ilyen jellegű fejlesztésére készül. "Ebben az évben elkezdünk tesztelni különboző eszközöket, amelyek segítségével a WhatsApp-ot arra is használhatod majd, hogy olyan üzleti vállalkozásokkal és szervezetekkel kommunikálj, akiktől te hallani szeretnél. Ez például lehet akár a bankod, aki a legutóbbi tranzakcióidról értesít, hogy nem történt-e visszaélés, vagy a repülőgép társaság, aki a járatod késéséről tájékoztathat. Napjainkban ezeket az üzeneteket SMS vagy telefonhívás formájában kapjuk meg. Szeretnénk ezen új eszközök kifejlesztésével elérni, hogy mindezt ezentúl a WhatsApp-on egyszerűbben is megtehessük, reklámok és levélszemét nélkül." - írta a tavalyi év eleji blogposztban a vezérigazgató.

Tavaly novemberben pedig Mark Zuckerberg, a WhatsApp mögött is álló Facebook vezérigazgató egy pénzügyi negyedéves jelentés elemzői konferenciahívásán kifejtette, hogy a közösségi óriáshoz hasonlóan a leánycégek szolgáltatásai is három fázison mennek keresztül a monetizáció eléréséhez. Az első skálázható fogyasztói élmény, a második az üzleti tartalmak fogyasztásának lehetősége, a harmadik pedig saját eszközök nyújtása más cégek számára a saját üzletük felépítéséhez a felületen. Ekkor Zuckerberg úgy ítélte meg, hogy az Instagram harmadik, a Messenger a második fázisban van, és keresik az utat hogyan lehetne a WhatsAppot a második fázisba léptetni. Valószínűleg a lehetőségkeresés volt az oka annak is, mikor a WhatsApp adatait a cég átadta az anyavállalatának minden korábbi ígérete ellenére. Hamarosan pedig ezen a felületen is indulhat a második fázis és a monetizáció, először a fejlődő piacokon, de a pontos szolgáltatásról és megjelenési időpontjáról még nem lehet pontosan tudni.