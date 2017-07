Rekord eladások a VGA-k piacán

Rekordot döntött a Gigabyte és az MSI júniusi videokártya értékesítése - közli a DigiTimes. A tajvani lap szerint egy hónap alatt még sosem szállított le ilyen mennyiséget egyik gyártó sem, a Gigabyte ugyanis 450 000, a rivális MSI pedig 500 000 darab grafikus kártyát értékesített, hála az éppen virágzó kriptopénz-bányászatnak. Bár a PC-s komponensgyártó számára jókor jött az ugrás, az említett két cég szerint már nem tart sokáig a jó világ, a harmadik negyedévre mindkét szereplő határozott csökkenéssel számol.

A Gigabyte negyedéves eredményét is szépen meghúzta az Ethereum-láz, míg az első negyedévben 900 000 darab VGA-t szállított le a gyártó, addig ez a szám a második negyedévre bő 11 százalékkal 1 millióra nőtt. A vállalat komplett pénzügyi eredményét ugyanakkor erősen árnyalja, hogy ezzel párhuzamosan az alaplap eladásai 3,5-3,6 millióról 3,1 millióra zuhantak. A gyártó azt reméli, hogy utóbbi szám 5-10 százalékkal nőhet a harmadik negyedévben, miközben a videokártyák piacán 10 százalékos visszaeséssel számol a Gigabyte.

A konkurens MSI is hasonló tendenciákról számolt be. A gyártó alaplap (és notebook) eladásai két számjegyű csökkenést produkáltak a második negyedévben, miközben a leszállított videokártyák darabszáma 6 százalékos ugrást mutatott. Az MSI most azzal kalkulál, hogy ebben a hónapban mind az alaplap, mind pedig a grafikus kártya eladások csökkenni fognak júniushoz képest, ám ez csak egy rövid hullámvölgy lesz, ugyanis a szezonális trendeknek megfelelően augusztus és szeptember ismét emelkedést hoz.

Visszaállhat az egyensúly

A szóban forgó két gyártó már látja az Ethereum-láz végét, a DigiTimes szerint a kisebb bányászok egy része már feladta a harcot, a nagyobb szereplők viszont állják a sarat, de várhatóan nagyobb beruházásokat ezek sem eszközölnek. Ennek fényében jelen állás szerint szeptember végéig nem várható számottevő változás a piacon, ám az Ethereum volatilitását tekintve szinte bármi megtörténhet. Per pillanat 230 dollárt kérnek az említett kriptopénzért, de bő egy héttel ezelőtt 150-160 dolláros mélységre is lezuhant az Ethereum.

Az aktuális árfolyam igencsak alacsony a június közepén regisztrált 400 dolláros szinthez képest, a jelenlegi érték a május végi szintet idézi. A problémát ugyanakkor nem csak ez jelenti, az elmúlt nagyjából két hónap során ugyanis drámaian megugrott az Ethereum nehézségi fokozata (difficulty), az érték jelenleg közel háromszorosa a május végén regisztrálthoz viszonyítva. Mindez azt jelenti, hogy egységnyi számítási kapacitással számolva jelenleg majd háromszor több idő kell egyetlen Ethereum "kibányászásához", ami figyelembe véve a rendszer üzemeltetési költségét is (azaz elsősorban a villanyszámlát), már nem biztos, hogy megéri a befektetést. A nehézség egyébként dinamikusan változik a kitermelésben résztvevő rendszerek összkapacitásának függvényében, tehát az érték akár csökkenhet is.

Utóbbira elsősorban csak egy nagyobb, hosszabban tartó árfolyamcsökkenést következményeképp lehet számítani, ám ennek ellenére jelen állás szerint úgy fest, nem bővül tovább az Ethereumot bányászó rendszerek összkapacitása. Mindez azt jelenti, hogy a hetek óta tartó videokártya hiány megszűnhet, az árak pedig visszaállhatnak a májusi szintre. Az AMD múlt heti rendezvényén a cég képviselője a HWSW kérdésére elmondta, hogy a cég képtelen volt reagálni a hirtelen megugró keresletre. Ennek triviális oka, hogy a vállalat (konkurenseihez hasonlóan) több hónapra előre fixálja gyártópartnereinél a megrendeléseket, amelyek módosítása nem csak időigényes, de jelen esetben igencsak kockázatos lépés is lett volna.