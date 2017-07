Microsoft: modellértékű a felhő sikere

Kezdjük a sarokszámokkal: a július 30-cal zárult negyedévben a cég 23,3 milliárd dolláros bevételt ér el, ami jelentős, 13 százalékos növekedésnek felel meg az előző év hasonló időszakához képest. A növekedést egyébként most a kedvező árfolyamhatás is segítette, enékül ugyanis csak 10 százalékkal emelkedett volna a bevétel (a cikkben az árfolyamhatás kiszűrésével, konstans árfolyamon számolt növekedési értékeket közöljük).

Productivity and Business Processes

Messze a legjobban most az üzleti divízió teljesített, amely 23 százalékos növekedést produkált és 8,45 milliárd dolláros forgalmat generált. A látványosan megugró bevétel mellett az üzemi eredmény viszont némileg zsugorodott, 2,99 milliárdról 2,75 milliárdra. A magyarázatot a LinkedIn-felvásárlás rejti, amely egymagában 15 százalékponttal emelte meg a részleg bevételét és nyomta le az üzemi eredményt, elsősorban az amortizációs költségekkel. Az eredmény zsugorodását hajtotta az is, hogy a termékmixből egyre nagyobb a felhős szolgáltatások aránya.

Ennek a részlegnek négy lába van, lássuk ezek hogyan teljesítettek. Az üzleti Office egészséges ütemben, 6 százalékkal tudott nőni, ezen belül az Office 365 előfizetések bevétele 44 százalékkal ugrott meg - úgy tűnik hogy a tavalyi, szintén erős év után még rá tudott tenni néhány lapáttal a cég. Ezt ráadásul nem csak az előfizetések számának növekedése húzta, sikerült növelni az előfizetések átlagos értékét is, vagyis az upsell is csodálatosan működik.

A konzumer Office-ről kevesebbet mond most a cég, ez a termékkategória összesen 13 százalékkal tudott nőni, az otthoni előfizetések száma pedig elérte a 27 millió főt. Ez online szolgáltatások között nem számít soknak, de figyelembe véve az árat, a Microsoft számára ez is hatalmas sikernek számít, fizetős tömegtermék nem sok van a piacon.

Harmadik lábként egyre erősebb a Dynamics, a Microsoft SAP- és Oracle-versenytárs üzleti szoftvercsaládja. Ez szerény ütemben tud bővülni (9 százalék most), de a lényeges rész, a SaaS-ként értékesített Dynamics 365 látványosan növekszik - ebben a negyedévben 75 százalékkal. Ez egy fontos terület a Microsoft számára egyébként és lehetővé teszi, hogy a cég ne csak a platformok, hanem az üzleti alkalmazások piacán is komoly szereplővé nője ki magát. Az utolsó pillért pedig a LinkedIn jelenti, itt az 1,1 milliárd dolláros bevételt és a 20 százalékkal megemelt látogatásszámot tette közzé a cég.

Intelligent Cloud

Ez a fejezet a tűzijátéké: a Microsoft negyedévét ugyanis leginkább egyetlen dolog, az Azure tette káprázatossá. A felhős megoldás bevétele éves szinten 98 százalékkal nőtt, és nem azért, mert a bázisév annyira gyenge lett volna. Nem, egész egyszerűen megjött a Microsoft-partnerek étvágya a felhős kapacitásra, a cég pedig boldogan elégíti ki a jelentkező igényeket. Összességében a részleg bevétele 16 százalékkal, 7,43 milliárd dollrára emelkedett, az üzemi eredmény pedig igen vaskos 2,5 milliárd lett (18 százalékos növekedés).

A bevétel jelentős részét persze a hagyományos szerveres termékek jelentik, ezek bevétele is emelkedett, de az 5 százalékos növekedési ütem nyilván össze sem hasonlítható az Azure bevételduplázásával. Ebben a fejezetben számolja ez a Microsoft még az egyedi támogatási szerződéseket is - például a Windows Server 2003-ról lassan migrálóknak kiadott biztonsági frissítéseket. Ez az tevékenység most 3 százalékkal esett, köszönhetően annak, hogy a frissebb verziókra való átállás lassan azért lezárul.

More Personal Computing

Az utolsó könyvelési tétel pedig a suta nevű More Personal Computing, amely leginkább a Windows-értékesítéseket tartalmazza. Ennek bevétele most 1 százalékot esett, 8,82 milliárdra, üzemi eredménye azonban a tavalyi, okostelefonokkal terhelt negyedévhez képest kilőtt, 72 százalékkal, 1,76 milliárdra nőtt. A PC-piac szenvedésével a Windows-licencek értékesítése is szenved: az OEM Pro licencek 3 százalékkal ugyan nőni tudtak (ahogy a piac a prémium gépek felé tolódik), a normál licencek bevétele viszont stagnált.

Becsületből még leírta a cég, hogy az okostelefonos bizniszt nullára írta, a bevétel "nem volt számottevő", tavalyi évhez képest pedig pontosan annyit esett, mint amennyi forgalmat akkor generált. A Surface-ek esetében 2 százalékos zsugorodásról számolt be a cég, elsősorban a termékek életciklusának betudhatóan - ebben a néhány hónapban jöttek ki az új modellek, amelyek így még nem tudták teljesen kompenzálni a régebbi verziók után lanyhuló keresletet.

A játékos szegmens éppen gyors átalakuláson megy át, ahogy a cég újragondolja az Xbox-stratégiát és egységes PC-s-konzolos ökoszisztéma kialakításán fáradozik. Most az innen származó bevétel nagyon szerény mértékben, 4 százalékkal nőtt, a konzolos játékok felfelé, a hardveres bevételek lefelé húzták a számot.