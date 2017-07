Kudarc: a viselhető eszközök piacától is búcsúzhat az Intel

A viselhető eszközök és a fitnesz karperecek piacáról is kivonul az Intel - állítja névtelen forrásra hivatkozva a CNBC. Ez alapján a vállalat már teljesen leépítette a csapatot, amely tagjait egy eddig ismeretlen AR, tehát a kiterjesztett valóságot célzó projektre állította át. Amennyiben az értesülés végül igazolást nyer, úgy viszonylag rövid időn belül ez lehet a második hátraarc az Inteltől, amely néhány évvel ezelőtt az újrapozicionálás reményében több új piacra is belépett, egyelőre igencsak sikertelenül.

A vállalat már tavaly novemberben elkezdte az átszervezést, ekkor a csoport tagjainak nagyjából 80 százalékát vonta el, pár napja pedig a maradék 20 százalékot is más projektre állította át az Intel, amivel gyakorlatilag megszűnt a viselhető eszközökhöz fejlesztő csapat. Ennek ellenére a szóban forgó termékekhez készített Curie modul továbbra is fent van a gyártó honlapján. A termék a 32 bites Quark SE processzor mellett 384 kB flash tárhelyet és 80 kB SRAM-ot tartalmaz, egy alacsony energiaigényű szenzorhubba pedig mindent belegyömöszölt a cég: gyorsulásmérőt, giroszkópot, mintafelismerés-gyorsítót, a vezeték nélküli kommunikációról pedig Bluetooth LE gondoskodik. A modulra mindeddig relatíve kevesen építettek terméket, a legnagyobb név a Tag Heuer, amely egyik karóráját szerelte az Intel fejlesztésével.

Már tavaly nyáron látszott, hogy az Intel egyre óvatosabb stratégiát folytat ezen a téren, miután augusztusban bejelentette, veszélyes túlmelegedés miatt visszahívja összes Basis Peak fitneszóráját. A vállalat nem kínált csereeszközt a vásárlóknak, helyette a készülék teljes árát megtérítette - a lépéssel pedig lényegében ki is végezte a terméket, amelyhez a támogatást is azonnali hatállyal megszüntette. Mindezek mellett a cég a TechCrunch információi szerint egy másik csőben lévő Basis órát, a hivatalosan nem is hirdetett Rubyt is nagy valószínűséggel elkaszálta, vélhetően az átszervezések eredményeként.

Teljes hátraarc?

Amennyiben a hír végül megerősítést nyer, úgy nagyjából egy hónapon belül ez lenne a második projekt, amit az Intel leállít. A vállalat pár hete jelentette be, hogy kivezet a piacról több, az online kapcsolattal rendelkező eszközök seregeibe szánt IoT fejlesztői lapkáját. Ennek értelmében az Edison, a Galileo, de még a viszonylag fiatal Joule is búcsúzik. A bejelentés elsősorban a cég platformjára építő fejlesztőket érinthette érzékenyen, főleg miután nem kőkorszaki eszközökről van szó, a Joule például kevesebb mint egy éve, tavaly augusztusban látott napvilágot. A másik két modell már valamivel idősebb, a Galileo 2013-ban, az SD-kártyányi Edison pedig 2014-ben mutatkozott be.

Mindez azt jelentheti, hogy nagyjából 3 éve nagy csinnadrattával beharangozott újrapozicionálás újabb komoly kudarcot szenvedett. Az elmúlt években teljesen világossá vált, hogy az Intel teljesen lemaradt az okostelefonos forradalomról, ezért a vállalat kapkodva igyekezett minden újonnan induló vonatra felugrani annak reményében, hogy még egyszer nem fordul elő hasonló ballépés. Ehhez a cég egy új csoportot is létrehozott, a New Technologies Group többek között az IoT, a viselhető eszközök és fitnesz karperecek, valamint a drónok és robotok piacára célzott annak reményében, hogy ezzel az Intel x86-os processzorgyártóból egy modern, technológiai céggé pozicionálja újra magát. Jelenleg azonban egyre inkább úgy fest, hogy az erre elköltött sok százmilliós összeg csupán ablakon kidobott pénz volt, az Intel ugyanis mindeddig képtelen volt kiemelkedőt alkotni a számára új területeken.