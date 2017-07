Érkezik a verziókezelés valamennyi OneDrive fájlhoz

Újabb frissítést ad ki a Microsoft a OneDrive-hoz, amely már képes a régóta várt verziótörténet megjelenítésére, nem csak az Office fájlok esetében. A OneDrive honlapján jelezhetik a felhasználók, hogy melyik funkciót szeretnék bevezetni, és a minden fájltípusra vonatkozó verziókezelés már több mint ötezer szavazatot kapott. Az új funkciót a vállalat a saját blogján jelentette be, melyben azt ígéri, hogy a frissítést minden OneDrive.com felhasználó megkapja még ezen a nyáron.

Jelenleg is elérhető a "version history" funkció, de csak az Office fájlok esetében lehet megtekinteni, visszaállítani vagy letölteni a dokumentumok korábbi verzióit. Ez pedig nagy segítség minden olyan esetben, mikor egy fájl megsérült vagy a felhasználó véletlenül szerkesztett benne valamit. "Értjük, hogy mennyire kritikus fontosságú az adat. Azt is értjük, hogy a fenyegetések folyamatosan növekednek, és a termékünknek is fejlődnie kell. Ez egyike azon lépéseknek, amelyet a közeljövőben tapasztalhat azzal kapcsolatban, hogyan szeretnénk segíteni megóvni az adatait." - írja a bejelentés.

Érthető, hogy a OneDrive Personal használói miért szerették volna, hogy minden más típusú fájllal is működjön a megoldás, így nyártól már használható a verziókezelés például PDF, CAD fájlok, fotók és videók esetében egyaránt - a OneDrive for Business verzióban már korábban is elérhető volt a lehetőség, több plusz szolgáltatással együtt. A funkcióval a felhasználók 30 napra visszamenőleg állíthatják vissza a korábbi verziót vagy tölthetik le azt. A verziótörténetet a fájlokon a jobb egérgombra kattintással, majd a "version history" kiválasztásával lehet megnyitni. Ezt követően megjelenik egy új ablak a korábbi módosításokkal, és azokkal az adatokkal, hogy ki és mikor szerkesztette a dokumentumot, illetve mekkora volt a fájl mérete. A verzió kijelölése után kiválasztható, hogy a felhasználó megtekinteni és lementeni vagy pedig visszaállítani szeretné a dokumentumot.

A hozzászólók máris jelezték többek közt azt a problémát, hogy például egy ransomware támadás után nehéz lesz így visszaállítani a fájlok, például a fotók ezreit, ha a Microsoft nem terjeszti ki a funkciót teljes mappákra. A 30 napos megkötés is nagyon szűkösnek tűnik a felhasználók számára, amellyel szemben inkább a backup és szinkronizáló megoldással is megtoldott Google Drive szolgáltatást vagy a Mac TimeMachine-t részesítenék előnyben.

Egy másik régóta várt és mostanra ígért funkció, a "differential sync" ellenben nem érkezik meg a frissítéssel, amely a fájloknak csak a megváltozott részét szinkronizálná, nem az egészet - ezzel pedig időt és sávszélességet is lehetne spórolni. Ez a megoldás is jelenleg csak az Office fájlokkal működik, de lenne rá igény a többi formátum kapcsán. Ráadásul ezzel a képességgel a OneDrive egyik konkurense, a Dropbox már rendelkezik egy ideje és a cég szintén a vállalati használókat kezdte el megcélozni a legújabb szolgáltatásaival.

A "kiegészítő" szinkronizációs funkciót először 2014-ben igényelték a felhasználók a Microsofttól, és jelenleg is ez a harmadik (a verziótörténet frissítésétől kezdve a második) legjobban várt funkció. Korábban a ZDNet is úgy értesült róla a OndeDrive fejlesztési ütemterve alapján, hogy az idei év második negyedévében megérkezik ez az újítás, de erre hiába vártak a felhasználók. A OneDrive és a SharePoint termékekért felelős igazgató, Omar Shahine megerősítette a kérdésre Twitteren, hogy a korábban közzétett ütemterv "hibás" volt, és jelenleg is dolgoznak a funkción, azonban ennek határidejéről nem közölt új információt.